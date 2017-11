Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 15 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. A. Corobceanu, Chişinău, Cicîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea cel Bîtrîn, Ştefan cel Mare, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Centru:

str. M. Lermontov 86A - în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei , Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Budeşti: str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi:

str. Lavanda, Buneţi, Ştefan cel Mare, V. Micle, s. Tohatin: str. Tohatin 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30

7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Russo 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, M. Costin 20, 22, 24, 26/2, 26/6, N. Dimo 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. C. Brîncoveanu 25-33, 26-30, Criuleni 60-82, 65-85, str-la Criuleni 40, 60, Doina 84-90, 113-121, Hotin 1-47, 18-60, L. Damian 59-81, 60-82, Moldoviţa 6-28, 27-45, Ec. Teodoroiu 18-48, 33-59, Timişoara 1-45, 2-46, V. Crăsescu 48-72, 53-79, str-la V. Crăsescu 34-58, 35-59 - în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

str. Colina Puşkin 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, Bogdan Petriceicu Haşdeu 3, Moara Roşie 2/4, 3, 5/1, P. Rareş 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, Z. Arbore 13, 15, str-la Z. Arbore 13 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str-la Criuleni 20, str. Pitulicii 1-13, 2-32, Podgorenilor 40-90, 53-87 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

str. Doina 92-100, 121-155, 183, L. Damian 18, 18A, 82, str-la L. Damian 1-9, 2-6, V. Crăsescu 62-98, 75-95, str-la V. Crăsescu 56-94, 61-95 - parâial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Albişoara, Boris Glavan, Drumul Petricanilor, Fîntînilor, Gratiesti, Gratii Stefan, Ioan-Voda, Izvoarilor, Miron Costin, Primaverii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

9. Chişinău, sectorul Rîşcani, s.Goianul Nou:

str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

10. Anenii Noi:

s. Albiniţa, s. Ţînţăreni parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Dolinnoe, s. Maximovca, s. Sagaidac, s. Valea Coloniţei parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

s. Hîrbovăţ parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp 09:30 - 12:30

11. Basarabeasca:

str. 1 Mai Jd, Komsomoliscaia Jd, Lenin, Lenin Jd, Privoczalinaia Jd, Privokzalinaia, Stepan Razin, Stepan Razin Jd, Voczalinaia Jd parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

12. Cahul:

s. Luceşti parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Colibaşi: str. Prut, Prutului, Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare şi Sfînt parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

s. Giurgiuleşti: str. Serghei Lazo, Sov.Armii, Trandafirilor parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

13. Cantemir:

str. Basarabia parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Plopi - parţial în intervalul de timp 10:00 - 11:00

14. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Ceadîr Lunga: str. Jucovskii, Karl Marx, Lenin, str şi str-la Matrosov, Miciurin, N. Gogol, Sîrtmaci parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Tomai: str.Chirova, Ciapaeva, Cotovscogo, Miciurina, Şcolinaea parţial în intervalul de timp între 08:45 - 14:30

. Tomai: str.Lenina, Miciurina, Şcolinaea, Sovetscaea parţial în intervalul de timp între 14:45 - 16:30

or. Comrat: str. Kuzneţov, Lenin, Pobeda parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Congazcic: str. 1 Mai, Mitula, Per.1 Mai, Serghei Lazo, Şcolinaea parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

s. Ferapontievca: str. Iurie Gagarin, Mira, Suvorova, Şiorsa parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

or. Etulia: str. Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Iurie Gagarin, Lenina, Mira, Per.Lenina, Per.Pionerschii, Pionerscaea, Vladimir Maiacovschi parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Vulcăneşti: str. Ceapaeva str-la, Ciapaeva, Cicalov, Ioana Iakir, Jucova, Lenin, Sverdlov parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Etulia: str. Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Iurie Gagarin, Lenina, Mira,Per.Lenina, Per.Maxim Gorki, Per.Pionerschii, Pionerscaea, Vladimir Maiacovschi parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Lenin, Miciurin, Mira - parâial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

15. Călăraşi:

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August, A. Russo, Andrieş, Ştefan cel Mare, C. Negruzzi, Ion Creangă, V. Lupu, M. Eminescu, S. Lazo, V. Alexandri parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Sipoteni: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Alexandru Cel Bun, Codrilor, Dacilor, Gavriil Musicescu, Izvoarelor, Livezilor, Lupu Vasile, Mecanizatorilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Petru Rareş,Prietenia, Struguraş, Trandafirilor, Tcacenco, Tinereţii, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Victoria parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Pitusca - partial in intervalul de timp 09:30 - 12:00

16. Căuşeni:

str. A. Puşkin parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

str. A. Puşkin, Trei Fîntăni, str-la 1, 2 Fîntîni parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00

s. Tarcalia parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ucrainca parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

17. Cimişlia:

str. Constantin Stere, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 Str-La, Mihai Eminescu Str-La, Mioriţa, Nicolae Bălcescu parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

s. Codreni - parţial în intervalul de timp 09:30 - 10:30

18. Criuleni:

or. Criuleni: str. Coşevogo, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga- în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dolinnoe, s. Maximovca, s. Sagaidac, s. Valea Coloniţei parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

s. Oniţcani, s. Slobozia-Duşca parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

19. Hînceşti:

str. A. Donici, A. Lăpuşneanul, A. Mateevici, Burebista, Cosmonauţilor, Iscra, Mircea cel Bătrîn parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00

str. A. Russo, Dumeniuc, Gagarin, Tolstoi, Necrasov, Şleahul Mereşenilor, Teilor, str-la Teilor, Tricolorului parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cărpineni: str. 31 August, Ceapaev, Independenţei, Lomonosov, Mircea cel Bătrîn, Pădurilor, Pervomaiscaia, Sovetscaia, Svetlîi parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Cărpineni: str. Berzarin, Biruinţa, Chirov, Cicalov, Corolev, Crupscaia, Davîdov, Egorov, Gemenilor, Gh. Coşbuc, Independenţei, Izvoarelor, Mira, Octeabriscaia, Pobeda, S. Lazo, Sovetscaia, Vişnevîi parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:30

s. Cioara, s. Dancu parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciuciuleni parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Pogăneşti parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

20. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

Ialoveni s. Budăi, s. Bălţaţi, s. Găureni, s. Horeşti, s. Răzeni, s. Zîmbreni, s. Ţipala parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Cărbuna parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Dănceni, s. Sociteni, s. Suruceni parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Horodca parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Ţipala parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Ulmu parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Văratic parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00

s. Văsieni parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Văsieni parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

21. Leova:

s. Troian parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:20

22. Nisporeni:

str. I. Creangă, V. Alecsandri, Gr. Adam, Ştefan cel Mare parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:50

str. V. Lupu, V. Micle, Păcii, Ştefan cel Mare parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bursuc, s. Iurceni parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

23. Orhei:

str. Acad. Sergiu Rădăuţan, Eliberării, Haiducul Grozeşti, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Berezlogi parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Brăviceni, s. Cişmea, s. Pelivan parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bulăieşti, s. Jora de Jos, s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Lopatna, s. Mîrzaci, s. Mîrzeşti, s. Vîşcăuţi parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Butuceni, s. Morovaia, s. Trebujeni parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Dîşcova parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Peresecina - consumatori juridici parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Piatra parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:30

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp 11:00 - 13:00

24. Străşeni:

str. 31 August, B.P. Hajdeu, V. Cupcea, V. Alecsandri parţial în intervalul de timp între 12:00 - 15:00

str. M. Eminescu, V. Alecsandri, V. Micle parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Sireţi parţial în intervalul de timp între 09:45 - 13:00

s. Sireţi parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

25. Ştefan Vodă:

s. Caplani: str. Ştefan cel Mare, Lenin parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

26. Taraclia:

s. Budăi: str. Frunze, Iurie Gagarin, Mira, Molodiojnaea parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

27. Teleneşti:

str. 31 August, E. Coca, I. Neculce, Porumbescu, Renaşterii, Ştefan cel Mare parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Pistruieni parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Verejeni parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Brinzenii Vechi - partial in intervalul de timp 11:00 - 13:00

s. Căzăneşti - parţial în intervalul de timp 14:30 - 16:15

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.