Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde astăzi au loc deconectări

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 27 noiembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Sarmizegetusa 37/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Sf. Gheorghe 2-30, 3-13, 30/1, Sf. Petru 1, 15 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Ciocana:

bd. Mircea cel Bătrîn 22/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

bd. Mircea cel Bătrîn 22/6 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. M. Sadoveanu 42/3 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Nicolae Milescu Spătaru 2, 3, 4, 5, str-la Nicolae Milescu Spătaru 5, str. P. Zadnipru 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. Vadul lui Vodă: str. Doina, Creangă, Izvoarelor, M. Eminescu, Mircea cel Bătrîn, P. Rareş, Sf. Dumitru, Ştefan cel Mare, V. Vicle - în intervalul de timp între 09:20 - 16:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. 31 August 1989, 8 Martie, Alexandru Lăpuşneanu, Barbu Lautaru, Budeşti, Budeşti Noi, Gradinarilor, Haiducilor, Hotarul Satului, Mihail Kogălniceanu, Primaverii, Serghei Lazo, Serghei Lunchevici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Albişoara, Cucoarelor, Dacilor, Greaca, Haiducului, Hotin, Movileni, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vieru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi:

s. Buneţi - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cioroborta:

s. Cioroborta - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

Aleea Salcimîlor str-la, Aleea Salcîmilor, Buna Vestire, Calea Iesilor, Columna, Cruzeşti, Dacia, Dimitrie Cantemir, Fintinarilor, Florilor, Iazului, Independenţei, Intemeetorul Crudu str-la, Intemeietorul Crudu, Internationala, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Izvorului, Livezilor, Mihai Eminescu, Miorita, Mitropolitul Banulescu Bodoni, Nucarilor, Răzeşilor, Renasterii, Romana, Sf. Treime, Sfatul Ţarii, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Valea Stoino, Valea Trandafirilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Independenţei, Livezilor, Nicolae Sulac, Nucarilor Str, Renaşterii, Sf.Paraschiva, Speranţei, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Tohatin Sat, Valea Trandafirilor(s. Ciopleni, s. Hruşova - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

11. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. Doina, Creangă, Izvoarelor, M. Eminescu, Mircea cel Bătrîn, P. Rareş, Sf. Dumitru, Ştefan cel Mare, V. Vicle - în intervalul de timp între 09:20 - 16:00

12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00

str. Gloriei, Goianul Nou, Creangă, Luceafărul, Pădurilor, Păcii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

13. Anenii Noi:

s. Cobusca Noua - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Gura Bîcului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

14. Basarabeasca:

s. Carabiber: str. A. Puşkin, M. Frunze, s. Bogdanovca(s. Iserlia-cons.juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Basarabeasca: str. Ivan Turghenev JD, Kirpicinaia Jd, Kirpicinaia str-la Jd, Komsomoliscaia Jd, Komsomoliscaia str-la Jd, Komsomolskaia, Nicolai Cernоşevski, Nicolai Cernоşevski JD, Putilovscaia JD, Putilovskaia, Sovhoznaia - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

15. Cahul:

s. Giurgiuleşti: str. Cosmonavtov, Plotnicova, Plotnicova per., Sov.Armii, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:50

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

16. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Congaz: str. 28 Iunie, Komsomolskaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Dezghingea: str. Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Meresieva, Micoeana - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30

or. Ceadîr-Lunga: str. 60 Ani Ai Lui Octombrie str-la, Anton Cehov, Babkov, Bankovskii str-la, Bugeacului, Bulgară, Ciapaev, Cosmonauţilor, Indira Gandi, Kirov, Kirova str-la, Kolhoznikă, Komarov, Korolenko, Lermontov, Liza Ceaikina, Maiacovski, Maicovscogo str-la, Makarenko, Mecinikov, Melnicinaia, Mihail Frunze, Olimpică, Ordjonikidze, Ostrovski, Pobedî, Potapov, Proezdnaia, Rumeanţev, Sadovaea str-la, Serghei Esenin, Serghei Lazo, Sovetskoi Armii, Tolstoi, Turghenev, Turghenev str-la, Vissarion Belinski, Volneanski, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Anton Cehov, Bugeacului, Bulgară, Gastello, Mecinikov, Pionerilor str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Tvardiţa: str. Ciapaeva, Cotovscogo, Dimitrova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaia, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Novaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Vasil Levschi, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Congaz: str. Bugeacului, Buiuclî, Dokuceaev, Jdanov, Maxim Gorki, Priozernaea, Stroitelnaea, Vinogradnaea - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

17. Călăraşi:

str. Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Călăraşilor, Ion Creanga, Ion Creangă 1 str-la, Stejarului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Seliştea Nouă: str. Ciaichina, Livezilor, Seliştea Nouă, Ştefan Cel Mare, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Tuzara: str. 1 Mai, Alexandru Cel Bun, Colhoznaea, Cosmonavtov, Oleg Coşevoi, Pionerscaea, Tuzara, Vasile Alecsandri, Zamfir Arbore - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Vătămăneasa: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin Per.1, Alexandr Puşkin Per.2, Codrilor, Drujbî, Ion Creangă Per.1, Ion Creangă, Ion Creangă Per. 2, Lesnaea, Lesnoi Per.1, Mihai Eminescu, Novoselov, Stejarului, Vasile Alecsandri, Vatamaneasa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Novaci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Bahu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

18. Căuşeni:

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 16:10

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Constantinovca - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

19. Cimişlia:

str. 27 August, Alexandri Vasile str-la, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Constantin Stamati, Constantin Stere, Grigore Ureche, Ioan Vodă, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu str-la, Mioriţa, Miron Costin, Mitropolitul Dosoftei, Nicolae Bălcescu, Perciun A., Petru Movilă, Petru Zadnipru, Serghei Lazo, Ştefan Vodă, Traian, Valul Lui Trăian, Vasile Alecsandri, 22 Decembrie, V. Micle, Cosmonauţilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

or. Cimişlia: str. Alexandru Marinescu, Constantin Stere, Mioriţa, Mitropolitul Dosoftei, Serghei Lazo - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

20. Criuleni:

str. Coşevogo, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Răculeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

21. Hînceşti:

str. A. Donici, A. Lăpuşneanul, Mircea cel Bătrîn - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Negrea, s. Sofia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00

s. Bălceana - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

22. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:35

s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Puhoi, s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00

23. Leova:

str. V. Alecsandri, Suvorov, Stepelor, M. Basarab, Frumuşica, Dm. Cantemir - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Cazangic - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

or. Leova: str. Barbu Lăutaru, Liviu Deleanu, Maria Drăgan, Nicolae Iorga, Porumbescu C., Unirii - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

24. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Cristeşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 15:30

s. Păruceni, s. Valea-Nîrnovei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Păruceni - în intervalul de timp între 10:45 - 12:45

25. Orhei:

str. Acad. Sergiu Rădăuţeanu, Constantin Negruzzi, Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

26. Străşeni:

str. Alexandr Puşkin, Alexandru Vlăhuţă, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Boris Glavan, Caraciobanu, Cetatea Albă, Chişinău, Chişinău str-la, Constantin Stamati, Gavriil Musicescu, Ion Neculce, Mihail Sadoveanu, Prieteniei, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sireţi (numai cons. juridici) - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Recea- în intervalul de timp între 10:45 - 12:45

27. Ştefan Vodă:

s. Caplani: str. Cotovschi, M. Eminescu, M. Frunze, Svoboda - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

28. Taraclia:

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

29. Teleneşti:

s. Mihalaşa Nouă - în intervalul de timp între 08:30 - 10:30

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.