Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde au loc deconectări - luni, 2 octombrie

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 2 octombrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

str. Ion Pelivan 30/4, 30/5, 30/6, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 36, 40, 40/3, 40/1, V. Lupu 82, 107 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00





3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Făţarilor, Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Cosmescu 51, Vl. Korolenco 7,9 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cîmpului, Costiujeni, Covtun, Grînelor, Urojainaia, str şi str-la Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Transnistria 20 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

bd. Moscova 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 - în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

bd. Moscova 18, str. Matei Basarab 5/1 - în intervalul de timp între 10:30 - 14:00

str. Acad. A. Saharov 2, 4, 5, Dm. Rîşcanu 11, 11/2, 31/3, 35/3, 35/3A, N. Dimo 2, 3/1, 4/1, 8, 10, 12, Tudor Vladimirescu 16, 18 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. N. Dimo 12, 12V - în intervalul de timp între 08:30 - 12:00

8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Gh. Coşbuc, Gagarin, Ştefan cel Mare, Miron Costin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

9. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:

str. Fîntînilor, Creangă, M. Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

10. Anenii Noi:

str. 8 Marta, 9 Mai, Iurie Gagarin, Speranţa, Tineretului, Vişinelor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:30

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Concilierii Naţionale, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Soltîs, Jucovscogo, Luceafărul, Speranţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Ciobanovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Gura Bîcului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00

11. Cahul:

str. Gribov, Miron Costin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Brînza: str. 28 Iunie, 28 Iunie str-la, 8 Marta, Comsomoliscaea, Crasnova, Iurie Gagarin, Lenina, Molodejnaea, Octombrie, Per.Octeabrischii, Pogranicinaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

12. Cantemir:

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

13. Comrat (UTA Gagauzia):

str. Ialpugscaia (cons.juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Boris Glavan Per., Cernîşevski, Cikalov, Cozeriuca, Dunaeva, Fedko, Fedko str-la, Galaţan, Iurie Gagarin, Komsomolski, Konev str-la, Mihail Frunze, Nevski, Nicolai Gogol, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, P.Cosmodemieanscoi, Panfilov str-la, Per.Belinscogo, Şciors, Şolohov, Suvorov, Suvorov str-la, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenko, Tretiakov, Tretiakov str-la, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski Per. - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Dubinin, Fedko, Gavriliuc, Kotovski, Kuzneţov, Lenin, Maxim Gorki, Pobeda, Şevţov, Tiulenin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Avdarma: str. Pavel Corceaghin, Vasilii Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Chirsova: str. Lenin, Olimpiiscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Congaz: str. Kirov, Lenin, Octeabrskaia, Ostrovskii, Sovetskaia, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

or. Ceadîr-Lunga: str. Ciapaev, Kolhoznikă, Maicovscogo str-la, Melnicinaia, Sadovaea str-la, Voroşilov- parţialîn intervalul de timpîntre10:00 - 12:00

14. Călăraşi:

s. Dereneu, s. Hogineşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30

s. Sipoteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

15. Căuşeni:

str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:30

str. Păcii str-lă, Vissarion Belinski - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

18. Cimişlia:

s. Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Ceapaeva, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fintinilor, Florilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Miron Costin, Păcii, Partizanilor, Prietenii, Primaverii, Serghei Lazo, Sfintul Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Zloţi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

19. Criuleni:

s. Corjova - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Hîrtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

20. Hînceşti:

s. Bălceana - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Cărpineni: str. Biruinţa, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botanica, Ioana Iakir, Zorile - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Cărpineni: str. Ceapaeva, Luceafărul, Oleg Coşevoi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Nemţeni, s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Găureni, s. Horeşti, s. Zămbreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Vasieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

s. Dănceni - în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

22. Leova:

s. Sărăţica Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

23. Nisporeni:

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 – 18:00

24. Orhei:

str. Constantin Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana, 31 August - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Peresecina - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

25. Străşeni:

s. Cojuşna: str. B. Glavan, Decebal, Lomtadze Revaz , M. Viteazul, Sireţ, Cojuşna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Romăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Asachi Gheorghe, Bălaur, Bîcoveţ, Constantin Balaur , Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Cozmescu, Decebal, Dumenilor , Ion Luca Caragiale , Iurie Gagarin, Livezilor, Liviu Deleanu , Mihai Sadoveanu, Petrăriilor, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

26. Ştefan Vodă:

s. Talmaza (cons. judidici) - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaev, Comsomoliscaea, Cotovskii, Lenin, Livezilor, Molodejnaea, Copceac, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Grădiniţa: str. 1 Maea, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, S.Gradinita, Serghei Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Leuntea: str. Alexandru Puşkin, Chirova, Cicalova, Jucova, Lenina, Matrosova, Maxim Gorkii, Mihail Frunze, S.Leuntea, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, S.Talmaza, Vasile Alecsandri, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Volintiri: str. Nucarilor, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

27. Taraclia:

str. 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Bulgară, Bulgară str-lă, Cara Veaceslav, Iurie Gagarin, Karl Marx, Kooperativnaia, Kotovski, Lenin, Lermontov, Matrosov str-lă, Octeabriskaia, Panov, Polevaea, Taraclia, Vasilii Ceapaev, Vasilii Ceapaev str-lă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

28. Teleneşti:

s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Ciulucani, s. Mîndreşti - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:30

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:30

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:45

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.