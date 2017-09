Fără ENERGIE electrică: Adresele din țară unde au loc deconectări - miercuri, 27 septembrie

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 27 septembrie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Băcioi, Chisinaului, Cîmpiei, Cosmonautilor, Dumbrava, Independenţei, Primăverii, Sf. Elena - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Frumoasa:

str. Cosmonautilor, Dumbrava, I .Vatamanu, Lozioara, Pasunilor , Plugarilor, Sf.Elena, Sfatul Tarii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00





3. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, 47A, str-la Călăraşi 3, Milano 5-19, 58-68, 19/1, Torino 1-29, 2-16 - în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

5. Chişinău, sectorul Centru:

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y - în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

str. Voluntarilor 10, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999, 9999 - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:30

str. Uzinelor 2, 14, 122-188, 171, 211-249 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Albişoara, Bucov Emilian, Cucoarelor, Cuza - Vodă, Gheorghe Asachi, Greaca, Haiducului, Hotin, Ion Neculce, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Movileni, Rasaritului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor, Valea Lui Simon, Zorilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Întemeetorul Crudu, Cruzeşti, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Sf. Avram, Ştefan cel Mare, Teilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

9. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi:

s. Buneţi - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

10. Anenii Noi:

s. Bulboaca: str. Dacia, Neguţa, Serghei Lazo, Uzinelor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:00

s. Bulboaca: str. Dimitrie Cantemir, Suveranităţii, Zubcu Codreanu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Creţoaia, s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

11. Cahul:

str. Doinelor, Dunării, Fraţii Jderi, Ilia Repin, Mihail Şolohov, P.Rumeanţev, Păcii, Republicii, Vasili Lupu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

or. Cahul: str. Doinelor, Fraţii Jderi, Ilia Repin, P.Rumeanţev, Republicii, Vasili Lupu - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Burlacu, s. Spicoasa, s. Taraclia de Salcie, s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

s. Brînza: str. Drujbî, Lenina, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Colibaşi: str. Alexei Mateevici, Octeabriscaea, Octombrie, Prut, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

12. Cantemir:

s. Sadîc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

13. Comrat:

str. Alexandru Puşkin, Dimitrov, Dnestrovsk, Lenin, Moscova, Şueanţeva - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Chirsova: str. Iurie Gagarin, Lenin, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

s. Chirsova: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 12:15 - 13:30

or. Comrat: str. Tretiacov, Pobeda - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

14. Călăraşi:

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 19:30

s. Nişcani - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Păuleşti, s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:15

s. Pituşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Leordoaia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

15. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

16. Ceadîr-Lunga

s. Chiriet-Lunga: str. Calinina, Ciapaeva, Comsomolskaia, Kotovski, Maxim Gorki, Partizanscaea, Per.Cotovscogo, Serghei Lazo, Svoboda, Voczalnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Gaidar: str. 4O-Let-Octeabrea, 50 Let Moldavii, A-Gaidarî, Alexandru Puşkin, Andropova, Chirova, Colhoznaea, Cutuzova, Drujba, Gaidar, Iurie Gagarin, Kirova str-la, Lenin, Lesnaea, Maxim Gorki, Necrasova, Novaea, Per.Cutuzova, Per.Titova, Sadoîvaea, Şcolinaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo., Sovetscaea, Suvorova, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

s. Tvardiţa - în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

17. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fintinilor, Galbenita, Gura- Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Păcii, Partizanilor, Prietenii, Primaverii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Constantin Stamati, Eroilor, Galbeniţa, Gura- Galbenei, Ion Soltîs, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Partizanilor, Prietenii, Primăverii, Păcii, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

18. Criuleni:

bd. Biruinţa, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Coşevoi, Păcii, Ştefan Neaga, Tineretului, Victoria, str şi str-la Stepelor, str-la Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hîrtopul Mare, s. Hîrtopul Mic, s. Işnovăţ, s. Izbişte, s. Rîşcova - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Işnovăţ- în intervalul de timp între 09:00 - 12:30

19. Hînceşti:

s. Bobeica, s. Dahnovici - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 12:20

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:30

s. Cărpineni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 19:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Sărata Galbenă: str. Grădinilor, Iurie Gagarin, Miciurina, Serghei Lazo, Zoea Kosmodemeanscaia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

20. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hâjdeu, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Gangura, s. Mileştii Noi, s. Răzeni, Moleştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

21. Leova:

str. Alexandru Cel Bun, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahului, Constantin Stere, Independenţei, Ion Vodă, Maxim Gorkii, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spătarul, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

22. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

23. Orhei:

str. 31 August, Sf. Ana, Nistreana, N. Testimiţeanu, Mureş, Meşterul Manole, C. Brîncuşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17.00

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Susleni - în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Mîrzaci - în intervalul de timp între 14:30 - 16:00

24. Străşeni:

str şi str-la Decebal, Gr. Ureche, Eminescu, Dosoftei, Polihronie Sîrcu, V. Lupu, Vlad Ioviţă, Bogdan Petriceicu Haşdău - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Lozova: str. Ştefan cel Mare - cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

or. Bucovăţ: str. V, Alecsandri, S. Lazo, Maria Magdalena, Creangă, Fabricii, Bucovăţ - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Sadova: str. Alecu Russo, Arnăut, Codrilor, Florilor, Grigore Ureche, Ion Creangă, Malinovscaea, Maxim Gorki, Memorilor, Mihai Eminescu, Pionerscaea, Sadova, Sportivnaea, Şcolinaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor, s. Vorniceni: str. Constantin Negruzzi, Decebal, Doina, Ion Inculeţ, Ion Neculce, Petru Movilă, Sadova Şoseaua, Sector-3A, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Copceac: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bulgarscaea, Ciapaev, Comsomoliscaea, Cotovskii, Lenin, Livezilor, Molodejnaea, Copceac, Serghei Lazo, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00

s. Feşteliţa: str. 1 Mai, 28 Iunie, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga , Bîcovscogo, Carl Marx, Ciapaeva, Costituţiei, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Grecico, Ion Creangă, Lenina, Liliacului , Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, S.Festelita, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Volintiri: str. Nucarilor, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Tudora - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

26. Taraclia:

s. Albota de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

27. Teleneşti:

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:30

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Băneşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:45

s. Sărătenii Vechi - în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

28. Vulcăneşti:

str. 20 Siezda, 26 Siezda, 28 Iunie, 28 Iunie str-la, 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Alexandru Puşkin, Boris Glavan, Budjacscaea, Cahul, Calinina, Calinina str-la, Chirova, Comarova, Comsomoliscaea, Crutaia str-la, Dunaevscogo, Enghels, Gherţena, Gherţena str-la, Glinchi, Gonciarova, Gospitalinîi str-la, Iubileinaea, Iujnaea, Iujnîi str-la, Iurie Gagarin, Jucovscogo, Jucovscogo str-la, Lenin, Lev Tolstoi, Lev Tolstoi str-la, Maxim Gorki, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Naberejnaea, Nicolai Gogol, Nicutova, Nicutova str-la, Novoselova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Pesceanaia, Pionerscaea, Plotnicova, Plotnicova str-la, Pobedî, Popova, R.Liucsemburg, R.Liucsemburg str-la, Şciorsa, Sov.Armii, Sov.Moldavii, Sovetskaia Moldavia str-la, Şt Beda, St. Vulcăneşti, Ştefana Beda, Stroitelinîi str-la, Suvorova, Svetlaea, Tolbuhina, Tolbuhina str-la, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

str. Cotovscogo, Cotovscogo Str-La, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

str.25 Siezda, Cahul, Cahul str-la, Mihail Frunze str-la, Ostrovscogo, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Anton Ajder, Armata Sovietica, Budennîi, Crutaia, Decebal, Fîntînilor, Gribov, Izvoarelor, Jukov, Miciurin, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vodă cel Viteaz, Voroşilov, s. Etulia: str. 2-Oi Per.Cotovscogo, Alexandru Puşkin, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cotovscogo, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Lesnoi str-la, Mihai Eminescu, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octiabriscaia, Ogorodnaea, Per. Ion Soltîs, Per.Cotovscogo, Per.Lenina, Per.Maxim Gorki, Per.Pionerschii, Per.Sadovîi, Pionerscaea, Pirogova, Sadovaea, Severnaea, Vladimir Maiacovschi, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.