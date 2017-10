FBI a dezvăluit o schemă de corupție rusească înainte de încheierea unei tranzacții nucleare între Moscova și Obama

Biroul Federal de Investigații (FBI) a adunat dovezi că oficialii industriei nucleare din Rusia au fost implicati în activități de extorcare de fonduri, spălare de bani, luare și dare de mită și comisioane ilegale, menite să crească „afacerea nucleara a președintelui rus Vladimir Putin“ pe piata din SUA, scrie The Hill, citând documente legale și guvernamentale FBI, transmite paginaderusia.ro

După cum notează publicația, materialele au fost colectate înainte ca administrarția președintelui SUA Barack Obama să aprobe, în 2010, o tranzactie controversata care oferea Moscovei controlul asupra unei parti semnificative a uraniului din SUA.

Agenții FBI, cu ajutorul unui martor american secret care a lucrat în industria nucleară din Rusia, au obtinut inca din 2009 situațiile financiare și efectuau înregistrari și interceptari de email-uri, care demonstrau că Moscova a încălcat legea privind practicile corupte în străinătate, „influențând prin mită și comisioane ilegale o firma din SUA, care se ocupa cu transportul rutier de uraniu”.





Sursele publicației susțin că există relatari ale unui martor ocular, susținute de documente, din care rezultă că, la data la care secretarul american de stat Hillary Clinton era membru al corpului guvernamental care a decis în favoarea Moscovei, oficiali ruși ai industriei nucleare au transferat milioane de dolari in Statele Unite în beneficiul fundației caritabile a fostului președinte Bill Clinton.

Departamentul de Justitie al SUA a continuat ancheta încă aproape patru ani, omițand „sa dezvaluie publicului american și Congresului despre corupția nucleară a Rusiei într-un moment în care administrația Obama a luat două decizii majore care avantajau aspirațiile lui Putin din industria nucleară”.

Potrivit autorilor, prima decizie a fost permisiunea de a vinde catre „Rosatom“ o parte a companiei canadiene Uranium One. Avizul favorabil a fost emis in octombrie 2010 de catre Departamentul de Stat și agențiile guvernamentale care intra in Comitetul pentru Investiții străine din SUA.

A doua decizie – permisiunea acordata în 2011 companiei TENEX (filiala a „Rosatom“) sa furnizeze uraniu comercial centralelor nucleare din SUA în parteneriat cu United States Enrichment Corp.

„Rușii îi influentau pe subcontractorii din industria nucleară din SUA cu mită și amenințări de extorcare, toate acestea provocand o preocupare justificata pentru securitatea națională, dar niciuna dintre dovezi nu a fost făcuta publica înainte ca administrația Obama sa ia cele doua decizii“ – scrie publicația, citand un martor anonim.

Începand cu 2015, Administrația Obama și soții Clinton au negat criticile privind tranzactia Uranium One. Potrivit acestora, nu există nicio dovadă că rușii sau colaboratorii lui Bill Clinton ar fi încălcat legea, iar tranzacția nu afecteaza securitatea națională.

Documentele FBI, ale Ministerului Energiei și din instanțele de judecată, consultate de The Hill, demonstrează că FBI a inceput sa adune probe cu mult înainte de decizia comisiei, care demonstrau ca cetateanul rus Vadim Mikerin, coordonatorul expansiunii nucleare a lui Putin în SUA, a fost implicat în infracțiuni economice si penale începand cu anul 2009.

„Comportamentul său ilegal a fost înregistrat de către un martor secret, – un om de afaceri american, care a început sa acorde comisioane ilegale la indicatia lui Mikerin și cu aprobarea FBI. Asa cum arată documentele, prima plată a fost înregistrată de către informatorul FBI la data de 27 noiembrie 2009“ – se spune în articol.

Publicația citează declarațiile probatorii (în SUA sunt declarații ale martorilor scrise sub jurământ, atunci cand martorii nu pot comparea personal) semnate în 2014 și 2015 de catre un angajat al Departamentului de Energie al SUA, care vorbește despre o „schema de extorcare“.

În cadrul aceste scheme, Mikerin, cu acordul sefilor de la Tenex și „Rosatom“ (ambele organizații aparțin statului rus) a oferit firmelor din SUA contracte fără licitație, în schimbul mitei sub formă de plăți în numerar, care au fost efectuate în conturile unor offshore-uri” – potrivit unei declaratii semnate de David Gedren.

„Apoi Mikerin se pare că împărțea câștigurile cu alți complici, legati de TENEX în Rusia și în altă parte“, – a adaugat acesta.

„Mikerin a semnat un contract cu firma americana Transport Logistics International (transport rutier de uraniu), în schimbul a peste doua milioane $ sub forma de mită de la unii dintre sefii acesteia,“ – scrie publicatia, citand din dosarul judecat de instanța.

Atunci când, în 2014, Mikerin și alte persoane, ale căror nume nu sunt menționate în articol, au fost arestați, Departamentul de Justitie si FBI și nu facut publica această schemă de corupție. Abia în luna august 2015 a existat un comunicat public discret, in care Ministerul Justiției informa că mai mulți inculpați au cazut la intelegere cu procurorii si si-au recunoscut vina.

Între timp, dosarele penale împotriva lui Mikerin au fost comasate si acesta a fost acuzat de o singură infractiune – spălare de bani în cadrul unui sistem care, după cum au recunoscut oficialii, a durat din 2004 până în 2014.

Și, deși agenţii FBI au prezentat dovezi ale altor infracțiuni, adunate începând cu anul 2009, procurorii federali au mentionat doar câteva tranzacții care au avut loc în 2011 și 2012.

Nici în procesul de judecata final nu s-a menționat nimic despre vreo legatura cu „influenta comerciala“, la care a asistat informatorul FBI sub acoperire (despre faptul că oficiali ai industriei nucleare din Rusia a încercat să faca „curte” soților Clinton), cu toate că FBI are documente ce probau transferul a milioane de dolari din industria nucleară din Rusia în organizația din SUA care a sponsorizat fundatia sotilor Clinton.

În 2015, Mikerin a fost condamnat la 48 de luni de închisoare și amendă, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justitie al SUA.