Festivalul de la Cannes, ediția a 70-a:artificii și ne-iubire

Pe Croisette, domnește atmosfera de aleasă sărbătoare, accentuată de afișul triumfător unde juna Claudia Cardinale face un salt în timp, din anii de aur ai cinematografiei spre vremile de astăzi, mai puțin faste; contrastează ca niciodată uniformele de camuflaj ale soldaților Armatei Franceze, înarmați serios, cu automatele la vedere, patrulând pe aeroportul Nice și la Cannes, cu toaletele de gală, forfota vedetelor și a starletelor dichisite, sosite aci la cea mai jinduită petrecere a vieții lor.

Defilarea pe covorul roșu a fost evfervescentă, mai colorată ca de obicei: Juriul mare, prezidat de don Pedro Almodovar, a știut să se facă remarcat din prima zi, iar Monica Beluci, maestru de ceremonii, a fost strălucitoare și răvășitoare ca întotdeauna. S-a dat dezlegare la filme, concerte aniversare, întâlniri neformale între cineaști, critici și producători, dar și la numeroase petreceri – 7 decenii de cinema nu sunt o glumă, - unde șampania și alte licori inspiratoare vor curge gârlă.

Primul film din competiția oficială vine din Rusia și e finanțat de companii private, fără concursul Ministerului Culturii sau al altor instituții statale; poartă titlul Ne-Iubire ("Faute d'amour" în franceză) și este girat de Andrey Zvyagintsev, cu Maryana Spivak și Alexei Rozin. Astflel, Andreï Zviaguintsev, cu certitudine cel mai valoros realizator rus în viață , revine la Cannes cu Palme d'or-ul în vizor, propunând o radiografie dură, incisivă nu doar a realităților contemporane rusești, ci profund umane; ni se înfîțișează o tragedie de cuplu aparent banală, colapsul familiei tradiționale pe fond de indiferență generalizată. Țesutul conjunctiv social este grav bolnav, e putred ceva, vorba lui Will, nu doar în Europa de Est, ci și pe întreg globul; pretutindeni cei care suferă de pe urma divorțului părinților lehămetiți de responsabilități sunt copiii: personajele din filmul oarecum inspirat din celebrul Scene din viața conjugală de Ingmar Bergman sunt pe cale de a se separa, fiecare trăiește o altă ”mare” iubire, se ceartă necontenit, pun apartamentul în vânzare, fac planuri de viitor fără să le pese de copilul lor, Alioșa, în vârstă de 12 ani...Cine ar putea să asigure micuților dreptul la iubirea ambilor părinți, ce instanță supremă? Și Alioșa dispare...





Deja premiat cu Leul de aur la Veneția pentru filmul de debut, Întoarcerea, la Cannes pentru următoarele trei – Alungarea din Rai, Elena și Leviathan - Zviaguintsev dă tonul competiției cu un La sonor și devine unul din favoriții cursei pentru palmierii celui de al 70-lea Festival de la Cannes.

Noul cinema mondial vorbește românește

Comme d”habitude, programul necompetitiv „Romanian Short Waves” prezintă 200 de minute de scurt-metraje româneşti și pe tinerii lor autori care au împânzit Palatul. Prietenul nostru Cristian Mungiu e Preşedintele Juriului la Cinéfondation şi scurt-metraje. Regizor, scenarist şi producător, liderul „noului val românesc”, Cristian Mungiu e un familiar al Festivalului; în acest an se împlinesc exact 15 ani de cand a prezentat aici pelicula Occident cu o pleiadă de basarabeni:Tania Popa, Valeriu Andriuță, Oleg Mutu, și fix 10 de când lua Palme d’Or cu cel de-al doilea lung-metraj, 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile; povestea de iubire reciprocă Cannes Mungiu continuă: a luat Premiul pentru scenariu pentru După dealuri şi cel pentru regie pentru Bacalaureat. Prietenii și frații săi de platou, basarabenii Valeriu Andriuță și Oleg Mutu sunt la loc de cinste pe afișul altui film foarte așteptat din competiție, O făptură gingașă , girat de Serghei Loznița, alt favorit al Cannes-ului, dar la asta vom reveni în detalii. Vor fi și alte suprize:regizorul Alexander Nanau semnează imaginea peliculei Nothingwood de Sonia Kronlund, în cadrul secţiunii paralele „Quinzaine des réalisateurs. Între 17 - 28 mai, Cannesul trăiește filmul și sărbătoarea la cote maxime. Să fie într-un ceas bun și cu noroc! Iar la următoarea ediție să avem și mai multe bucurii legate de cineaștii noștri.

Cu drag de domniile voastre, de pe Croisette, larisa turea

Agenţia universitară a Francofoniei în Europa centrală şi orientală în parteneriat cu Universitatea din Zagreb organizează, pentru al şaselea an consecutiv, Festivalul studenţilor francofoni din Europa Centrală şi Orientală. În acest an, evenimentul are loc din 15 până pe 19 mai şi are ca temă francofonia creativă. Studenţi români francofoni participă alături de colegi din alte 19 ţări din Europa centrală şi oriental în cadrul acestui eveniment care celebrează tinereţea, diversitatea culturală şi excelenţa în francofonie prin conferinţe, ateliere creative, concursuri şi seri tradiţionale, utilizând ca mijloc de comunicare limba franceză.