Fetiță de 2 ani, pusă de părinți să fumeze și să bea cafea, apoi filmată – VIDEO

O fetita in varsta de 2 ani din judetul Tulcea a fost filmata in timp ce mama o incuraja sa traga in piept dintr-o tigara aprinsa, iar ceilalti adulti din incapere o indemnau sa bea cafea si vin, potrivit observator.tv.

In imagini, fetita de 2 ani poate fi vazuta cum tine intre degete o tigara aprinsa, iar vocile unor adulti, printre care si o femeie, o incurajeaza sa fumeze si sa bea.

Copil de 2 ani, fortat de parinti sa fumeze si sa bea: „Hai, trage, trage!”