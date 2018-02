Filip: „Ieșirea Republicii Moldova din CSI nu va fi benefică pentru țara noastră"

Ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu va fi benefică pentru țara noastră. Declarația a fost făcută în seara zilei de ieri de către Prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune, transmite MOLDPRES.



„CSI nu este doar Rusia, avem relații bune cu statele din Comunitate, există un acord de comerț liber și multe alte facilități pe care le avem cu țările membre din CSI. Analizele efectuate de către colegii de la Ministerul Economiei și Infrastructurii arată că plecarea Republicii Moldova din CSI nu este benefică pentru țara noastră”, a spus Filip.

Totodată, oficialul a precizat că relația cu Federația Rusă trebuie să fie bazată pe respect reciproc. „Cu Rusia ne dorim relații bune. În anul 2016, am depus mult efort, am reușit să deblocăm un șir de probleme, am avut întrevederi cu conducerea de vârf. Totuși, cu părere de rău, lucrurile s-au blocat după alegerea președintelui R. Moldova. La fel, în această perioadă nu am primit mai multe răspunsuri la întrebările adresate într-o notă oficială”, a afirmat Pavel Filip.





Deputații liberali au propus anterior ieșirea Republicii Moldova din componența CSI, organizație internațională creată la inițiativa Federației Ruse, după prăbușirea Uniunii Sovietice, și din care fac parte mai multe state ex-sovietice. În acest sens, liberalii au înregistrat un proiect de lege în Parlament, care urmează a fi discutat la una din ședințe.