Filip strică afacerea cu gheretă a fraților Chirtoacă

Mai multe gherete în care se comercializează cafea, amplasate în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău au fost demontate și evacuate de pe teritoriul parcului. Imaginile au fost surprinse de către jurnalistul Constantin Grigoriță. Autoritățile nu au anunțat motivele pentru care s-a recurs la aceste acțiuni. ZdG va reveni la acest subiect în ediția tipărită de joi, 26 octombrie.



Tonetele (gheretele) care comercializau cafea au fost instalate pe mai multe străzi din centrul Capitalei în 2015 și 2016. Atunci, Ziarul de Gardă a relatat faptul că Dorin Chirtoacă, pe atunci primar al mun. Chişinău a semnat dispoziţii „de excepţie” prin care favoriza o firmă a familiei. Prin actele semnate de Chirtoacă, firma „Edera Trio” SRL, care avea pe atunci sediul în apartamentul soacrei fratelui primarului, Lucian Chirtoacă, a amplasat mai multe tonete care comercializează cafea în centrul Chişinăului sub brandul „Coffee Time”. Ancheta a arătat legăturile dintre această firmă și alte companii, gestionate de fratele primarului de Chișinău sau de reprezentanți și simpatizanți ai Partidului Liberal, al cărui prim-vicepreședinte este Dorin Chirtoacă. Ulterior, o parte din tonete au trecut în gestiunea firmei „Unicafe” SRL, care avea mai multe legături cu reprezentanți ai PL.

Frații Dorin și Lucian Chirtoacă au respins informațiile furnizate de Ziarul de Gardă. „Familia noastră are o activitate în domeniul apelor minerale din anul 1993, adică de peste 23 de ani, firma Anda. Este cunoscut acest lucru, noi niciodată nu am ascuns. În ceea ce privește celelalte genuri de activitate menționate, o listă întreagă de firme, de agenți economici, acestea nu aparțin familiei noastre și, repsectiv, nu au legătură cu noi. Cu privire la unele dintre ele au fost acuzații și în anii precedenți. Eu îmi cer scuze, n-am reușit ieri să răspund celor de la Ziarul de Gardă. Mi-au scris un mesaj, dar am fost prins cu alte activități”, a declarat Dorin Chirtoacă pentru site-ul Realitatealive.md, la câteva ore după apariția articolului. Ulterior, firma din apartamentul soacrei fratelui primarului și-a schimbat adresa juridică.





La 22 iunie 2017, Centrul Național Anticorupție a trimis o solicitare adresată Primăriei mun. Chișinău prin care solicita să-i fie prezentate mai multe documente, inclusiv cele legate de activitatea tonetelor „Coffee Time”.

Organele de drept au reacționat oficial și public la informațiile prezentate în ancheta Ziarului de Gardă abia peste un an și jumătate de la apariția ei și la câteva luni după ce Dorin Chirtoacă a fost reținut într-un alt dosar penal, legat de implementarea proiectului privind parcările cu plată în capitală, și după ce Partidul Liberal, al cărui exponent este Dorin Chirtoacă, a ieșit de la guvernare. Remarcăm și faptul că CNA a cerut informații de la Primăria mun. Chișinău despre activitatea tonetelor Coffee Time în perioada în care Chirtoacă aducea acuzații guvernării, dar și organelor de drept, în legătură cu dosarul penal privind parcările cu plată în care este investigat.

Printr-un răspuns oficial pe care l-am primit de la Centrul Național Anticorupție în luna octombrie 2017 am fost informați că informațiile prezentate de Ziarul de Gardă în luna ianuarie 2016 „au fost examinate. Procuratura Anticorupție a inițiat o cauză penală pe faptele invocate în articol. Dosarul este pe rol la moment”.

Dorin Chirtoacă este, în acest moment,octombrie 2017, primar al mun. Chișinău, suspendat din funcție printr-o decizie judecătorească.

Sursa: zdg.md