FITS: Sibiul, cea mai mare scenă de spectacole internaționale, timp de zece zile

Cel mai important festival de teatru internațional din România și unul dintre principalele evenimente de gen din Europa, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) se pregătește să ridice cortina vineri, în fața a 68.000 de spectatori așteptați din țară și străinătate, pentru a vedea peste 500 de evenimente culturale, potrivit organizatorilor.

Tot orașul Sibiu, dar și o parte din județ se vor transforma în spații de joc, în perioada 9 — 18 iunie 2017, pe durata FITS, care va reuni 3.278 de artiști și invitați.

Potrivit organizatorilor, 17.000 de bilete au fost vândute de la începutul lunii aprilie până acum, stabilindu-se un nou record de vânzări, 78 de spectacole fiind deja cu locurile epuizate. Pe de altă parte, peste 60 la sută din tot ce se întâmplă la FITS este gratis pentru public și asta face ca mirajul artelor spectacolelor să cuprindă toată comunitatea locală.





FITS aduce vineri 12 evenimente speciale, 13 spectacole în săli consacrate sau spații interioare transformate în spații de joc și nouă spectacole stradale, acestea fiind unele dintre cele mai așteptate de publicul larg.

Două dintre cele mai așteptate evenimente speciale programate vineri la FITS sunt expoziția de fotografii personale intitulată "Lumea lui Purcărete", care va fi vernisată la ora 9,00, în Centrul de informare turistică din Primăria Municipiului Sibiu și "Ziarul Orizontal", care înseamnă desene și mesaje ale artistului vizual Dan Perjovschi ce pot fi văzute de oricine pe zidul exterior al Teatrului Național "Radu Stanca" din Sibiu.

Festivalul de la Sibiu este recunoscut pentru atenția pe care o acordă spectacolelor de stradă din timpul evenimentului.

"Spectacolele de stradă sunt forța acestui festival iar calitatea lor a crescut de la an la an. Pentru ca sibienii și cei care vin în Sibiu special pentru festival să se poată bucura de calitate și diversitate în artele spectacolului, Piața Mare, Pietonala Bălcescu, Piața Mică și alte spații în aer liber primesc cele mai importante companii în artele spectacolului de stradă, care dau farmecul, emoția și marea așteptare pe care Festivalul le aduce an de an", spune Constantin Chiriac, președintele FITS.

Vineri, compania franceză de teatru Cie Remue Menage dă startul spectacolelor outdoor, de la ora 18,00, pe pietonala Nicolae Bălcescu din centrul istoric al municipiului Sibiu, cu "Incursiune în abis". Acest spectacol este o paradă de lumini purtată de ritmul tobelor taiko și de sunete electronice, acompaniate de meduze, stele strălucitoare, un cal de mare maiestuos și de Diavoli de Mare pe picioroange. Circ, muzică, foc, elemente pirotehnice — toate acestea ne poartă într-un univers ce îmbină tărâmul subacvatic cu cel terestru. Acest spectacol va putea fi revăzut de la ora 21,30, în Piața Mare, tot în centrul istoric al orașului.

Tot vineri începe în cadrul FITS un târg de carte numit "Sibiu Book Festival — Strada cu cărți", care are loc în Piața Mică, timp ce patru zile.

Spectacolele de interior încep vineri, la ora 16,00, la Teatrul "Gong", cu "Cântăreața cheală", un spectacol eveniment din sezonul francez. Cel de al doilea spectacol eveniment programat vineri, dar la ora 20,00, la Fabrica de Cultură, este "Tango la înălțime II", unde dansatorii argentinieni plutesc în aer.

Cine iubește dansul este invitat vineri, de la ora 18,45, pe pietonala Nicolae Bălcescu din municipiul Sibiu, să vadă trupa Waka Chiré Band, prima trupă de carnaval din Guadalupa, care va dansa cu această ocazie pentru prima dată în Europa.

De la ora 19,00, în Piața Mică, acrobați germani vor impresiona publicul cu un spectacol de circ la înălțime. Compania Geschwister Weisheit prezintă la Sibiu cel mai important spectacol european de acrobații pe sârmă, la înălțime, echipa fiind formată din 13 acrobați din trei generații diferite, care folosesc balansiere și frânghii. Compania a fost premiată la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Internațional de Circ de la Monte Carlo. Aceiași acrobați vor prezenta tot vineri, dar de la ora 22,15, în Piața Mare, un alt spectacol de circ.

Prima zi a FITS se va termina cu un foc de artificii, la miezul nopții.

Programul de spectacole al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu poate face obiectul unor modificări iar varianta actualizată a acestuia va fi disponibilă în timp util pe www.sibfest.ro. Pentru orice informații sau neclarități este disponibilă adresa de e-mail ticketing@sibfest.ro.

