FMI s-ar putea răzgândi în privința Republicii Moldova

Preşedintele Igor Dodon a semnat recent iniţiativa legislativă prin care cere Parlamentului să abroge legea care a transformat în datorie publică banii furaţi din sectorul bancar. Este vorba de peste 13 miliarde de lei oferiţi de BNM sub garanţiile guvernelor Leancă şi Gaburici, în 2014 şi 2015, celor trei bănci devalizate, care între timp au fost lichidate.

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.