Focare de rujeola în Ucraina

Avertizare pentru romanii si moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa mearga in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, continua sa se inregistreze noi focare de rujeola.

Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului Sanatatii al Ucrainei, in primele doua saptamani din acest an s-au inregistrat 1.285 de cazuri de rujeola (856 copii si 429 adulti). Cele mai multe cazuri au fost raportate in regiunile Ivano-Frankivsk: 275, Cernauti: 274, Transcarpatia: 194 si Odessa: 157, informeaza News.ro.

Conform datelor statistice furnizate de autoritatile din Ucraina, in 2017 au fost inregistrate 4782 de cazuri de rujeola (1292 adulti si 3490 copii) in 24 de regiuni din Ucraina, cele mai multe cazuri fiind depistate in regiunea Ivano-Frankivsk: 1344, Odessa: 1256 si Transcarpatia: 637. Incepand cu luna septembrie 2017, institutiile locale abilitate au demarat o campanie intensiva de vaccinare a minorilor.





Recomandarea medicala a specialistilor pentru cei care pleaca in Ucraina este de a fi verificata situatia vaccinarii pentru rujeola si de a se vaccina antirujeolic cu minimum doua saptamani inainte de efectuarea calatoriei. De asemenea, se recomanda evitarea adunarilor si a locurilor publice unde boala se poate raspandi usor.

Cel mai grav focar de rujeola din Europa este in Romania, unde s-au inregistrat peste 10.400 de cazuri.

Sursa: Hotnews.ro