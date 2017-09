FORMULA 1 /// Marele Premiul al Italiei - Hamilton, la a patra victorie în MP al Italiei

Lewis Hamilton, pilotul celor de la Mercedes a câștigat pentru a patra oară MP al Italiei, după ce în calificările care au avut loc sâmbătă la Monza a devenit lider lider în clasamentul all-time al pole-position-urilor, depășindu-l pe legendarul Michael Schumacher.

Britanicul a fost urmat în clasament de colegul său de la Mercedes, Valtteri Bottas, și de Sebastian Vettel, de la Ferrari. Grație victoriei de la Monza, Hamilton a urcat pe primu loc în clasamentul general al piloților, depășindu-l pe Vettel.



Clasamentul final al cursei de la Monza:



BREAKING: @LewisHamilton wins at Monza to take the lead in the drivers' championship #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Sk2ikB1dlh