Fotbalistul basarabean Nicolae Calancea care joacă pentru Craiova a împărțit daruri copiilor nevoiași / VIDEO

Mos Nicolae al Craiovei e portarul Calancea. El a mers cu daruri acasă la copii și a primit praz la schimb, transmite ProTV.









Calancea si sotia lui au umplut masina cu bunatati si au mers copiii nevoiasi.





"Cat timp cat sunt in stare sa fac ceva, sa aduc un zambet la un copil, o sa fac cu mare drag", a spus portarul.

Portarul oltenilor e din Chisinau.

"Facem lucrul asta in fiecare an si ne-am dorit anul acesta sa o facem aici, la Craiova, unde ne-am si stabilit", a spus si Iulia Calancea.

Calancea n-a pregatit ghetele, ci manusile de portar, iar Mos Nicolae i-a adus praz. Moldoveanul vrea sa ia titlul cu oltenii.

"As vrea sa nu primesc in manusi, sa nu mai iau goluri. Avem forta sa castigam campionatul, am demonstrat-o pe tot parcursul campionatului", a mai spus goalkeeperul.