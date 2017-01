Foști și actuali consilieri ai lui Trump, vizați de o anchetă a FBI-CIA-NSA

O anchetă instrumentată de FBI, cu ajutorul NSA, CIA și unitatea de crime financiare a Departamentului de Trezorerie îi vizează pe foști și actuali consilieri ai fostului președinte-ales al SUA pentru posibile legături cu Rusia.

Printre cei anchetați se numără și Paul Manafort, fostul șef de campanie al lui Trump, au precizat sursele citate de cotidianul american.

Anchetatorii și-au grăbit investigațiile în ultimele săptămâni, dar încă nu au găsit o dovadă concludentă de fărădelege, au declarat oficiali americani. În cadrul anchetei sunt analizate conversații interceptate de SUA și tranzacții financiare. Sursele NYT au precizat că o parte din conversațiile interceptate au fost puse la dispoziția anchetatorilor de Casa Albă, transmite Digi24.

Deocamdată nu se știe dacă conversațiile interceptate vizează campania electorală a lui Donald Trump sau chiar pe președintele-ales. De asemenea, nu se știe dacă investigația are de-a face cu ancheta privind atacul cibernetic asupra Partidului Democrat sau alte încercări de a perturba alegerile din noiembrie. Deocamdată nu este cunoscut numele oficialilor ruși anchetați, sau ce conversații interceptate au atras atenția anchetatorilor.

Investigația serviciilor de contrainformații se concentrează, cel puțin parțial, asupra unor afaceri pe care unii dintre foștii sau actualii consilierii președintelui-ales le-au avut cu Rusia. Spre exemplu, Paul Manafort a avut afaceri în Ucraina și în Rusia. Unele din persoanele cu care a intrat în legătură erau sub supravegherea Agenției Naționale de Securitate a SUA pentru presupuse legături cu Serviciul de Informație al Rusiei.





Manafort este unul din cel puțin trei consilieri din campania electorală a lui Trump, ale căror posibile legături cu Rusia sunt acum anchetate. Ceilalți doi sunt Carter Page, om de afaceri și fost consilieri pe politică externă din campanie lui Trump și republicanul Roger Stone.

În general, anchetele de contrainformații vizează legăturile dintre cetățenii americani și guvernele străine. Aceste legături pot scoate la iveală încercări de a fura secrete de stat, de a obține favoruri de la Guvernul american sau de a influența politica. Astfel de anchete pot fi deschise destul de ușor și rareori ajung în instanță. Această investigație a fost deschisă după ce guvernul american a ajuns la concluzia că Rusia a lansat mai multe atacuri cibernetice în timpul campaniei electorale, inclusiv asupra Partidului Democraților.

Reacția echipei lui Trump

Echipa de tranziție a președintelui-ales a negat existența vreunei investigații.

„Nu știm despre nicio anchetă, nici măcar pe ce baze ar fi deschisă o astfel de anchetă”, a spus purtătoarea de cuvânt a echipei de tranziție a lui Donald Trump, Hope Hicks.

De asemenea, într-o declarație trimisă către NYT, Manafort a respins acuzațiile că ar fi interacționat cu guvernul rus drept „un tertip complet fals și murdar al Partidului Democrat”.

„Nu am avut niciodată legături cu guvernul rus sau cu vreun oficial rus. Nu am avut niciodată contact cu nimeni și nici nu am intermediat vreo legătură. Tot ce știu despre atacul cibernetic al Rusiei asupra Partidului Democrat este ce am citit în ziare”, a continuat fostul șef de campanie al lui Donald Trump.

Instituțiile implicate în anchetă au refuzat să comenteze. Din cei șase oficiali care au confirmat existența acestei anchete, o parte au spus că singurul motiv pentru care dau această informație presei este că se tem că noua Administrație ar putea opri demersurile lor. Toți au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu au primit aprobarea să discute despre caz.

New York Times atrage atenția că Donald Trump va depune jurământul de învestire în timp ce apropiați de ai săi sunt anchetați și după ce serviciile de informații americane au stabilit că Guvernul rus a intervenit în alegerile din SUA în favoarea sa. În calitate de președinte, Trump va supraveghea serviciile de informații și stă în puterea lui să oprească sau să schimbe direcția anchetelor.

De asemenea, scrie cotidianul american, ancheta va fi și un test pentru senatorul republican Jeff Sessions, care a fost nominalizat pentru funcția de procuror general. Dacă nominalizarea lui va fi acceptată, el va fi singura persoană din Guvernul american autorizată să ceară interceptarea convorbirilor telefonice unor persoane, cetățeni americani sau nu, de pe teritoriul SUA.

Jeff Session a dat asigurări la audierea sa că se va recuza din orice investigație care o privește pe Hillary Clinton. Nu a fost întrebat dacă va face același lucru și în cazul lui Donald Trump.

Nu doar New York Times a scris despre o anchetă a FBI care îi vizează pe consilierii lui Donald Trump. BBC și McClatchy au dezvăluit existența unui grup de lucru interinstituțional care coordonează anchetele.

Sursă: radiochisinau.md