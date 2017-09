"Scrisoarea diavolului", un manuscris ce ar fi fost întocmit în transă de o călugărită posedată, a fost descifrată de oamenii de ştiinţă din Sicilia, printr-un software de decodare de pe Dark Web, relatează The Times of Israel.

Textul a fost scris de Maria Crocifissa della Concezione în 1676, care a susţinut că i-a fost dictată de Diavol, iar vreme de 341 de ani a rămas un mister.

Potrivit legendei, sora Maria Crocifissa della Concezione s-a dintr-un leşin şi a găsit mai multe scrisori misterioase, dar pe care ea le scrisese într-o combinaţie incomprehensibilă de scripturi antice.

Atât sora Maria şi cât şi celelalte maici de la mănăstirea din Palma di Montechiaro au crezut că scrisorile erau o ispită a lui Lucifer pentru a le convinge să îşi piardă credinţa în Dumnezeu.

17th C. Italian nun's letter in code from Lucifer decoded by scientists using software found on the dark web https://t.co/oEIkQw18Du