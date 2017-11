FOTO / Cântărea 133 de kg, dar după ce a slăbit a câștigat un concurs de frumusețe

O femeie obeză a pierdut mai bine de 60 de kilograme în decurs de doi ani după ce a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. Obișnuită să mănânce zi de zi la restaurentele de tip fast-food, Camila Quintela și-a schimbat radical viața, transmite digisport.ro

Camila Quintela, o femeie din Brazilia în vârstă de 33 de ani, s-a luptat cu problemele de greutate toată viața, iar familia ei are o istorie a bolilor cauzate de obezitate. Dar după ce a suferit intervenția chirurgicală și a pierdut extraordinar de mult din greutatea ei, Camila spune că încrederea în sine a crescut. Greutatea ei cea mai mare, de 140 de kilograme, a făcut-o să-și piardă respectul de sine, având deseori stări de depresie, spune acum femeia. Tot ea spune că obișnuia să mănânce tot timpul la restaurantele de tip fast-food și nu făcea niciodată exerciții, până când sănătatea ei a intrat în declin și a declanșat noul ei simț de împuternice. Camila a explicat: "Am avut probleme respiratorii, gastrită, am suferit de prejudecăți și nu am putut face mișcare din cauza greutății mele. Familia mea are un istoric de a contracta boli cauzate de obezitate, inclusiv probleme respiratorii”.

Dornică de a trăi un stil de viață mai sănătos, Camila a luat decizia de a schimba viața și s-a lăsat pe mâna medicilor. "Am suferit o intervenție de micșorare a stomacului, care a fost un instrument pentru a-mi schimba stilul de viață. Am adoptat obiceiuri sănătoase, o dietă echilibrată și acum merg la sală în fiecare zi plus cursuri de dans de trei ori pe săptămână. Acum mănânc proteine, legume, fructe, alimente întregi și foarte rar mănânc bomboane sau alimente grase. Acum am încredere în mine și în sănătatea mea. Am dispoziție, duc o viață sănătoasă și cumpăr toate hainele care îmi plac, pentru că știu că se vor potrivi”.





Recent, ea a primit titlul de Miss Bariatric, la un eveniment organizat de Centrul de Tratament și Chirurgie de obezitate (NTCO) din Salvador. Ea a măsurat 1,80 metri și 73 de kilograme, față de cele 133 de kilograme pe care le avea înainte.