FOTO / Cine sunt cei mai buni profesori și educatori din țară

Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, mai multor cadre didactice din țară le-au fost conferite diplomele Guvernului Republicii Moldova, pentru contribuție substanțială la dezvoltarea tinerii generații în spiritul valorilor naționale și universale, consecvență în promovarea și implementarea politicilor educaționale, responsabilitate și profesionalism.

Ceremonia de decernare a avut loc la data de 3 octombrie, în incinta Casei Guvernului. Diplomele au fost înmânate de ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.





Diploma Guvernului de gradul întâi a fost conferită următoarelor cadre didactice:

1. Bercu Victoria, director, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;

2. Babcenco Coralia, profesor de discipline tehnologice, Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice a Moldovei;

3. Todos Irina, prorector pentru activitatea didactică, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul;

4. Țurcanu Dinu, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei;

5. Gheorghiță Ana, director, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chișinău;

6. Berezovschi Nelly, director, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, mun. Chișinău;

7. Crețu Lidia, director, Liceul Teoretic „Emil Nicula”, s. Mereni, r-nul Anenii Noi;

8. Balan Aurelia, director, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, mun. Bălți;

9. Știrbu Elena, director, Gimnaziul Larga, r-nul Briceni;

10. Enciu Ecaterina, director, Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Cantemir.

Diploma Guvernului de gradul al doilea a fost decernată lucrătorilor din învățământ:

1. Caraiman Lucia, director, Școala Profesională nr. 5, mun. Bălți;

2. Roșca-Sadurschi Ludmila, lector universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul;

3. Dudoglo Tatiana, lector universitar, Universitatea de Stat din Comrat;

4. Gagim Lidia, director, Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, mun. Bălți;

5. Stratan Ludmila, director, Școala primară-grădiniță Nișcani, r-nul Călărași;

6. Ciurcă Lidia, profesor de limba și literatura română, Liceul Teoretic „Hyperion”, s. Gura-Galbenei, r-nul Cimișlia;

7. Brădișteanu Emilia, specialist metodist, Secția Managementul Curriculum-ului și Formare Profesională Continuă, Direcția Educație Criuleni;

8. Fedorișin Tatiana, director, Gimnaziul „Grigore Vieru”, mun. Edineț;

9. Ungureanu Alexandra, specialist principal, Direcția Învățământ Hâncești;

10. Stavri Varvara, director, Liceul Teoretic Zâmbreni, r-nul Ialoveni;

11. Parcevschi Lolita, specialist principal-metodist, Direcția Învățământ Leova;

12. Suslina Ana, conducător de cerc, Centrul de Creație a Copiilor, or. Ocnița;

13. Certan Iulia, șef al Direcției Învățământ Strășeni;

14. Viceva Olga, șef al Centrului Metodic, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Taraclia;

15. Babără Silvia, director, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Telenești;

16. Andrieș Tatiana, profesor de limba și literatura română, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol;

17. Levițchi Aliona, șef al Secției de Studii, Institutul de Științe ale Educației.

Diploma Guvernului de gradul al treilea a fost conferită profesorilor:

1. Carauș Veronica, profesor de discipline tehnice, Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;

2. Ibrișin Liudmila, lector universitar, Universitatea de Stat din Comrat;

3. Sircheli Galina, profesor de limba și literatura găgăuză, Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;

4. Frecăuțanu Ghenadie, director-adjunct, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni;

5. Bogovic Olga, președinte al Comisiei Învățământ, Cultură, Tineret și Sport, Consiliul Raional Anenii Noi;

6. Răcilă Marian, conducător al cercului „Dans popular”, Centrul Raional de Creație a Copiilor, r-nul Basarabeasca;

7. Gârneț Feodora, învățător, Gimnaziul „G. Coșbuc”, s. Andrușul de Jos, r-nul Cahul;

8. Antonov Ala, profesoară de limba franceză, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Căușeni;

9. Rîbac Aliona, profesor de limba și literatura română, Gimnaziul Gribova, r-nul Drochia;

10. Revuțchi Nina, profesor de istorie, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Dondușeni;

11. Popov Victor, director, Gimnaziul Danu, r-nul Glodeni;

12. Jitari Ion, profesor de matematică și informatică, Gimnaziul Făleștii Noi, r-nul Fălești;

13. Pantaz Diana, șef al Direcției Managementul Curriculum-ului și Formare Profesională Continuă, Direcția Generală Educație Florești;

14. Eșanu Valentina, director-adjunct, Liceul Teoretic „Boris Cazacu”, or. Nisporeni;

15. Ilieș Zinaida, director, Centrul de Creație al Copiilor, or. Orhei;

16. Guțu Tatiana, director, Grădinița de copii nr. 6, or. Râșcani;

17. Baș Liudmila, profesoară de matematică, Liceul Teoretic „Constantin Stere”, or. Soroca;

18. Oprea Diana, șef al Centrului Metodic, Direcția Învățământ Șoldănești;

19. Nigai Larisa, director, Gimnaziul Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă;

20. Dumitraș Maria, director-adjunct pentru educație, Gimnaziul Cetireni, r-nul Ungheni.