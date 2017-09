FOTO / Filantropul Plahotniuc, în vizită în satul natal Grozești de 1 septembrie

Filantropul Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, a mers astăzi în satul în care s-a născut și a participat la careul școlar.

„Bucurii, amintiri, dor de casă și de-ai mei: pe toate le-am trăit astăzi alături de elevii și profesorii de la Școala din Grozeștiul meu natal. Aici am învățat primele lecții, aici am descoperit primii eroi din povești și aici am avut parte de cei mai buni dascăli”, scrie liderul Partidului Democrat pe o rețea socială.