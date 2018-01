FOTO / Wozniacki a trișat în finala cu Simona Halep. Daneza s-a dat accidentată pentru a-și recupera condiția fizică în finalul partidei

Wozniacki a trișat în finala cu Simona Halep, disputată sâmbătă la Australian Open. Aflată în dificultate după ce a pierdut trei ghemuri consecutive, iar scorul era 4-3 pentru Halep în decisiv, Caroline Wozniacki a solicitat time-out medical, văitându-se de dureri la genunchiul stâng și la coapsă.

Arbitrul de scaun, sârboaica Marijana Veljovic, a crezut-o. Regulamentul prevede că un jucător suferind de o problemă medicală tratabilă are dreptul la o pauză medicală de trei minute pentru tratarea acelei probleme medicale. Wozniacki a fentat astfel paragraful conform căruia ”nu se va acorda timp suplimentar unui jucător pentru a-și recupera condiția fizică”.

Deja vu pentru Simona. În 2014, la prima finală pierdută la Roland Garros, în fața Mariei Șarapova, arbitrul Kader Nouni a fost extrem de îngăduitor cu ruscoaica. Specialiștii l-au acuzat pe francez că nu a avertizat-o pe ”Masha” pentru întârzierea punctelor pe serviciu.







Arbitrul de scaun, Marijana Velkovic, a crezut-o pe Caroline Wozniacki

Daneza a împins până la limită time-out-ul medical. Astfel, de la punctul care a consfințit breakul Simonei și până la reluarea jocului au trecut cinci minute și 27 de secunde. În mod normal, în acel moment jucătoarelear fi beneficiat doar de cele 120 de secunde, când durează pauza pentru schimbarea terenului.

”Cronometrarea celor trei minute acordate pentru îngrijiri medicale începe după evaluarea problemelor medicale, care durează un minut, un minut și ceva. Nu se acordă îngrijiri medicale pentru crampe decât în pauzele pentru schimbarea terenurilor”, a explicat pentru Libertatea un arbitru profesionist de tenis.

Caroline Wozniacki of Denmark receives medical attention during her women’s singles final match against Simona Halep of Romania at the Australian Open Grand Slam tennis tournament in Melbourne, Australia, 27 January 2018. EPA-EFE/MARK CRISTINO

Pauza prelungită a ajutat-o pe Wozniacki și a scos-o din mână pe Halep. În cele cinci minute în care asistenta i-a aplicat jucătoarei daneze o bandă kinesiologică la genunchi și i-a masat coapsa, Wozniacki a stat pe bancă, s-a hidratat și și-a reîmprospătat forțele, folosindu-se și de prosopul cu gheață. Nici o grimasă de durere nu s-a văzut pe fața danezei, preocupată doar să-și recapete energia pentru finalul meciului. Simona a așteptat trei minute pe teren, nerăbdătoare să servească.

Trecuseră 51 de minute de la începutul setului trei, două ore și 35 de minute de la primul serviciu. Time-out medical cerut de Wozniacki a părut ciudat, în condițiile în care înaintea setului trei finalistele au avut o pauză de 10 minute, în care s-au odihnit la vestiare. Măsură luată de organizatori împotriva căldurii sufocante de la ora meciului, 32 de grade Celsius.

