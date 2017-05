FOTO Au apărut în presă imagini cu atacatorul din Manchester, surprinse cu câteva minute înainte de atac

Salman Abedi a fost surprins de camerele de supraveghere înainte de atacul sinucigaş de la Manchester Arena. Acesta apare îmbrăcat în negru, cu şapcă în cap şi cu un rucsac în spate.

Locul exact al filmării nu a fost făcut public, dar se presupune că imaginile au fost surprinse în liftul cu care acesta a urcat pentru a ajunge în incinta în care s-a aruncat în aer.





"Sângele, urletele, părţi din trupurile oamenilor, toate acestea nu-mi vor mai ieşi vreodată din minte". Martorii povestesc scenele de groază de după atacul sinucigaş de la Manchester Arena

Zeci de mii de persoane au fost martore la tragedia de pe Manchester Arena. Bilanţul victimelor creşte: sunt peste 22 de morţi până acum şi peste 59 de răniţi, în urma atentatului sinucigaş ce a avut loc la finalul concertului artistei americane Ariana Grande.

Abby Mullen din Airdire, North Lanakshire: "Chiar când ne îndreptam spre ieşire, o bombă a explodat atât de aproape de locul în care ne aflam. Brusc, am început să vedem pe jos piele jupuită şi materii fecale. Erau peste tot, inclusiv pe părul meu şi pe geanta mea. Încă mai găsesc în părul meu bucăţi de te miri ce. Nu ţi-ai imagina vreodată că ţi se poate întâmpla aşa ceva, dar asta dovedeşte că de fapt i se poate întâmpla oricui", scrie Daily Mail.

"Când am întors capul spre stânga, am auzit explozia. Apoi, s-a repetat. Am văzut numai fum. Am văzut sânge pe oameni, în timp ce încercam să ieşim. Oamenii alergau în toate părţile. Iniţial s-a crezut ca au explodat baloane, dar, nu, chiar era o explozie adevărată".

Gary Walker din Leeds se afla împreună cu soţia în holul de la intrare, aşteptând să-şi ia cele două fete care se aflau la concert: "Am auzit ultimul cântec, apoi oamenii au început să iasă, concertul se terminase, când brusc am auzit explozia şi am văzut doar fum. Am simţit o durere în picior. Soţia mi-a spus: Trebuie să mă întind. Avea o rană la stomac şi un picior rupt. Eram la doar trei metri de explozie. Am scăpat uşor". Walker spune că cel mai fericit moment a fost acela când fetele sale l-au sunat să spună că sunt tefere.

Un alt bărbat care a venit cu fiica sa la concert a povestit: Ariana a spus: "Bye bye Manchester!" Luminile s-au stins, apoi am auzit două zgomote puternice, oamenii au început să ţipe şi să fugă. Am reuşit să ajungem la ieşire şi am văzut sânge, când uşile s-au deschis. Sângele era peste tot, mulţi erau în stare de şoc".

Sasina Akhtar: "Ariana Grande a cântat ultima piesă din concert, apoi am auzit explozia în spatele nostru, spre capătul arenei. Am văzut adolescente cu sânge pe ele, toată lumea ţipa şi oamenii alergau. Era mult fum".

Connor Rohan, 23 ani, era cu prietenii la concert, când a auzit explozia şi apoi ţipetele: "Era doar panică în jurul nostru şi oameni care fugeau Nimeni nu ştia ce se întâmplă, iar ţipetele erau asurzitoare".

Isabel Hodgins, actriţă, a declarat pentru Sky News: "Era panică peste tot, oamenii se împingeau pe scări. Coridorul pe care mă aflam era plin ochi, era mult fum. Este pur şi simplu şocant. Am fost norocoşi, pentru că am putut ieşi în siguranţă".

Erin McDougle, 20 ani, din Newcastle: "Când am ajuns afară erau mulţi poliţiişti şi numeroase ambulanţe".

sursa: mediafax.ro