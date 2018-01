FOTO: În urma cu 14 ani, mama ei a băgat-o în cuptorul încins. Anul acesta, fetița a primit vești din închisoare

In vara anului 2002, intr-o casa dintr-un orasel din Alabama s-au auzit tipete ingrozitoare. Robert Smith a intrat alertat in casa, unde a gasit o priveliste pe care nimeni nu si-o putea inchipui: fiica lui de 14 luni fusese bagata la cuptor.

Melissa, mama lui Ashley, scosese gratarul din cuptor, daduse drumul la broiler la 315 grade, si isi bagase propriul copil la cuptor, cu capul inainte.

Ashley a suferit arsuri de gradul trei si a avut nevoie de 28 de interventii chirurgicale, pe o perioada de 10 ani de zile.

Ashley Smith

Melissa le-a povestit initial autoritatilor ca fetita ii picase din brate in timp ce gatea, s-a rostogolit in cuptor, iar usa s-a inchis.

Mai tarziu femeia a povestit ca ar fi auzit voci care i-au spus sa bage copilul la cuptor.

Un an mai tarziu, mama fetei a primit o sentinta de 25 de ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut fapta. Acum cateva saptamani insa, a avut o sansa sa iasa din inchisoare.

Melissa cu fiica sa, Ashley

Ashley si avocatii ei au cerut comisiei ce acorda eliberarea conditionata sa amane posibilitatea ca femeia sa iasa din inchisoare pentru inca 5 ani, timpul maxim cu care poate fi amanata analiza dosarului femeii.

15 ani mai tarziu, mama inca nu si-a cerut iertare pentru gestul incalificabil

Ashley are acum 16 ani, iar avocatii ei si-au exprimat dorinta ca mama ei sa ramana in inchisoare pana cand fata va implini varsta majoratului.

In mod socant insa, sora mai mare a lui Ashley, care avea 8 ani la momentul cand ea a suferit arsurile, ii tine partea mamei sale.

Courtney chiar a depus marturie in favoarea mamei in fata curtii:

„Am fost sa o vizitez de multe ori. A facut cursurile necesare pentru sanatatea ei mintala.

Chiar s-a tratat, ia medicatia necesara care sa o ajute cu boala de care sufera. Simt ca s-a schimbat. Cand ma duc sa o vad, chiar vad diferenta.”

Ashley insa, e de alta parere:

„Cred ca Melissa (NR: mama sa) trebuie sa mai stea in inchisoare cativa ani pana sa iasa.

Are o nepoata si un nepot, ce au 8, respectiv 27 de luni.

Au cam aceeasi varsta pe care o aveam eu, cand s-a intamplat asta.

Nu am incredere in ea si mi-e teama pentru siguranta lor.

Nu pot sa-mi imaginez sa fi avut vreodata cineva durerile pe care le-am avut eu atunci.”



Dupa toate cele intamplate, fata nu isi uraste mama: „Nu o urasc pe Melissa, dar nici n-o iubesc. Am iertat-o.”

Ashley a fost crescuta de unchiul si matusa din partea tatalui sau, pe care ii considera parintii ei.

Mama ei nu si-a cerut niciodata iertare pentru ce i-a facut.

„Nu din cate stiu, insa nici nu mi-as dori sa o faca vreodata”, a povestit fata.

Acum tanara priveste inainte si spera sa schimbe la randul ei destine: „Vreau sa devin chirurg la un spital de copii.”

baby.unica.ro