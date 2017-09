FOTO: „Je suis Charlie? Publicaţia „Charlie Hebdo” jigneşte printr-o caricatură victimele uraganului Harvey

Ziarul francez de satiră Charlie Hebdo, a cărui redacţie a fost atacată de terorişti în 2015, stârneşte din nou controverse printr-o caricatură despre victimele uraganului Harvey. Americanii afectaţi de fenomenul meteorologic extrem sunt prezentaţi ca neo-nazişti pe coperta publicaţiei, potrivit The Washington Post.

Uraganul Harvey a lovit statul american Texas începând de vinerea trecută, cel puţin 35 de persoane pierzându-şi viaţa. Zeci de mii de persoane au fost evacuate, iar pierderile se ridică la miliarde de dolari.



Desenul de pe coperta „Charlie Hebdo” cuprinde steguri cu svastică şi mâini ridicate în salutul nazist deasupra apelor care au inundat zona. "Dumnezeu există! A înecat toţi neonaziştii din Texas", este titlul care însoţeşte desenul. Caricatura a stârnit revoltă pe reţelele de socializare.

Charlie Hebdo şi-a făcut un obicei din a persifla guverne şi religii, islamul fiind o ţintă des aleasă. Recent, publicaţia a ironizat şi atentatul terorist de la Barcelona, cu o caricatură şi textul „Islamul, religia păcii... eterne".

Revista de satiră nu a fost însă singura publicaţie care a luat la ţintă victimele din Texas pe baza opiniei politice. Caricaturistul Matt Wuerker de la Politico a fost aspru criticat pentru un desen.

If you want to know what .@politico thinks about the victims of #Harvey, here is the cartoon they just tweeted, then deleted. pic.twitter.com/9cr0Ne2Z06