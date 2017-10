Fotografia care i-a făcut pe fani să creadă că Michael Jackson nu a murit – O să te freci la ochi când o să vezi asta

Au trecut opt ani de la moartea legendei muzicii pop, Michael Jackson.

Tragicul eveniment, care a venit pe neașteptate, a îndurerat o lume întreagă și a îngenuncheat sute de mii de fani.

Însă moartea superstarului rămâne învăluită în mister chiar şi astăzi. Există mulţi oameni care susţin, în virtutea unor teorii fanteziste, că Michael Jackson şi-ar fi înscenat moartea.

Potrivit unora dintre teorii, Michael s-ar afla în Europa de Est ori în Ungaria sau ar putea locui în Africa de Sud, Canada, Kenya, Japonia, Australia.

Unii dintre fani cred, de asemenea, că megastarul şi-a luat deja o nouă identitate şi locuieşte singur pe o insulă pustie din Pacific.

Timpul a trecut și liniștea s-a așternut peste toate teoriile. Dar, de curând, fanii lui Michael Jackson au luat-o razna după ce au văzut o fotografie pe internet.

y'all my man is so cute, look at the selfie he just sent me 😍😍 pic.twitter.com/VHbnk5xLM3