Furtuna Nate s-a transformat în uragan în drum spre SUA. A ucis deja 28 de oameni

Furtuna tropicala Nate, care se indreapta spre SUA, s-a transformat, sambata, in uragan de categoria 1.

Chiar si la stadiul de furtuna, Nate a provocat deja moartea a 28 de oameni si importante pagube in urma trecerii prin America centrala, relateaza AFP.

"Nate s-a transformat in uragan", a anuntat in jurul orei 05.00 GMT Centrul national pentru uragane (NHC) al SUA, intr-un moment in care fenomenul ciclonic se deplasa de-a lungul coastei caraibiene a Mexicului si se afla la circa 150 km nord de extremitatea occidentala a Cubei.





Uraganul este de categoria 1 din 5 pe scara Saffir-Simpson. Potrivit Serviciului meteorologic national din Mexic (SMN), Nate se deplaseaza cu 35 km/h, fiind insotit de rafale de vant de pana la 150 km/h si ar urma sa ajunga in SUA in primele ore ale zilei de duminica.

In Mexic, Carlos Joaquin, guvernatorul statului Quintana Roo, care include regiunea turistica Cancun, a suspendat cursurile in scoli de vineri inca dupa-amiaza, cerand populatiei "sa nu lase garda jos" pentru ca, desi Nate ar urma sa nu ajunga deasupra Mexicului, ar putea provoca ploi puternice.

In anticiparea sosirii lui Nate in Golful Mexic, platformele petroliere si gaziere au fost evacuate.

Autoritatile din New Orleans, Louisiana, in sud-estul SUA, au impus o interdictie de circulatie vineri dupa-amiaza dupa ce s-au luat masuri de evacuare obligatorie si voluntare in anumite zone de joasa altitudine, foarte vulnerabile la inundatii.

"Amenintarea cea mai mare pentru noi nu este neaparat ploaia, ci vantul si valurile", a declarat primarul din New Orleans, Mitch Landrieu.

"Ii anticipam impactul", a declarat guvernatorul din Lousiana, John Bel Edwards, care a decretat stare de urgenta.

Sud-estul SUA a fost deja lovit puternic de doua uragane puternice. Harvey a lovit Texas si Louisiana, provocand pagube materiale considerabile si moartea a 42 de oameni, in timp ce Irma, care a ajuns la categoria a 5-a dupa ce a traversat Antilele, s-a soldat cu 12 morti in Florida.

