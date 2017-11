Găsește-ți partenerul de viață în funcție de zodie - De ce trebuie să ții cont și cu cine te potrivești de fapt!

Esti in cautarea unei persoane specale sau ai gasit deja pe cineva care isi doreste sa duca relatia la nivelul urmator? Astrologia iti poate sari in ajutor in ambele situatii.

Semnul zodiacal sub care te-ai nascut iti va spune care sunt compatibilitatile tale si care este partenerul potrivit pentru tine.

Berbec - adora sa calatoreasca si vor face fata provocarilor cu brio. Berbecii sunt nasculti lideri. Sunt compatibili cu Sagetatorii, Varsatorii, Gemenii, Leii si Berbecii.





Taur - iubesc precizia in viata si lucrurile practice. Sunt inteligenti si iubesc pace. Sunt compatibili cu Taurii, Pestii, Fecioarele, Capricornii si Racii.

Gemeni - iubesc aventura si distractua in viata. Ii vei vedea mereu la petreceri si sunt o companie excelenta pentru discutii. Sunt compatibili cu Balanta, Leu, Varsator, Berbec si Gemeni.

Rac - sunt persoane emotionale si cateodata schimbarile lor de personalitate ii fac imprevizibili. Sunt compatibili cu Scorpionii, Fecioarele, Pestii, Taurii si Racii.

Leu - inima nativilor acestei zodii este mare si iarta foarte repede. Sunt compatibili cu Leii, Berbecii, Balantele, Sagetatorii si Gemenii.

Fecioara - practici si inteligenti, le pace sa-si tina vietile subt control, de aceea ai putea sa-i vezi ca isi ascund emotiile. Sunt compatibili cu Scorpionii, Capricornii, Taurii, Racii si Fecioarele.



Balanta - vor sa aiba o viata echilibrata si inteleg oamenii. Au foarte multi prieteni. Partenerii lor naturali sunt Varsatorii, Leii, Gemenii, Sagetatorii si Balantele.

Scorpion - nu inteleg logic si tactul pe cat inteleg emotiile. Iubesc puterea si sunt mereu curiosi. Sunt compatibili cu Pestii, Fecioarele, Racii, Capricornii si Scorpionii.

Sagetator - iubesc libertatea si se enerveaza cand cineva se amesteca in libertatea lor. Sunt oameni care respecta legea si filosofia. Sunt compatibili cu Berbecii, Balantele, Leii, Varsatorii si Sagetatorii.

Capricorn - sunt mereu determinati si cei mai seriosi din intreg zodiacul. Se inteleg perfec cu Taurii, Scorpionii, Fecioarele, Pestii si Capricornii.

Varsator - nu le plac schimbarile in viata si prefera sa traiasca in mod conventional. Sunt compatibili cu Berbecii, Gemenii, Belantele, Sagetatorii si Varsatorii.

Pesti - sunt visatori si isi doresc lucruri care sunt imposibile cateodata. Se potrivesc cu Racii, Taurii, Scorpionii, Capricornii si Pestii.