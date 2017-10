Google Pixel 2 este telefonul cu cea mai bună cameră, în teorie

Google Pixel 2 a fost anunțat aseară cu surle și trâmbițe de către gigantul din Mountain View. Povestea completă a aparatului o vom ști însă doar după lansarea efectivă.



Având în vedere trendurile actuale din piața de mobile, pentru ca un telefon de top să aibă succes, pe lângă un design aparte și o rperformanță peste medie, trebuie să aibă un sistem de captură foto/video spectaculos. Cei de la Google au înțeles acest lucru încă de acum un an, când au lansat primul Pixel. În 2017 au continuat tradiția cu Google Pixel 2.

Google Pixel și Google Pixel 2 folosesc aceeași cameră principală de 12 megapixeli. Cu toate acestea, prin artificii software și un nou sistem de lentile, Pixel 2 se pare că generează rezultate mult mai impresionante comparativ cu gadgetul lansat acum un an.





Google Pixel 2 este telefonul cu cea mai bună cameră din lume la această oră, conform redactorilor de la DxOMark. În clasamentul publicației online, gadgetul gigantului din Mountain View a obținut 98 de puncte. Ca și comparație, vechii lideri au fost iPhone 8 Plus și Galaxy Note 8 cu 94 de puncte. Testul celor de la DxOMark nu este însă infailibil, iar un telefon precum Google Pixel 2 are câteva limitări derivate din lipsa unui sistem de captură cu două camere principale, precum cel utilizat de Apple în iPhone 8 Plus sau de Samsung în Galaxy Note 8.

Camera principală de la Google Pixel 2 generază niște fotografii remarcabile datorită unei combinații de stabilizare optică de imagine și stabilizare la nivel software. Astfel, ai parte de imagini mai clare în aproape orice context și cu zgomot redus de imagine în condiții de lumină scăzută. Focusul automat este ultrarapid datorită unui mecanism dual-pixel de detecție a scenei. În plus, poate genera fundaluri în ceață pentru portrete, cum fac majoritatea DSLR-urilor și câteva telefoane de top.

Problemele sau mai degrabă limitările sunt derivate din lipsa unui sistem de zoom optic și a unui al doilea obiectiv cu un unghi larg. Astfel, degeaba imortalizezi o scenă luminată frumos, dacă nu poți surprinde detaliile de pe fața copilului tău care se joacă la 5-6 metri în fața ta. Apropo, spre deosebire de noile iPhone-uri lansate acum câteva săptămâni, nu poate imortaliza conținut video în 4K cu 60 de cadre pe secundă. În altă ordine de idei, rămâne să mai vedem și alte review-uri la Google Pixel 2 pentru a ne lămuri cât de bună este de fapt camera sa.