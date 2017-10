GRAV! Un microbuz de pe ruta 186 a lovit puternic o femeie pe trecerea de pietoni

O femeie de 50 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de un microbuz de pe linia 186. În momentul impactului, victima traversa strada pe trecerea de pietoni. Femeia a fost transportată de o ambulanță la Spitalul de Urgență.

Accidentul s-a produs aseară la intersecția străzilor Ismail şi Alexei Mateevici. Poliţiştii şi martorii susţin că victima traversa strada regulamentar.

"Am auzit lovitura din partea de spate a mșinii. Am văzut șoferul cu venea din față și deja în spatele mașinii s-au lovit", a declarat u7n martor aflat în maşina sa a auzit impactul.





Șoferul microbuzului susține că nu circula cu viteză şi că în timpul impactului femeia nu era pe zebră.

"Am cotit, m-am asigurat pe stânga, pe dreapta...nu era nimeni. M-am pornit, am trecut zebra și am auzit o ciocnitură în mașină", a menţionat şoferul microbuzului.

Șoferul maxi-taxiului riscă să se aleagă cu dosar penal.

