Greenpeace: Apple, Google și Facebook au făcut progrese pentru trecerea la utilizarea energiei regenerabile 100%

O serie de companii din SUA, precum Apple, Google, Facebook și Switch, au făcut progrese importante pentru trecerea la utilizarea energiei regenerabile în proporție de 100%, în timp ce la polul opus se situează, printre altele, Netflix, Amazon Web Services și Samsung, relevă un raport recent al Greenpeace SUA, intitulat 'Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?'.

Potrivit sursei citate, pentru prima dată, raportul evaluează și companii din Asia, inclusiv giganți ca Tencent, Baidu, Alibaba și Naver, care se extind continuu la nivel global.

În acest sens, realizatorii cercetării arată că Asia se află cu mult în spatele SUA în ceea ce privește angajamentele asupra regenerabilelor, în mare parte din cauza puținelor opțiuni de energie curată oferite de companiile monopol de energie chineze.





'Netflix este una dintre cele mai mari companii din cele analizate, reprezentând o treime din traficul de internet din America de Nord, și ar trebui să contribuie semnificativ la cererea de date de streaming video la nivel mondial. În 2015, compania a anunțat că intenționează să compenseze în totalitate amprenta de carbon, dar o examinare mai atentă a relevat faptul că apelează la energie produsă prin arderea cărbunelui sau credite de energie regenerabilă disparate, credite ce nu contribuie la investițiile în energia regenerabilă. Aproape 20 de companii IT s-au angajat să folosească 100% energie regenerabilă. Dintre toate centrele de date evaluate, Switch (o companie nou intrată în acest raport anual) a făcut cele mai multe progrese pentru a alimenta întregul centru cu energie regenerabilă, atât prin achiziții, cât și prin susținerea agresivă a energiei regenerabile', se notează în studiul citat.

Pe de altă parte, un raport Cisco Network Traffic Forecast, publicat în 2016, scotea în evidență faptul că, în 2012, amprenta energetică a industriei IT reprezenta 7% din consumul global de energie electrică, cifră ce va crește cu siguranță, ținând cont de creșterea traficului de internet, lucru ce va duce amprenta energetică IT la peste 12% din consumul global.

De asemenea, streamingul reprezenta 63% din traficul global de internet, în 2015, fiind prognozată o creștere a acestuia la 80%, până în 2020.

Cercetarea 'Clicking Clean: Who is Winning the Race to Build a Green Internet?', realizată de Greenpeace SUA, surprinde amprenta de energie a celor mai mari operatori de date și a aproape 70 dintre cele mai populare website-uri și aplicații.

