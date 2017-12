Grup de 21 de mascați au atacat cu cocktailuri Molotov o sinagogă din Gothenburg

Aproximativ 20 de barbati mascati au atacat sambata seara, cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta presa suedeza, citata de Sunday Express si news.ro. Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera in subsol.



Un purtator de cuvant al Politiei a declarat ca mai multe cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra sinagogii. De asemenea, potrivit unui pompier, in parcarea cladirii a izbucnit un incendiu.

Nu exista persoane ranite, iar cladirea nu a fost afectata, a precizat inspectorul de politie Peter Nordengard.





Initial, presa locala a anuntata ca autorii atacului sunt aproximativ 20 de barbati mascati, insa politia afirma ca deocamdata singurele informatii sunt ca s-a aruncat cu cocktailuri Molotov asupra cladirii.

Autotitatile au solicitat din partea comunitatii locale informatii privind posibilii suspecti.

Incidentul are loc dupa ce la Malmo a avut loc un protest fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, protest la care au fost strigate sloganuri antisemite.

Sursa: Hotnews.ro