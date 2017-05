Guvernul a aprobat numirea în funcție a trei ambasadori. Cine sunt aceștia

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, numirea în funcție a trei ambasadori. Astfel, Anatol Vangheli a fost numit în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Republica Elenă, Violeta Agrici a fost numită Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Regatul Spaniei, iar Victor Moraru – în funcția de Ambasador, Reprezentant permanent al R. Moldova la Organizația Națiunilor Unite, New York.

În ultima sa declarație de avere, din 2015, Anatol Vangheli menționează un venit de peste 191.000 lei la MAEIE. Acesta are în proprietate un teren intravilan dobândit în 2007, precum și un apartament de 90 m.p. dobândit în același an. Acesta deține, din 2015, un automobil marca BMW și un altul marca Dacia Duster, cumpărat în același an.

Vangheli s-a aflat anterior în funcția de Director Adjunct, de Direcţia Relaţii Economice Internaţionale, MAEIE al R. Moldova, de Secretar General al MAEIE, de Ambasador al R. Moldova în Statul Israel.





Violeta Agrici indică, în declarația din 2015, un salariu de peste 100.000 lei la postul său de la MAEIE. agrici mai indică un salariu de 454 lei la “Espason Grup” SRL, precum și 3420 lei de la “Mela Verde Postolache” SRL. Deține, din 2015, un apartament de 53,8 m.p. în valoare de 25.900 de euro, precum și două automobile, un Opel Astra, dobândit în 2012 și un Wolkswagen Golf, cumpărat în 2014.

Victor Moraru indică un salariu de peste 136.000 lei în declarația din 2015. Acesta primește și o îndemnizație de 32.047 lei. Deține un teren intravilan cu valoarea cadastrală de peste 194.000 lei., o casă de locuit nefinisată la acel moment și un apartament de 66, 1 m.p. Moraru este în posesia unui automobil Renault Clio Simbol din 2001 și a unui BMW x1 20D din 2012. Anterior, Victor Moraru a fost Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al R. Moldova în Confederaţia Elveţiană.

zdg.md