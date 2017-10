Guvernul a plătit 668 milioane lei din buget pentru miliardul furat

Obligațiunile de stat au fost emise pe termene de la un an până la 25 de ani. Răscumpărarea obligațiunilor de stat va fi efectuată în baza unui grafic agreat cu Banca Națională a Moldovei. Dobânzile vor fi achitate semianual, cu excepția cupoanelor pentru primul an.

Actualitate 11 Octombrie 2017

