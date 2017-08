Hagi despre Becali: I-am dat și l-am și bătut. Aia l-a durut rău de tot

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că finanţatorul Gigi Becali ar trebui „să-şi vadă de ale lui” şi să nu vorbească despre FC Viitorul, el precizând că patronul FCSB nu se va pricepe „în veci” mai bine decât el la fotbal.

„Patronul FCSB am văzut că îmi dă şi lecţii de academie acum. Eu zic să-şi vadă de ale lui că are el multe şi să mă lase pe mine în pace să-mi văd eu de ale mele. Gigi să-şi vadă de ale lui, cu tot respectul. Să-şi vadă de bucătăria lui, nu mă bag, nu mă interesează. Că pe mine m-a avut în casă şi m-a pierdut. Când vorbim de fotbal nu o să se priceapă mai bine în veci. Dovadă că el cumpără de la mine. Eu produc şi el are de la mine jucători. Şi l-am şi bătut. Aia l-a durut rău de tot. Să-i şi dau să-l şi bat, pe el şi pe toţi prietenii lui. L-a durut rău. Dar mergem înainte”, a spus Hagi.

Gheorghe Hagi a mai afirmat că a transferat câţiva jucători la FCSB, dar aceştia reprezintă doar „un deget” din tot ce este el. „Steaua mi-a luat sau mi-a semnat nişte jucători. Şi cred că din tot ce sunt eu, că e proiectul meu, mi-a luat un deget. Un deget, ăsta mic. Mai am încă 30. Aşa că nu mai faceţi diversiune. Am o academie şi în continuare produc jucători şi voi produce jucători. Cine vrea, să vină să ia. Nu-i nicio problemă. Mai avem jucători. Am dat unii din generaţie. Am alţii care poate sunt mai buni sau poate vor face mai mult”, a adăugat tehnicianul.