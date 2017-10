Halep, dezvăluiri despre meciul carierei cu Șarapova: „Sentimentul după ce am câştigat...”

Simona Halep, care a devenit numărul 1 mondial la începutul acestei săptămâni, a vorbit despre schimbările din viaţa ei odată cu acest statut.





Jucătoarea recunoşte că este mai liniştită după ce a reuşit să urce pe locul 1 WTA, mai ales după ce a învins-o şi pe Maria Şarapova.

„Sentimentul după ce am câştigat contra Mariei a fost parcă puţin diferit, dar tot atât de profund. M-am bucurat nespus, a fost o bătălie de lungă durată cu ea. Acum a fost o împlinire că am putut să câştig cu ea.





Poate am fost mai motivată, atitudinea mea a fost mai hotărâtă, iar după meciul de la US Open am simţit că dacă progresez la serviciu, am o şansă mare în faţa ei. Şi aşa a fost. Mental am privit altfel meciul şi am avut mai multă încredere.

Mă simt mult mai liniștită, dar totodată mă simt mult mai motivată, însă sunt cu picioarele pe pământ", a spus Simona Halep pentru radio Europa FM.