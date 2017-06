Haos la spitalul din Nisporeni: Lucrătorii medicali se plâng de presiune și pacienții de indiferență

„În spital au loc cazuri ieșite din comun. Pacienților li se indică tratament contraindicat. Oamenii trăiau mai mult, dacă nu nimereau în spitalul nostru”, se menționează într-o scrisoare semnată de un grup de lucrători medicali de la spitalul din Nisporeni. Așa spun și pacienții care au trecut pragul instituției, însă directoarea neagă toate informațiile.

În luna februarie a acestui an, TIMPUL a publicat o scrisoare a unei cititoare, care era revoltată de comportamentul personalului medical al spitalului din Nisporeni. „Vă relatez despre comportamentul inuman și grosolan al personalului medical din cadrul secției chirurgie cu precădere cel al șefului secției, Ion Iachimovschi. Am decis, prin urmare, să vă scriu, împinsă fiind de un sentiment de frustrare, nedreptate și de solidaritate”, explica cititoarea.

Peste două luni, redacția primește o altă scrisoare în care se povestește detaliat despre mai multe nereguli din spital. În scrisoare, se spune, printre altele, și despre cheltuielile nejustificate făcute de către directorul instituției, Lidia Crăciun. „Sunt cheltuieli pentru angajarea suplimentară a unui șofer din Ungheni (unde ar locui directoarea – n.r.) și pentru carburanții, care se folosesc pentru transportarea ei până în Ungheni și înapoi. Directoarea și-a angajat la lucru și rudele din Ungheni. Unele servicii din spital sunt deservite de firme din Ungheni cu cheltuieli majorate”, se arată în scrisoare.





La solicitarea autorilor acestor scrisori, noi nu le-am divulgat numele, din motive de securitate. Însă după publicarea primei misive la rubrica „Scrisoarea Săptămânii”, ne-a vizitat la redacție directoarea spitalului, Lidia Crăciun, care ne-a amenințat cu judecata. „Asta miroase a judecată ceea ce faceți dvs., pentru că denigrați imaginea spitalului raional Nisporeni, fără să vă documentați”, ne-a spus ea. Crăciun a adăugat că scrisorile pe care le-am primit și care o vizează ar fi întocmite de un „om bolnav”. „Omul care scrie textele acestea și vi le trimite are schizofrenie. Dacă un om lucrează în colectiv treizeci de ani și a ajuns să murdărească toți colegii lui, înseamnă că nu-i sănătos. Noi o să ne lămurim până la urmă. Cu părere de rău, omul acesta a făcut ce a vrut în instituție, poate că directorii precedenți erau mai slabi, dar noi o să-l punem la respect”, ne-a atenționat directarea spitalului.



„Lucrătorii medicali sunt indiferenți față de pacienți”

Între timp, la redacție s-au adresat mai mulți doctori și pacienți care ne-au spus că situația din Spitalul Raional Nisporeni, într-adevăr este gravă.

Potrivit lui Ion Angheluță, medic chirurg la spitalul din Nisporeni, pacienții care vor să se trateze în această instituție pot să moară la ușa medicilor. „Pacienta a fost trimisă de medicul de familie la specialist. A venit pe picioarele ei, însoțită de fiică. După ce a așteptat câteva ore traumatologul, ea s-a prăbușit la ușă. A decedat. Medicul respectiv își bate joc de bolnavi, ținându-i și o zi întreagă la ușa lui”, spune chirurgul, menționând de conflictele din spital care s-au început de la corupție.

„Unii medici din spital nu se apucă să facă nimic, nici operații nu fac fără bani. Îi mai șantajează pe pacienți că, dacă nu plătesc, îi lasă așa... Sau, de exemplu, omul poate fi internat pentru operație, și, fără a fi tratat până la capăt, să fie trimis acasă, încă bolnav. De asemenea, pacienților le pot fi prescrise unele medicamente, pe care asistentele medicale nici nu le administrează. Erau situații când luam sora medicală și o duceam în fața pacientului, unde o întrebam dacă i-a dat medicamentele. Am impresia că toți lucrătorii medicali de aici sunt indiferenți față de pacienți”, ne relatează medicul.

Iuri Panfile, traumatolog la același spital, confirmă că în instituție există un conflict între medici și director. „Pe mine m-au demisionat din funcția de șef de secție fără nici un argument. Practic, m-au impus să scriu cererea, chipurile, din motive personale. Am fost și amenințat. Nu am dormit multe nopți din cauza acestor chestiuni, care mă apăsau foarte mult”, afirmă Panfile.

Traumatologul povestește și cum specialiștii din spital îl discreditau în fața bolnavilor. Pacienții aveau probleme dacă se adresau la el. În alte dăți, când trebuia să efectueze operații mari și era obligatoriu ca alți chirurgi să-l asiste, ce-i din urmă complotau. „Directoarea știa despre asta, dar nu a luat nici o măsură. Când te duci la o operație mare și nu-ți vin asistenți, trebuie cumva să reacționezi. Ei m-au presat foarte mult. Acum mi-am revenit puțin, dar mă gândesc să plec cu prima ocazie”, a mărturisit traumatologul.

„Oamenii stau zile întregi în rând la medic”

Ion, șofer de microbuz, este convins că medicii din Spitalul Raional Nisporeni nu au habar de oameni, mai ales de bătrâni. A trebuit să fie examinat de comisia medicală pentru șoferie, dar, în jumătate de zi cât s-a aflat acolo, a fost investigat doar de un singur specialist. A renunțat și a mers în capitală unde în jumătate de oră a trecut toți specialiștii din comisia medicală. „În spitalul din Nisporeni se formează cozi interminabile, iar medicii sunt atât de indiferenți… Pot pleca cu treburile lor în timpul lucrului și revin peste o oră, două, sau deloc, deși pacienții așteaptă”, ne-a spus Ion.

Maria, o pensionară din satul Găureni, raionul Nisporeni, preferă să vină în Chișinău pentru a i se pune injecții, decât să meargă la Nisporeni, chiar dacă pensia îi este mică. „Cei de la spitalul din Nisporeni vorbesc cam grosolan și nu le prea pasă de noi. Tu ești bolnav, dar ei îți vorbesc urât și nici un cuvânt bun nu-ți spun”, ne-a povestit femeia.

„Am văzut că a făcut mari schimbări”

La rândul său, Irina Mocanu din Nisporeni susține că și mamei, și mătușii sale, li s-au prescris tratamente greșite. Mama femeii are diabet zaharat care se tratează fără insulină. După ce a mers la spital și a făcut analize, i s-a administrat o doză de insulină, fapt ce i-a înrăutățit grav starea de sănătate. „Mai n-am pierdut-o pe mama atunci. După ce i-au făcut și alte analize de urgență, iar rezultatul era bun, ei și-au cerut scuze de la noi. Iar surorii mamei, care era bolnavă de inimă, i-au prescris un tratament greșit și, în mai puțin de o lună, ea a decedat. Când le-am arătat unor doctori din Chișinău tratamentul prescris, ei au zis: „Ai voștri de la Nisporeni ucid oamenii!”, afirmă Irina.

Natalia Luncaș-Ionel, locuitoare a orașului Nisporeni, a renovat secția de pediatrie din spital cu susținerea unei organizații americane. Ea spune că o problemă a instituției este lipsa medicilor tineri, asistentelor medicale și personalului sanitar. „Noi am făcut reparație, dar infirmierii nu au abilități de a face curățenie și astfel secția renovată nu e păstrată, după cum ar fi trebuit”. Cu toate acestea, Natalia nu are de spus nimic rău despre directoarea instituției și a menționat că mai multe secții din spital au fost renovate. „Nu știu care sunt metodele directoarei, dar am observat că, în scurtul ei mandat, a făcut reparație în secția de chirurgie, de reanimare, unde era grav. A făcut reparație și pe afară. Am văzut că a făcut mari schimbări”.

Ministerul Sănătății promite că va investiga acest caz

Directoarea Spitalului Raional Nisporeni, Lidia Crăciun, neagă informațiile și vina o dă autorului scrisorii. Potrivit funcționarei, omul care a întocmit și a trimis scrisorile „se comportă foarte urât și este bolnav”. Mai spune că doctorul este bătrân, are grupa a doua de dizabilitate și îi denigrează pe cei tineri. „Eu mă lupt ca să țin tinerii medici acolo, să le dăm apartamente sociale, să le facem condiții, să muncească. Dar el s-o simțit lezat că a venit cineva tânăr”. Crăciun a ținut să amintească că de mulți ani este manager și când a fost directoare la spitalul din Ungheni, instituția a fost prima în topul celor mai performante. „Așa vreau să o fac și pe cea din Nisporeni, unde m-au rugat să vin”, s-a justificat Lidia Crăciun.

Am expediat scrisoarea grupului de lucrători medicali de la Spitalul Raional Nisporeni și la Ministerul Sănătății. Ofițerul de presă, Maria Dimineț, ne-a spus că o comisie a ministerului va investiga această situație. „Până acum a fost selectată componența comisiei. În săptămânile următoare, membrii comisiei se vor deplasa la fața locului, iar decizia va fi luată până la sfârșitul lunii iunie. Atunci vom putea spune care este problema și cine se face vinovat de ea”, a menționat Maria Dimineț.

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a publicat un clasament al spitalelor raionale din RM, făcut în anul 2015. În total, au fost evaluate 34 de instituții, în baza unui șir de indicatori recomandați la nivel internațional. În capul listei se află Spitalul Raional Ungheni, iar cel din Nisporeni se află pe poziția a 11-a. La capătul listei este Spitalul Raional Leova.