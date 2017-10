HOROSCOP, 12 octombrie 2017: Una dintre zodii va primi o sumă mare de bani

Horoscop 12 octombrie 2017. Balanțele sunt sfătuite să discute mai mult cu partenerul de viață. Citește horoscopul pentru zodia ta!

Berbec

Felul in care ti se adreseaza unii este nedrept, pentru ca te critica, te judeca, te ataca agresivi cu vorbe dure, pe care e si normal sa le pui la inima si sa suferi. Gandeste-te ca relatia cu acesti oameni sunt sacrificiul pe care trebuie sa-l faci pentru a-ti atinge marile scopuri, deoarece drumul catre succes nu e intotdeauna presarat de petale de trandafiri ci si de dispute, controverse, dusmanii si hopuri. Ei sunt proba ta majora de incercare, dar de care poti trece cu brio!





Taur

Trece prin calea ta o sansa excelenta, dar nu te prinde in cea mai buna pasa si risti sa-i dai cu piciorul. Te indoiesti ca ar iesi ceva bun de aici si, tot cautand nod in papura, vei lasa norocul sa treaca pe langa tine fara a profita de el. Lasa nesiguranta deoparte si pune imediat mana pe ocaziile bune care se ivesc, pentru ca norocul nu te asteapta. Uneori, e nevoie de reactii foarte prompte pentru a beneficia de auspiciile bune ale unei situatii, pentru ca nu ti se ofera de doua ori. Maine ar putea fi deja prea tarziu!

Gemeni

Graba si impulsivitatea pot avea urmari dintre cele mai neplacute, ca atare trebuie sa-ti tii sub control tendintele exagerate din orice domeniu. Fie ca esti cam agresiv la volan, fie ca te aprinzi repede in discutiile in contradictoriu. Daca nu te opresti la timp, in limitele normale, tu vei fi cel care va avea cel mai mult de suferit de pe urma propriilor tale gafe. Esti tentat sa faci un gest incorect, avand impresia ca ti se cuvine, dar dupa ce furia momentului va trece, vei regreta amarnic nervii de acum.

Rac

Este o perioada buna in plan financiar, te-ai putea bucura atat de sumele obisnuite de bani, cat si de niste recompense suplimentare. Iti permiti niste cumparaturi pe care ti le doresti de multa vreme, poate o investitie in imaginea ta publica, cea care atrage atentia asupra ta. Vei primi vesti importante legate de situatia materiala viitoare, existand mari sanse ca bugetul sa se imbunatateasca simtitor printr-o marire de salariu sau o promisiune in perspectiva, pe care abia astepti sa o obtii pentru ca simti ca aduce o senzatie de confort, de bunastare, poate chiar de fericire in viata ta.

Leu

Te afli intr-un mediu animat, cu personalitati foarte diferite cu care trebuie sa relationezi. Vei descoperi o reala placere sa faci echipa cu nativii din celelalte zodii de foc, care sunt, astazi, cei mai buni tovarasi ai tai. Te stimuleaza, iti dau incredere, te imping de la spate, iar tu, la randul tau, le oferi lor o oarecare stare de liniste si bucurie prin simpla ta prezenta. Fa in asa fel incat sa-ti petreci ziua in compania celor entuziasti si dinamici, pentru ca impreuna veti avea o zi de milioane: incitanta, vesela, tonica.

Fecioara

Unii isi folosesc autoritatea in orice imprejurare, chiar si in cele mai banale actiuni, deci sa nu te mire ca se misca in jurul tau nervi descatusati, cuvinte aspre sau comentarii acide pe marginea celor mai insignifiante subiecte. Unii nu-si dau seama cat de agresivi pot fi, de aceea tu trebuie sa dai primul dovada de toleranta si un dram de indiferenta cand dai piept cu astfel de oameni. Unii nu stiu altceva decat s-o faca pe durii, fara sa-si dea seama ca agresivitatea lor are efecte negative asupra celor din jur. Trebuie sa te protejezi de ei, deci stai departe de astfel de medii.

Balanță

Discuta mai mult cu persoana iubita, pentru ca este o zi in care multe lucruri pana acum incerte pot gasi o solutie care sa va convina amandurora. Nu refuza dialogul, e nevoie de comunicare sincera si deschisa, de ascultarea parerii celuilalt cu ratiune si detasare, ca nu cumva sa luati fiecare, separat, decizii care sa nu tina cont de celalalt. Chiar daca, in cuplu, barbatul va fi cel care are ultimul cuvant, acesta trebuie sa ia decizii in stransa legatura cu dorintele femeii de alaturi, deci stati amandoi de vorba cu cartile pe masa!

Scorpion

Ai mari rezerve daca sa crezi tot ce-ti spune persoana iubita. Flerul iti transmite ca in spatele vorbelor frumoase s-ar ascunde si un neadevar care, mai devreme sau mai tarziu, va iesi la iveala. Mai bine stati de vorba fata in fata cu cartile pe masa, ca nu cumva sa se infiltreze intre voi indoiala care va subrezi relatia. Este o perioada a deciziilor in cuplu, a instabilitatii sentimentale sau emotionale, deci starea cu care incepi ziua va fi complet diferita de cea cu care o vei incheia spre seara.

Săgetător

Nu fi niciodata atat de sigur ca un lucru, odata ajuns pe un teren aparent stabil, se va mentine asa multa vreme. Oricand poate aparea o surpriza care sa dea peste cap tot echilibrul si sa te oblige s-o iei de la capat cu eforturile depuse pana in acel moment. Asa se poate intampla si azi, cand ceea ce ai construit cu rabdare in ultima perioada este dat peste cap de un impediment pe care nu l-ai luat in seama. Cu alte cuvinte, trebuie ra ramai in alerta chiar si dupa ce crezi ca ai ajuns la nivelul sperat, pentru ca riscuri pot aparea la tot pasul. Nu te culca pe laurii victoriei ci lupta sa pastrezi ce ai cucerit.

Capricorn

Lupta cu starea de apatie si oboseala care te-a coplesit. Nu te simti in apele tale, asa e, te apasa emotii negative, vini sau suparari peste care nu poti trece, de aceea ai nevoie de ceva care sa te scoata din aceasta pasa, iar miracolul... chiar apare! Totul e ca si tu sa profiti de sansa care ti se ofera si care iti poate abate imediat gandurile de la ceea ce te framanta. Nu sta singur in aceasta zi si, daca nimeni nu te invita la o aventura, fii tu cel care mobilizeaza gasca de prieteni sau familia la ceva palpitant care sa va dea tuturor chef de viata si de distractie.

Vărsator

Nu ajunge doar sa visezi frumos, la clipa cand vei vedea un anumit scop materializat in fata ta, ci trebuie sa si pui osul la treaba. Numai de energia pe care o investesti in acest proiect depinde si ritmul in care acesta va evolua, deci nu sta asteptand sa cada din senin, pentru ca nimic nu se rezolva de la sine. E o chestiune de efort, de ambitie si vointa, dar mai ai nevoie de o motivatie clara, dare se poate ivi chiar acum la orizont, deci merita sa te apuci de treaba cat mai repede. Bate fierul cat e cald!

Pești

Deciziile bune sunt o combinatie intre ceeea ce iti transmite inima si ceea ce te sfatuieste mintea. Daca ai gasi o varianta care sa uneasca ambele laturi, ai avea numai de castigat. Nimic in exces nu e bun, iar o fire echilibrata ca tine nu va turna nici prea multa emotie, nici prea multa logica in reteta acestui moment. Alegerea facuta se va dovedi a fi cea mai buna care raspunde si la nevoile tale sufletesti, si la cele mentale, aducand la un numitor comun dorinta si datoria.