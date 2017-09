Horoscop 12 septembrie 2017 – Momente de cumpănă pentru două zodii. Azi e ziua marilor decizii

Horoscop 12 septembrie 2017. Astăzi este ziua marilor decizii pentru majoritatea nativilor.

Berbec

Se deschide in fata ta o aventura noua, foarte incitanta si foarte atractiva, dar te prinde cumva pe picior gresit. Tu nu ai curajul sa pornesti pe aceasta noua cale, ai impresia ca e prea greu, ca nu esti pregatit, ca ai alte treburi mai importante de rezolvat si tot cauti scuze s-o refuzi. Nu ar trebui sa pierzi sansa aceasta, dar ceea ce te sperie pe tine cel mai mult e necunoscutul. Cum nu prea stii incotro duce aceasta cale, preferi sa-i dai cu piciorul, ceea ce ar fi pacat… Nu refuza, eventual mai informeaza-te, dar nu renunta la idee atat de usor!





Taur

Duci dupa tine niste resentimente care ar fi trebuit sa dispara demult din inima ta, dar tu nu le poti sterge inca din memorie. La originea acestei stari negative e un conflict mai vechi care nici nu mai e valabil, a trecut, dar tu tot despre el aduci vorba. A devenit o povara pentru tine, o obsesie chiar, si nu reusesti sa scapi odata de sub aceasta influenta negativa. Ai impresia ca cel cu care nu te-ai inteles candva te priveste si acum cu ostilitate sau ca lumea isi aduce aminte de problema aceea de demult, ceea ce nu e deloc adevarat. Toti au uitat, numai tu esti cel care se mai gandeste la asta, deci nu mai zgandari de unul singur rana!

Gemeni

Nu te poti detasa inca de o amintire trista de demult care mai are efecte neplacute asupra ta. Compari permanent prezentul cu cele intamplate atunci si ai impresia ca totul se poate repeta si acum, de aceea nu ai curaj sa mai faci nici un pas. Ce a fost a fost, ar trebui sa accepti trecutul asa cum e, fara sa te tot raportezi la el. Se presupune ca lectiile trecutului au fost deja invatate astfel incat sa nu gresesti in acelasi loc, dar tu tot la episodul de demult te intorci cu gandul. Ar fi vremea sa ierti, sa uiti, sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna, ca nu mai are nici un rost.

Rac

Te copleseste o emotie greu de explicat si de controlat, pentru ca se apropie un eveniment care iti inspira un pic de teama. Nu stii cum se vor desfasura lucrurile, de aceea ai trac precum un actor inaintea iesirii pe scena. Esti cumva influentat negativ de cei din jur care iti vorbesc despre acel moment mult asteptat in tonuri ceva mai sumbre, ca si cum ar fi ceva mult prea dificil pentru oricine. Cat timp nu treci tu personal prin acea situatie, nu trebuie sa dai un verdict despre cat de simplu sau greu este. Inarmeaza-te cu putere si rabdare si foloseste timpul pe care il ai la dispozitie pentru a te pregati sa-i faci fata perfect.

Leu

Incearca sa nu pleci la drum nervos, pentru ca emotiile negative pot avea efecte neplacute ori asupra ta, ori asupra celor cu care intri in contact pe parcursul calatoriei. Chiar daca ai motive de enervare si dai piept cu tot felul de situatii nedorite care te scot din sarite, fa un efort sa te calmezi inainte de a face vreun pas mai departe. Energia aceasta negativa iti poate crea mari neplaceri incat nu-ti mai duci la indeplinire misiunea pentru care ai plecat la drum si te intorci acasa un pachet de nervi. Vestile care vin azi de departe au si ele conotatii triste, deci nu ai nicio placere in a lua legatura cu lumea.

Fecioara

Ce e de facut cand exista doua lucruri pe care le iubesti la fel de mult in acelasi timp? Cum sa te imparti intre ele? Asa te vei simti si azi, tras intre doua atractii la fel de puternice: doua iubiri, doua relatii, doua locuri la fel de frumoase de vazut, doua pasiuni la fel de mari de urmat. Va trebui sa iei o decizie, oricat de greu ti-ar fi, dar chiar daca totusi vei alege doar una dintre variantele care iti fac cu ochiul, tot vei ramane cu gandul la cealalta, intrebandu-te cum ar fi fost daca alegeai invers. Poate reusesti sa le impaci pe amandoua, macar o perioada.

Balanta

Ai muncit mult, dar ai ajuns undeva la o rascruce de drumuri si nu stii incotro sa mergi. Esti influentat de cei din jur pentru ca auzi pareri foarte contradictorii si fiecare te impinge intr-o cu totul alta directie. Ce sa alegi? Mai bine iei o pauza si astepti sa se mai sedimenteze lucrurile inainte de a intelege mai bine pe ce nivel ai ajuns. Dupa o vreme, vei privi lucrurile mai detasat si vei sti sa discerni mai usor intre atatea variante disponibile. Ba mai mult, in timp se mai pot ivi inca informatii suplimentare care sa te ajute sa iei o decizie corecta in deplina cunostinta de cauza.

Scorpion

De unde nici nu te astepti, azi ai putea primi vesti excelente cu privire la bani. E ca si cum descoperi o noua sursa de venit sau reusesti, numai tu stii cum, sa faci banii de care dispui sa sporeasca! Bravo tie, ai idei bune si profitabile de a castiga mai mult, dar ti se cere mai multa energie depusa in proiectele tale. Cu cat muncesti mai mult, cu cat iti extinzi mai mult orizonturile si te implici in mai multe directii generatoare de venit, cu atat ajungi mai rapid la prosperitate, ca atare, daca vrei bani mai multi, nu te limita la ceea ce faceai si inainte. Cauta si alte idei creatoare care sa te puna la treaba pentru un profit binevenit.

Sagetator

Cu cat stai si te gandesti mai mult la o problema, cu atat descoperi mai multe motive de ingrijorare. Nu privi totul doar din prisma greutatilor sau probelor prin care treci pentru a depasi acest impas, ci priveste cu luciditate si intelepciune, ca sa vezi ce ai de invatat din asta. Iti faci griji fara motiv, ti se pare mult prea greu pentru nivelul tau actual, dar daca te-ai detasa un pic de asa zisa gravitate a situatiei, ai vedea ca nu e nici grav, nici rau, nici dificil de rezolvat. Daca privesti totul cu teama si cu pesimism, e si normal sa nu vezi in jur decat hopuri, dar daca ai analiza la rece, ca si cum nu ai fi tu implicat, ai descoperi repede cai de iesire.

Capricorn

Te comporti ca un om matur, serios, bine organizat, pe care oricine se poate baza. Tot ce promiti tu devine fapt imediat, pentru ca nu stai pe ganduri, ci pui osul la treaba, fie ca e in beneficiul personal, fie al altora. Ai ceva de oferit lumii, sfaturi bine documentate, o mana concreta de ajutor, un obiect palpabil de care cineva se poate folosi cu succes, ca atare contributia ta e mai mult decat teoretica. E una care se vede si care poate sta la temelia multor reusite de care tu sau altii te vei bucura.

Varsator

Stai cu urechile palnie la tovarasul tau de discutie, pentru ca iti transmite niste solutii excelente la problemele care te preocupa acum. El e detasat de tot ce ti se intampla si vede lucrurile dintr-o perspectiva mult mai clara, ca atare sfaturile sale merita puse imediat in aplicare sau stocate in memorie pentru momentul in care vei putea sa te folosesti de ele. Ai multe de invatat de la un astfel de om, e ca o enciclopedie ambulanta de idei si informatii de mare valoare. Ai numai de castigat de pe urma discutiilor purtate.

Pesti

Ai mare grija la felul in care te adresezi unei persoane aflate in impas, pentru ca tonul tau scapa de sub control si tinde spre rautate si agresivitate. Nu merita nimeni sa-i vorbesti asa, nici macar daca ai motive clare sa ataci, deci tempereaza-ti nervii ca nu cumva sa fii luat de val si sa-i reprosezi lucruri de care nu se face vinovat. Orbit de agresivitate, ai putea aluneca spre critici injuste pe care celalalt nu le va tolera si poate reactiona la fel de dur. Nu judeca daca nu ai si dovezi certe in acest sens!

teotrandafir.ro