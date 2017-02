Taurii sunt în faţă unei situaţii în care e nevoie de viteză, de reacţii prompte.

Berbec – Horoscop 16 februarie 2017

Toate ar trebui să-ţi meargă că pe roate azi, pentru că planează un aer norocos în jurul tău. De fapt, ai şansă de a întâlni o mulţime de oameni care, mai devreme sau mai târziu, vor juca roluri cheie în planurile tale, deci ţine minte numele celor care îţi apar astăzi în cale şi fă-ţi-i prieteni. Va veni o zi când vei putea apela la ei cu succes. Ai impresia că toate merg strună, că toate piedicile au dispărut din calea ta şi că de fiecare dată treci prin locul potrivit în momentul potrivit pentru a primi exact ce căutai. Mai rar asemenea auspicii!





Taur Horoscop 16 februarie 2017

Eşti în faţă unei situaţii în care e nevoie de viteză, de reacţii prompte. Nu ai voie nici să prelungeşti lucrurile mai mult, nici să dai totul peste cap intrând în panică. E nevoie de o intervenţie rapidă din partea ta, deci fii pregătit pentru o schimbare majoră în program. Ai toate resursele pentru a reuşi, pentru că, atunci când eşti un pic strâns cu uşa, nu-ţi pierzi cumpătul, ci îţi pui şi mai bine ambiţia la treaba pentru a acţiona cum trebuie. Aşa faci şi azi şi vei fi mândru de intervenţia ta rapidă, care îţi va deschide pe neaşteptate o direcţie nouă de mers.

Gemeni Horoscop 16 februarie 2017

Parcă ar fi două personalităţi în interiorul tău care se lupta pentru supremaţie. Eşti la mijloc şi nu ştii pe care s-o asculţi, pe care s-o laşi să se manifeste liber şi pe care s-o ţii în frâu, pentru că nu ai vrea că lumea să descopere la ţine trăsături de caracter care nu te onorează. Dacă nu eşti atent la propriul comportament, ai putea scoate la iveală ori slăbiciuni de care ţi-e jenă, ori o agresivitate ce se poate transformă în răutate, dacă nu o ţii sub control. Lumea se întreabă uimită care eşti tu cu adevărat?

Rac Horoscop 16 februarie 2017

Te simţi bine în pielea ta, datorită unui nivel de energie foarte ridicat pe care îl poţi valorifica cu succes. Atitudinea această pozitivă, încrederea absolută în ţine însuţi, optimismul care ţi se citeşte pe chip au la baza o stare de sănătate foarte bună. De fapt, toate merg mâna în mâna, înlănţuite: confortul fizic generează pace sufletească şi armonie cu propria persoană, deci ai numai motive de bucurie cu privire la cel care eşti, că individ, că om, că parte din Univers. Fă tot posibilul să menţii această stare de echilibru pe toate planurile fiinţei tale: fizic, mental, emoţional, spiritual.



Leu Horoscop 16 februarie 2017

Eşti plin de energie la serviciu, poate datorită unui stimulent care te determina să dai tot ce ai mai bun din ţine. Cu asemenea motor la turaţie maximă, toate ar trebui să meargă că pe roate, pentru că ai convingerea că tot ce faci e de succes. Ar fi bine să porneşti ceva nou astăzi, pentru că deţii toate resursele pozitive pentru a duce la capăt repede şi bine acest nou proiect. Ziua e potrivită iniţiativelor îndrăzneţe, ţintind cât mai sus. Mai mult decât atât: sunt mari şanse să faci un pas înainte în carieră, o ocazie rară de promovare, de avansare profesională sau de atingere a unui apogeu mult visat. Ţinteşte sus, pentru că poţi!

Fecioara Horoscop 16 februarie 2017

Aşa cum te porţi tu cu ceilalţi, aşa vei primi şi din partea lor, că atare, ori de câte ori intri azi în contact cu cineva, gândeşte-te la impresia pe care o laşi despre ţine. Vei primi exact ceea ce oferi, nimic mai mult, nimic mai puţin, deci nu judecă pe cineva dacă nu vrei să fii judecat, nu critică dacă tu nu faci faţă criticilor. Poartă-te cu ceilalţi exact aşa cum ai dori că ei să se poarte cu ţine şi ai să vezi că orice animozitate anterioară dispare că prin farmec. Eşti zodia care empatizează cel mai uşor cu oamenii, oricât de diferiţi ar fi, că atare vei reuşi imediat să te pui în pantofii celui cu care discuţi, că să va dăruiţi unul altuia doar gesturi armonioase.



Balanţă Horoscop 16 februarie 2017

Finalul brusc la care ai ajuns te lasă fără replică şi te face să aluneci spre o depresie greu de controlat. Sigur că nu e rezultatul pe care l-ai preconizat atunci când ai pornit la drum, sigur că îl poţi consideră un eşec şi pentru că te prinde într-o pasă proastă, din punct de vedere emoţional, ai teninta de a agrava situaţia cu emoţii negative şi procese de conştiinţa în care te găseşti vinovat de toate. Ai avea nevoie de cineva care să te stimuleze să treci peste acest hop, dar nu prea ai pe cine te baza.

Scorpion Horoscop 16 februarie 2017

Fii liniştit, nu cere permanent acţiune şi noutate, pentru că nu au de unde să apară chiar tot timpul. Uneori intri într-o zona mai ternă, mai monotonă, în care nu se mai modifică nimic, dar e absolut normal să apară şi perioade mai calme. E că o perioada de sedimentare a aspectelor anterioare că apoi, după ce vei extrage concluzia cea mai potrivită pentru cel învăţate, să pui în practică tot ce ai acumulat. Ai răbdare, azi nu se mai întâmplă nimic palpitant, aşa cum îţi place, dar poţi stă liniştit, cu convingerea că şi acest răgaz face parte din procesul de schimbare început cândva. Nu poţi alerga tot timpul: mai ai nevoie şi de respiro!

Săgetător Horoscop 16 februarie 2017

Nu ştii ce să alegi în situaţia de faţă, pentru că ai la dispoziţie două variante, din care numai una duce cu adevărat la un rezultat. Dacă nu o alegi cu grijă pe cea potrivită, ai putea ajunge într-un impas din care singură soluţie ar mai fi renunţarea. Nu te grăbi să oferi răspunsul imediat, mai ai ceva timp să chibzuiesti, să cântăreşti argumentele pro sau contra, să te informezi din mai multe surse şi, după ce te vei edifica, vei extrage o concluzie. Nu-ţi cere nimeni să decizi pe loc, deci ia-ţi un răgaz de gândire!

Capricorn Horoscop 16 februarie 2017

Iubirea nu e întotdeauna sinceră, de aceea ar fi bine să rămâi mai rece la gesturile de afecţiune ale unei persoane care încearcă să ţi se bage pe sub piele cu orice preţ. Nu are intenţii pozitive, apelează la tertipuri incorecte pentru a-ţi câştigă simpatia şi chiar dragostea, dar va profită de încrederea ta după ce vei începe să ţii la el. Eventual poate fi doar o aventură fără viitor şi dacă o iei şi tu că atare, totul ar fi perfect, dar dacă te îndrăgosteşti de o astfel de persoană cu două fete, ai putea suferi profund. La câtă iubire poţi tu oferi, nu meriţi o iubire falsă.

Vărsător Horoscop 16 februarie 2017

Este excelenţă atitudinea pe care o abordezi faţă de criticii tăi cei mai acerbi, astăzi! Nu pleca urechea la judecaţi de valoare nemeritate, la predici pe care unii abia aşteaptă să le ţină cu superioritate. Ia-o în glumă, apelează la ironie, ba chiar şi la o oarecare atitudine jucăuşă în faţă acestora, pentru că vei vedea că nu au nici un drept să te atace. Deşi pui de multe ori la suflet vorbele dure, de dată această cel mai bine e să le iei peste picior, să răspunzi cu o poantă, să le arăţi că nu îţi pasă de ce ţi se spune cu autoritate pentru că nu eşti vinovat de nimic din ceea ce ţi se reproşează. Razi şi treci mai departe!

Horoscop 16 februarie 2017 Peşti

Mare grijă la tranzacţiile financiare ale acestei zile, pentru că trece un oarecare risc prin portofelul tău. Ori eşti chiar tu pe cale să închei o afacere proastă, să cumperi un obiect care, mai târziu, se va strică, ori trebuie să deturnezi o suma mai mare de bani într-o direcţie neplăcută, cum ar fi o amendă, repararea unui obiect de care ai mare nevoie şi care s-a defectat, o factură uitată. Ai fi avut nevoie de acei bani pentru cu totul alte scopuri şi când colo trebuie să-i direcţionezi spre acest scop deloc plăcut. Surprizele de natură financiară au o tentă negativă, că atare calculează fiecare bănuţ cu prudenţă.

Horoscop 16 februarie 2017 oferit de acvaria.com.