Horoscop 19 septembrie 2017. Zi importantă pentru Berbeci

Horoscop 19 septembrie 2017.

Berbec

Intalnesti exact persoana de care aveai nevoie pentru a-ti oferi o viziune impartiala din afara asupra problemei care te preocupa. El vede lucrurile detasat, de pe margine, fara implicatii sentimentale si cantareste situatia corect. Te poti baza intru totul pe sfatul oferit de acesta si pe concluzia pe care o extrage la rece, si daca mai pui si in practica solutia oferita de el, ai numai de castigat. Toate revin la normal si se reinstaleaza echilibrul si calmul peste situatia care te stresa la maximum. De unde se vede cata nevoie ai uneori de o parere avizata din afara!

Taur





Exista subiecte oarecum tabu de care e bine sa nu discuti, pentru ca s-ar putea sa nu primesti prea multe aplauze. Nu toata lumea gandeste ca tine, nu toata lumea crede in aceleasi principii, ca atare trebuie sa eviti conversatiile care pot genera dispute. Tu ai preferintele tale si in plan politic, si spiritual, si cultural, or cei cu care intri azi in legatura nu au aceiasi favoriti. Daca pe tine te atrage, de exemplu parasutismul, sau nu esti de acord cu presedintele, fii sigur ca azi dai de oameni care sunt cei mai ferventi oponenti ale acestor subiecte si risti sa nasti ostilitate. Mai bine nu discuti despre ceea ce stii ca poate genera controverse, chiar daca tu consideri ca ai tot dreptul sa-ti exprimi parerile.

Gemeni

Apare o perspectiva noua care pe altul l-ar entuziasma, dar nu si pe tine. Ramai foarte precaut in fata noului, pentru ca nu esti sigur ca duce intr-o directie atat de buna pe cat pare. Pacat, ai putea rata o sansa excelenta daca lasi indoiala sa te conduca, pentru ca daca ai lasa un pic lucrurile la voia intamplarii, ai putea avea parte de reusite grozave. Daca spui nu de la primele semne, sansa va trece pe langa tine si nu vei sti sa profiti de ea, descoperind prea tarziu cat de buna era, poate atunci cand vei vedea ca altcineva beneficiaza de acea ocazie minunata!

Rac

Nu ai motive sa-ti faci atatea griji! S-a nascut un gand fragil in mintea ta, dar suficient de puternic incat sa te irite, ca un ghimpe de frica care nu merita nici macar observat! E un fleac, un hop minor care va fi trecut fara nicio problema, dar acum, pe moment, ti se pare ca e cel mai mare impas din ultima perioada. Nici vorba: ai toate solutiile potrivite la dispozitie, totul e sa asculti ce-ti transmite intuitia. Ai mai trecut prin astfel de situatii de multe ori si de fiecare data te-ai descurcat de minune, ca atare scoate din memorie cheia potrivita si deschide usa catre urmatorul nivel. Lasa frica si ingrijorarea deoparte, nu sunt pentru tine!

Leu

Succesul deplin se afla in mainile tale: tu esti creatorul, tu esti inginerul, tu esti constructorul cel mai potrivit pentru marele scop la care visezi, deci nu astepta miracole din alta parte. Pune-ti mintea la treaba ca sa trasezi un plan de bataie si apoi incepe sa si construiesti, caramida dupa caramida, cu propriile tale resurse, ceea ce doresti sa obtii. Stii exact ce doresti, nimeni altcineva nu te poate indruma spre acel mare ideal, dar spiritul tau intreprinzator combinat cu o minte creativa te vor ghida perfect spre punctul de apogeu al acestui proiect demn de toata lauda. Ai la ce visa, dar incepe sa si ridici edificiul!

Fecioara

Priveste adanc in inima ta ca sa descoperi imense resurse de a ierta si de a trece cu vederea aspecte care ti-au incarcat inutil sufletul cu nemultumiri. Momentul e perfect pentru a observa, de fapt, ca nu mai ai aceleasi resentimente fata de evenimentele care, altadata, te-au suparat, semn ca poti sa ierti si sa treci mai departe cu inca un capitol inchis. Nu are rost sa tot duci dupa tine o amintire neplacuta sau un regret legat de timpuri de demult, pentru ca acele momente de odinioara sunt deja prafuite printre amintirile care s-au transformat intre timp in experienta de viata si sursa de intelepciune. Nu regreta ca ai trecut prin toate acestea: ai invatat enorm din ele!

Balanta

Esti implicat intr-o actiune dificila, ce necesita un consum imens de energie si concentrare, dar desi sursa de efort esti tu, capul acestei actiuni trebuie sa fie altcineva. Tu nu esti foarte atent la detalii, nu ai o strategie bine pusa la punct, de aceea ai fi foarte incantat daca ai juca doar rolul de simplu executant, de muncitor, de subaltern, asteptand indrumari de la altul mai bine pregatit. Te supui cuminte, fara sa spui nimic, unui sef a caruia valoare o recunosti, dar nu la fel de simplu ti-ar fi sa asculti de un lider de fatada.

Scorpion

Astazi, multi vor spune ca esti un rebel, ca nu tii cont de nimic, si iti arati originalitatea in fel si chip. Una din directiile ciudate in care iti demonstrezi modul diferit de a te comporta e casatoria. Poate ca partenerul stie ca ai idei ciudate si te va tolera ca atare, dar cei din afara cuplului s-ar putea sa nu iti accepte usor comportamentul fata de jumatatea ta. Poate esti cam agresiv sau autoritar, poate esti cam libertin si independent, deci multa lume va privi la tine azi ca la un exemplar rar! Tu, care esti de obicei partenerul perfect, cel mai interesat de armonia in cuplu, de data aceasta esti total atipic zodiei tale si te porti in mod neasteptat.

Sagetator



La toate gesturile tale de generozitate si de prietenie ti se raspunde sub asteptari, incat nici nu ar mai merita sa fii atat de darnic. Fii un pic mai egoist, nu-ti mai oferi tot sprijinul unei persoane care oricum va uita sa multumeasca pentru ceea ce faci tu in avantajul sau, ba chiar va incepe sa si comenteze calitatea serviciilor tale. Consideri ca, daca tot ai un raspuns la nelamuririle sale, merita sa-l impartasesti cu el, dar acesta nu va face decat sa profite de sprijinul tau, uitand sa-si arate la final recunostinta. Gandeste-te de doua ori inainte de a te dedica altora.

Capricorn

Treci printr-un moment inspirat in care visele tale se indreapta spre o perioada mult mai indepartata a vietii tale de familie. Daca ai copii, te gandesti mai mult la viitorul lor, la ce scoala ai vrea sa urmeze, poate chiar si la ce meserie ti-ar placea sa aiba. Daca nu ai copii, inca, visezi la clipa cand iti vei petrece sarbatorile in compania lor, si speri sa nu mai dureze mult pana acolo! Visele tale au mari sanse sa se materializeze, pentru ca sunt planuri pe care ti le programezi mental cu incredere. Asa e pentru tine viata de familie ideala: asa cum o vezi acum cu ochii mintii!

Varsator

Dai dovada de totala incredere fata de planurile pe care le dezvolti pas cu pas. Nici urma de indoiala, nici un semn de intrebare cu privire la directia in care mergi si cu asemenea atitudine succesul nu e departe! Chiar daca nu ai ajuns inca acolo unde ai visat, tu vorbesti despre planul tau ca si cum ar fi deja implinit, scopul atins, si e perfect asa, pentru ca tu de fapt chiar vizualizezi rezultatele finale. Si cand esti atat de sigur pe ele, nu mai e decat o chestiune de timp pana la ele! Esti calauzit de propria intuitie spre roade excelente, care parca deja se prefigureaza la orizont in cea mai benefica forma.

Pesti

Ai toate motivele sa privesti cu incredere spre un proiect care evolueaza excelent spre rezultatele visate. Cat timp isi mentii acest tonus pozitiv in fata acestei provocari, succesul nu e departe, ca atare continua sa vaslesti cu entuziasm, cu elan, cu dorinta imensa de a ajunge mai repede acolo unde ti-ai propus. Esti sustinut de toate resursele tale interioare, pentru ca, la baza acestui progres neintrerupt, nu e altceva decat gandul tau, decat dorinta ta imensa de a reusi, alimenteaza acest gand cu tot ce ai mai bun in tine si roadele vor aparea si mai repede. Gandeste pozitiv si spune cu incredere: da, se poate!

