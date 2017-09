Horoscop 2 septembrie 2017. Ce se întâmplă cu Fecioarele

Horoscop 2 septembrie 2017. Fecioarele au nevoie de odihnă, în timp ce Gemenii se simt depășiți de un plan.

Berbec

Ai ceva pe suflet, dar nu e bine sa pastrezi totul inchis in tine. Cauta persoana cea mai potrivita pentru a-i face o marturisire sincera, pentru ca te vei simti mult mai bine dupa aceea. Exista cineva alaturi de tine care merita increderea ta, merita sa-i spui ce te doare, ce te macina, ce-ti provoaca teama, deoarece sfaturile pe care ti le va oferi vor fi de mare valoare. De fapt, el iti va impartasi din experienta sa de viata, pentru ca a trecut si el prin momente similare celor prin care treci tu acum si stie exact ce trebuie facut ca sa depasesti impasul. Deschide-ti inima in fata lui, spune-i ce simti, apoi urmeaza-i indrumarile.

Taur





Asculta cu atentie povestile nu tocmai fericite ale celor din jur, pentru ca vei invata enorm si necazurile sau ghinioanele altora. E bine sa mai auzi si astfel de experiente, pentru ca ele iti pot atrage la timp atentia ca exista si riscuri, si pericole, si greseli, si decat sa te confrunti tu direct cu ele, poti invata de la ceilalti. Unii chiar sunt gata sa-si impartaseasca experientele nefaste cu multa sinceritate, chiar daca nu ii pun in cea mai buna lumina, pentru ca n-ar dori sa mai treaca si altii prin ce au trecut ei. Stai cu urechile palnie la povestile lor: nu compatimire vor ei, nici sa te sperie, ci iti ofera niste ponturi gata verificate pentru a le folosi si tu, daca vei trece vreodata prin ceva similar.

Gemeni

Ti se pare mult prea greu un plan la care ai depus mari eforturi, dar simti ca deja te depaseste. Ar trebui sa privesti un pic inapoi, nu la ce faci azi si nici la ce ai facut ieri, ci la felul cum ai pornit acest plan, atunci, la inceput. Problema se afla chiar la sursa, pentru ca nu ai pornit cu dreptul, ci de acolo s-au dat toate peste cap. Ia-o inapoi cu calm si atentie pe firul actiunii pana la punctul de inceput si repara totul, pentru ca ai acum ocazia de a o lua de la capat, cu alt tonus si cu solutii mult mai bune. E ca si cum ai tricotat un fular pana la un punct, dar descoperi ca nu ai urmat modelul corect chiar de la primele randuri, deci esti nevoit s-o iei de la inceput. Fa-o fara retinere!

Rac

Privesti lumea cu o combinatie de sentimente, pentru ca nu poti spune foarte clar daca ai deplina incredere in oameni, sau ar mai fi unele semne de intrebare cu privire la energia pe care o degaja. Poti reactiona diferit in functie de anturaj, pentru ca nu toata lumea trebuie tratata suspicios si rece, dar nici nu trebuie iubita neconditionat. Trebuie sa iti adaptezi modul de a comunica si de a te apropia de ceilalti in functie de intuitie, pentru ca ai tu un fler al tau care te ajuta sa-ti dai seama usor ce fel de om ai in fata: unul care merita apreciat pentru ceea ce reprezinta sau unul are trebuie tinut la distanta pentru ca nu e chiar bunatatea intruchipata?

Leu

Toate lucrurile potrivite vin exact la momentul potrivit, deci nu pretinde alt ritm de evolutie, deoarece acesta este cel mai bun pentru tine. Chiar daca ajungi mai lent la anumite scopuri, chiar daca rabdarea iti este pusa din greu la incercare, merita sa accepti aceasta evolutie lenta, pentru ca tot ce intalnesti pe parcurs are un rost, la urma urmei. Nu grabi lucrurile, nu sari peste etape, nu renunta daca nu ajungi repede acolo unde doreai, ci mergi pas cu pas, etapa cu etapa, convins ca asa e cel mai bine pentru rezultatele care te asteapta la capat.

Fecioara

Ai si tu nevoie de o zi de odihna, ca atare ofera-ti acest ragaz chiar acum, ai nevoie sa-ti reincarci bateriile, sa te ocupi mai mult de corpul tau, de mintea ta, deci rupe-te, pe cat poti, de restul lumii. O zi de izolare nu suna chiar asa de rau, chiar daca esti o fire sociabila care se vrea mereu acompaniata de cineva, dar azi te vei simti mult mai bine daca te retragi un pic doar in lumea ta, cu gandurile tale, cu dorintele tale. Uneori, oboseala e cel mai bun motiv de a-ti aminti de persoana ta, lasandu-i pe toti ceilalti pe planul doi. Azi contezi doar tu!

Balanta

Nu trebuie sa scazi niciodata ritmul in evolutia ta catre succes, nici macar in acele clipe cand ti se pare ca toate merg bine. Stii cum se spune: nu te culca pe o ureche, ci lupta mai departe sa-ti demonstrezi valoarea si sa obtii ceea ce visezi sa primesti de la viata. Nu te opri din urcusul tau continuu, pentru ca nici nu stii cum, exact in acel moment de ragaz, trece sansa pe langa tine. Pedaleaza in continuare, si mai sus spre ceea ce ti-ai propus. Invata de la altii solutii de succes, caci ai destule exemplu in preajma care merita sa fie urmate pentru ca ele au ajuns deja acolo unde tu deocamdata visezi sa urci!

Scorpion

Prietenia adevarata nu inseamna ca trebuie sa-l schimbi pe cel de langa tine. Daca tii la el, il placi asa cum e, deci incearca sa-l vezi ca pe omul care te completeaza, nu neaparat ca pe cel care face totul dupa cum ii spui tu. Azi vei primi dovezi clare de prietenie din partea unei persoane care iti sta alaturi la bine si la greu, poate chiar o persoana de la care nu asteptai asemenea gesturi de loialitate, deci il poti privi de acum inainte ca pe un companion de nadejde. Priveste cu calm si cu rabdare relatia care se leaga intre voi, pentru ca sunt mari sanse ca de aici sa se nasca o prietenie de durata, daca amandoi o tratati la fel de serios.

Sagetator

Nu trebuie sa le iei pe toate chiar asa in serios, ci merita sa mai tratezi si in gluma unele lucruri. De exemplu, oricat de mult ai tine tu la securitatea materiala, nu privi banii ca pe un bau-bau de care trebuie sa te temi la orice pas, ci ca pe un prieten cu care te poti si juca. Cheltui si de placere, mergi la cumparaturi doar ca sa te relaxezi, nu te gandi cu atata incrancenare doar la rate, datorii si restante. Toate vor fi duse cu bine la capat, daca nu te cramponezi de chestiunea banilor ca si cum ar fi vitala. Da, e important sa ai bani, dar nu le da mai multa importanta decat merita. Cat sunt, suna bine, bucura-te de ei!

Capricorn

E o placere sa intri azi in legatura cu o societate pe care o consideri cumva superioara, deasupra altora, si faptul ca faci si tu parte din ea, te incanta, te maguleste, te face sa fii foarte mandru de tine. Fa tot posibilul sa ramai in acest mediu elitist, care te pune intr-o lumina foarte buna, semn ca valoarea iti este recunoscuta, ca ai evoluat mult, ca esti apreciat asa cum meriti. De fapt, o treapta mai sus in ascensiunea ta socio-profesionala e motivatia perfecta pentru tine sa inveti si mai mult, sa devii si mai bun, sa te auto-perfectionezi in permanenta.

Varsator

Ceea ce iese din mainile tale e demn de laude pentru ca esti serios, te apleci cu maxima concentrare asupra sarcinii asumate si esti un perfectionist. Nu te lasi pana nu duci la indeplinire acel proiect si, mai ales, pana nu-l faci perfect, pentru ca ai incredere maxima in calitatile tale si stii ca poti face ceva ireprosabil. Tine-te de aceste sarcini asumate si du la indeplinire ce ai inceput, convins ca totul va iesi ca la carte. Succesul nu e departe la investitia de forte pe care o dedici acestui scop si tragi tare, constient ca numai de tine depinde reusita.

Pesti

Imaginatia poate fi calea catre cele mai inteligente solutii, ca atare lasa-ti mintea sa zburde in voie, pentru ca va naste idei excelente pentru problemele care te macina acum. Nu te lasa dominat de altii mai rigizi sau mai demodati care iti spun ca numai unele cai duc acolo unde vrei, pentru ca tu ai la dispozitie un instrument invincibil: creativitatea. Foloseste-te de ea cu incredere, din abundenta, si ai curajul sa inventezi noi si noi solutii. Nu te opri la ceea ce iti spun altii ca e bine sau corect. Tu trebuie sa indraznesti sa treci si in zona iluziei, a visului, pentru ca acolo vei gasi idei de exceptie. Vizeaza liber, inventeaza!

Horoscop 2 septembrie 2017 oferit de Acvaria.