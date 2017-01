Horoscop 22 ianuarie 2017

Vezi ce ți-au pregătit astrelele pentru astăzi, 22 ianuarie 2017.

Berbec

Nu compara norocul tău cu al altora, pentru că viața nu e echitabilă pentru toata lumea. Nu pleca urechea la poveștile triste ale celor din jur când ție îți merge de minune și nici invers, nu te gândi de ce cel de lângă tine râde când tu nu știi cum să mai depășești cine știe ce moment critic. Roata vieții se învârtește și fiecare trece și prin momentele de vârf, și prin cele din prăpastie, ca atare ai răbdare pentru că toate îți revin la un moment dat. Nimic nu durează veșnic: nici fericirea – nici nefericirea, nici norocul – nici ghinionul, deci fii cumpătat când vine vorba să judeci viața ta sau a altora prin comparație.

Taur





Apelezi la o persoană al cărei rol este acela de a analiza impartial o situatie in care tu te simti defavorizat. Este ca un arbitru din afara unui conflict, un specialist intr-un domeniu pe care nu-l stapanesti perfect, un parinte gata sa-ti dea povete intelepte, de aceea stai ca pe ghimpi cu urechile palnie la ce are de zis, convins ca interventia lui va face lumina in problema in care esti implicat. Nu meriti tu un asemenea verdict care te pune intr-o lumina defavorabila, de vreme ce consideri ca ai urmat pasii corecti pana aici, ca atare astepti ca si arbitrul respectiv sa spuna ca adevarul e la tine!

Gemeni

Astepti cu infrigurare o anumita veste care va sosi prin intermediul unei persoane careia ii atribui un rol de destin, ca si cum urmeaza sa-ti schimbe toata viata prin ceea ce are de transmis. Mesajul poate avea efecte marcante asupra ta, tocmai de aceea stai ca pe ghimpi atent ori la telefon, ori la usa, emotionat ca, din clipa in clipa, poate aparea mesagerul divin! Informatia soseste si te face sa te simti ciudat, la prima vedere, dar dupa ce vei sta si te vei gandi la cele auzite, iti vei da seama de greutatea vestilor primite.

Rac

Nu intotdeauna iubirea contine doar fluturasi si ingerasi roz plutind pe deasupra ta, ci mai vine si cu evenimente negative, ce nasc suferinte. Cam aceasta e atmosfera acestei zile si, de cate ori vine vorba de iubire, parca ai prefera sa nu existe... Riscul unui esec sentimental e mare, ori pentru ca te indragostesti de cine nu merita, ori pentru ca tu insuti esti gata sa dezamagesti un suflet care asteapta enorm de la tine. Ai grija cui iti oferi iubirea azi, dar, mai ales, cum te comporti cu persoana iubita, pentru ca esti gata-gata sa-i ranesti sufletul.

Leu

Placutul si utilul se completeaza perfect in ceea ce ai azi de rezolvat, pentru ca ai si ceva concret de castigat si ramai si cu un sentiment puternic de satisfactie la final. Ca atare se poate vorbi de o zi reusita deoarece roadele sale te implinesc, te incarca de o bucurie palpabila, nu doar de una sufleteasca.

E ca si cum gasesti in acelasi loc, in acelasi om, in acelasi eveniment pe care il traiesti si un profit, si o incantare, si un cadou pe care il poti atinge, si unul care iti umple sufletul de fericire. Profita de aceasta zi, pentru ca are multe de oferit spre fericirea ta!

Fecioara

Daca unele lucruri nu au iesit bine in viata ta, nu trebuie sa te cramponezi de ele si sa le tot treci in revista. Esecurile au si ele rostul lor: extragi din ele concluzii utile pentru ca data viitoare sa nu mai gresesti si sa-ti iasa toate ca la carte. Ai sa vezi ca visul care tocmai s-a destramat are un rol in viitoarele tale succese. Nu iti era dat sa primesti acel lucru sau nu era bun pentru ceea ce va urma de acum inainte, ca atare asteapta cu incredere ceea ce are de oferit viata in schimbul acelui lucru pe care nu ai putut pune mana. Poate fi mai bun caci legea compensatiei exista!

Balanța



Profita de o zi de liniste pentru a-ti aduna fortele sau a analiza la rece nivelul la care ai ajuns intr-un proiect de anvergura. Ai muncit mult pana aici si esti in punctul in care poti spune destul de clar incotro te indrepti si ce ai realizat. Chiar daca azi nu se mai misca nimic, e bine sa mai stai un pic, pentru ca o zi de pauza iti este de folos pentru a privi detasat situatia. Vei descoperi ceea ce te tine pe loc, ba chiar ai putea primi informatii sau sfaturi salvatoare care te vor duce intr-o directie promitatoare. Permite-ti deci sa stai departe de miezul actiunii incepute.



Scorpion

Ai tot amanat acest moment de frica sa nu iei o decizie gresita, dar in cele din urma trebuie sa te hotarasti sa spui odata stop si sa inchizi un capitol din care nu mai ai nimic de castigat. E ca si cum presimteai ca vine finalul unei etape dar, ca sa nu pierzi tot ce ai construit pana aici, ai tot tergiversat finalul si ai sperat ca mai poti continua o vreme asa. Iata ca nu se mai poate trage de timp, ca atare trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa-ti iei ramas bun, oricat de dificil ar fi finalul. Te vei elibera complet si apoi vei putea sa te gandesti la alta directie.

Sagetător



E o placere sa pierzi vremea alaturi de cei dragi pe langa casa, pentru ca tot deliciul zilei e asigurat de lucruri marunte, nu de cele mai speciale momente. Te bucuri de linistea casei tale in familie si descoperi ceva amuzant si frumos in orice maruntis. Chiar daca evenimentele nu sunt exceptionale, vei sti sa te bucuri si pentru un detaliu minor, pentru ca azi conteaza mai mult sa fii impreuna cu cei care tin la tine. Chiar si cele mai neinsemnate aspecte, cat timp sunt impartasite cu ceilalti, par perfecte pentru aceasta zi.



Capricorn

Poate ca da, esti o fire mai conservatoare si mai prudenta, dar sunt momente in care e nevoie de ceva mai multa flexibilitate. Nu te tine cu dintii de o idee sau stare de lucruri, pentru ca acestea nu te ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti. Aceasta rigiditate poate iti inspira tie siguranta si incredere, dar nu te lasa sa evoluezi. Stai captiv intr-o zona care nu mai aduce nimic nou iar sansele bune trec pe langa tine fara a le valorifica si asta doar de teama schimbarii. Ar fi bine sa pleci urechea si la parerile complet diferite de cele in care crezi cu tarie!

Vărsător

Ai invatat multe de la viata si ai ocazia de a arata concret efectele unei lectii asumate candva. Atunci ai gresit, ai platit pentru greseala ta, dar ai luat o decizie prin care ai dat dovada de ambitie si dorinta de a deveni mai bun. Acum se vad urmarile acelui moment decisiv si acum totul iese mult mai bine, chiar daca treci prin momente similare. Acum nu mai ai motive sa gresesti, ci dimpotriva, e o oportunitate excelenta de a demonstra cat de mult te-ai maturizat si ce bine ai invatat lectia respectiva candva. Acum spui cu mai multa incredere ca orice problema are intotdeauna o solutie!

Pești

Iubirea nu inseamna a-i cere celuilalt sa se schimbe pentru a fi asa cum iti doresti tu, ci sa-l iubesti asa cum e, fara a incerca sa-l transformi intr-o marioneta. Vei intelege asta si azi, printr-un moment care te sfatuieste sa renunti la vise, la anumite asteptari, poate imposibile, la un anumit standard si sa te multumesti sincer cu ceea ce primesti. Iubirea cere de multe ori renuntari si compromisuri, dand dovada de flexibilitate si capacitate de adaptare la realitate. Vei vedea ca vei primi mai mult decat te astepti daca nu ridici stacheta foarte sus!