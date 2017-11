Horoscop 24 noiembrie. Veşti cumplite şi multe dezamăgiri. Se anunţă o zi foarte grea

Cuadratura Lunii cu Jupiter ar putea predispune la conflicte sentimentale si sociale, la neintelegeri cu partenerul de viata si cu cei din jur. Atentie la un alt efect al acestui aspect: tendinta de a exagera in chestiunile sentimentale, potrivit eastrolog.ro.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Berbec

Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece si aveti tendinta sa-i criticati pe toti. Eastrolog.ro va sfatuieste sa va temperati spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant.

Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale.





Dupa-amiaza s-ar putea sa aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza sa va faca o vizita.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Taur

In prima parte a zilei s-ar putea sa va simtiti fara vlaga si sa nu puteti termina o lucrare inceputa mai demult. Riscati sa primiti reprosuri din partea colegilor si chiar sa apara tensiuni.

Va sfatuim sa nu provocati discutii in contradictoriu, daca nu vreti sa va complicati situatia.

Ar fi bine sa va odihniti mai mult.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Gemeni

Este posibil sa fiti indispus din cauza unor probleme sentimentale. Relatiile cu prietenii pot avea de suferit daca ii evitati.

In schimb, aveti mari sanse de reusita in activitati casnice, precum reparatii, mutat mobila, zugravit etc.

Puteti sa va bazati pe intuitie.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Rac

Se pare ca nu sunteti multumit de nimic si va enervati din orice. Nu suportati glumele celor din jur si va aprindeti usor, fie pentru ca partenerul de viata a cheltuit prea mult, fie pentru ca nu gasiti un obiect etc.

Incercati sa nu exagerati si sa va pastrati calmul!

Horoscop 24 noiembrie 2017. Leu

La locul de munca sau in afaceri, un coleg sau un asociat v-ar putea da o veste care va obliga sa va schimbati complet planurile pentru azi.

Starea de confuzie pe care o resimtiti este trecatoare, asa ca nu are rost sa va ingrijorati.

Va recomandam sa evitati calatoriile lungi. Daca nu aveti incotro, fiti atent la bagaje si la acte, pentru ca exista riscul sa le uitati pe undeva!

Horoscop 24 noiembrie 2017. Fecioară

S-ar putea sa aveti divergente cu partenerul de viata, din cauza ca nu sunteti de acord cu schimbarile pe care doreste sa le faca in casa. Pentru a evita o cearta, va recomandam sa tineti seama si de dorintele familiei.

Ar fi bine sa nu va suprasolicitati si sa va odihniti mai mult.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Balanță

Este posibil sa intampinati dificultati pe plan sentimental si financiar. Pastrati-va calmul si inarmati-va cu rabdare!

Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile prietenilor apropiati si ale rudelor.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Scorpion

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti indispus din cauza amanarii unei intalniri de afaceri in care v-ati pus mari sperante. Eastrolog.ro va sfatuieste sa va temperati nervozitatea, fiindca altfel puteti ajunge in situatii neplacute.

Ar fi bine sa discutati calm cu persoana iubita, ca sa nu declansati o cearta inutila.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Săgetător

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti dezamagit din cauza ca un coleg pe care il considerati prieten incearca sa va discrediteze.

Va sfatuim sa va concentrati asupra problemelor importante pe le aveti de rezolvat astazi.

Relatiile cu persoana iubita sunt foarte bune, ceea ce va mentine moralul ridicat.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Capricorn

S-ar putea sa va afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri si va pierdeti increderea in el.

Va sfatuim sa fiti prudent in tot ce faceti. Ar fi bine sa amanati eventualele decizii privind investitiile.

In a doua parte a zilei o persoana apropiata v-ar putea ruga sa ii dati o mana de ajutor intr-o problema de sanatate.

Horoscop 24 noiembrie 2017. Pești

Ar fi bine sa amanati afacerile si intalnirile cu persoane importante.

In prima parte a zilei este posibil ca o ruda mai tanara sa va ceara un imprumut. Se pare ca are nevoie de bani pentru cursuri, carti sau altceva legat de studii.

Spre seara s-ar putea sa aflati ca o persoana apropiata urmeaza sa plece in strainatate.