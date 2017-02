Horoscop 26 februarie 2017. Norocul, la tot pasul pentru Lei

Berbec – Horoscop 26 februarie 2017

Se vede ca esti obosit, pentru ca practic nu ai chef de nicio activitate care te-ar putea solicita catusi de putin. Ai nevoie de somn, de liniste, de odihna, vrei sa stai pe acasa fara sa te bata nimeni la cap, dar crezi ca ai parte de asa ceva? Exact cand ti-e lumea mai draga, apar tot felul de situatii zgomotoase si iritante ce te deconecteaza de la sursa ta de relaxare. Si azi mai ai de muncit, si azi mai ai de depus eforturi pentru diverse activitati de week-end, dar nu cracnesti. Ti le asumi cu responsabilitate si faci tot posibilul sa te achiti cat mai repede de sarcini.





Taur Horoscop 26 februarie 2017

Nu te astepta ca toata lumea sa te sustina in marele pas pe care esti gata sa-l faci, pentru ca unii sunt suspiciosi sau tematori din fire si nu au curajul tau de a porni la acest drum complicat. Tu detii toate resursele necesare pentru un succes deplin, doar anturajul e cel care te mai poate trage inapoi, pentru ca vede numai piedici sau riscuri la tot pasul. Nu-ti compara puterile cu ale celor care iti poarta de grija, motivat sau nu. Anturajul nu e cel mai potrivit pentru telurile tale actuale, deoarece unii spun mereu ca nu se poate, ca nu ajungi astfel nicaieri, ca sacrificiile sunt prea mari. Nu-i asculta, tu mergi pe calea ta cu fermitate, pentru ca fiecare e aici cu norocul lui!

Gemeni Horoscop 26 februarie 2017

Daca intuitia iti spune ca cineva din grupul in care te afli are ceva de ascuns, ar fi bine sa-l descoperi inainte de a te induce in eroare! Fii foarte exigent atunci cand accepti sfaturi de la cei din jurul tau, pentru ca s-ar putea sa asculti niste informatii gresite, poate chiar rau intentionate, transmise de un fals prieten. Urmareste ceva si primul pas e sa te trimita pe o pista gresita prin datele pe care ti le pune la dispozitie. Daca lucrezi intr-un anturaj mai numeros, ia in serios doar acele informatii care se confirma din mai multe surse, semn ca sunt verificate si acceptate de mai multa lume.

Rac Horoscop 26 februarie 2017

Nu ai prea multe motive de veselie astazi, de parca, la tot pasul, apar numai obstacole in planurile tale. Parca nu te mai intelegi cu nimeni, si cand vezi cat de agresivi sunt unii fata de tine, preferi sa te retragi in carapacea ta, nevazut de nimeni, poate-poate asa scapi de reactiile pe care nu le meriti. Izolandu-te in spatele unei masti de indiferenta si raceala doar ca sa te protejezi de reactiile negative ale celor care sunt irascibili si rautaciosi, ai putea respinge si gesturi frumoase, care totusi exista in jurul tau. Dar ascuns in spatele acestei platose protectoare, nici acestea nu mai ajung la tine, pentru ca nu lasi pe nimeni sa se apropie.



Leu Horoscop 26 februarie 2017

Nici n-ai idee ce noroc te viziteaza astazi, totul e sa fii pe faza si sa nu-l respingi. Poate veni prin intermediul unui mesager pe care trebuie sa-l primesti cu bratele deschise, cu bucurie pe chip, cu prietenie in suflet, pentru ca are numai lucruri frumoase sa-ti transmita. Treci prin locul potrivit in momentul potrivit pentru a intalni pe cineva care poate deveni azi marele noroc pentru tine. Stai cu ochii atent la oamenii cu care te intersectezi astazi, pentru ca unul din ei joaca un rol cheie, de salvator intr-un moment important pentru planurile tale actuale. El e eroul tau, astazi!

Fecioara Horoscop 26 februarie 2017

Esti inconjurat de multe figuri feminine care au diverse roluri in treburile tale. Exista una care te stimuleaza, te incurajeaza sa te implici mai mult intr-un proiect interesant, pe cand alta, poate cu mai multa experienta de viata sau mai matura, te opreste din elan si iti aduce aminte de chestiuni materiale sau pragmatice pe care nu le ai in cea mai buna ordine si iti cere sa le rezolvi pe acestea mai intai. Ambele vor avea intr-un final un rol important, pentru ca iti vor fi de folos exact asa cum e mai bine pentru tine: una te impinge de la spate, alta sa te trage de maneca.

Balanta Horoscop 26 februarie 2017

Discuta cu prietenul tau cel mai bun despre afaceri, pentru ca s-ar putea sa primesti de la el niste ponturi foarte profitabile, pe care chiar le poti pune in aplicare cat de curand. Mai mult: poate va asociati intr-o activitate comuna in care fiecare sa-si joace rolul care i se potriveste cel mai bine: tu poti deveni finantatorul, sursa principala de capital, in timp ce el vine cu ideile, cu relatiile, cu talentele sale din domeniul comunicarii, care, trebuie sa recunosti, sunt esentiale pentru a va face cunoscuta afacerea. Nu fi egoist cand vine vorba de castig, spunand ca daca tu bagi banii, tot tu esti cel care trebuie sa-i adune, pentru ca la fel de important este si rolul camaradului tau!

Scorpion Horoscop 26 februarie 2017

Lucrurile sfinte sunt cea mai mare preocupare a zilei de azi, pentru ca ai o orientare cu totul speciala spre tot ce e legat de divinitate, biserica, de aceasta latura mai sensibila a vietii. Probabil stai de vorba cu cineva care are un efect major asupra ta prin astfel de discutii cu tenta spirituala (cu un duhovnic, cu un teolog, cu un credincios practicant) si te regasesti foarte bine in spusele sale. Esti gata sa-l urmezi intr-o calatorie spirituala ce are ca punct de pornire religia, relatia ci divinitatea, pentru ca rezonezi perfect cu acest domeniu. Nu e fanatism religios, e credinta pura si demonstrezi cat de puternica ti-e credinta!

Sagetator Horoscop 26 februarie 2017

Fa in asa fel, azi, incat sa ai timp si pentru sufletul tau – oferindu-ti cateva ore de liniste, in care sa stai doar cu tine insuti – dar si pentru prieteni, pentru ca iti extragi energia si dintr-o parte si din alta in mod egal. A sta toata ziua retras in casa are doar partial conotatii pozitive: pentru ca ai timp sa citesti, sa te odihnesti, sa meditezi asupra dorintelor tale, dar nu pentru toata ziua, pentru ca si afara, in lume, in spatii largi te asteapta cateva motive excelente de distractie. Gaseste-ti timp si stare si pentru unele si pentru altele, pentru o zi cu adevarat benefica si relaxanta pentru inima ta.

Capricorn Horoscop 26 februarie 2017

Contributia ta in problemele altora se va dovedi a fi salvatoare, pentru ca tu ai o viziune mai clara asupra lucrurilor. Cine te are azi in preajma ca prieten sau confident are numai de castigat, pentru ca ai mereu sfaturi excelente, ponturi profitabile si multe gesturi sincere de iubire si apreciere. Esti constient ca rezolvarea multor probleme din viata altora depinde cumva de tine, de aceea faci tot posibilul sa nu-i dezamagesti. Spui oricand prezent la propuneri si invitatii sau ori de cate ori ti se cere ajutorul.

Varsator Horoscop 26 februarie 2017

Rupe-te azi de ceilalti si nu mai incerca sa le fii doar lor pe plac, pentru ca, din atata devotament si daruire, tu practic uiti de tine. Priveste un pic la ce ai facut in ultima perioada si ai sa descoperi ca ai facut atata lume fericita cu prezenta ta, cu sfaturile tale, cu serviciile pe care le-ai pus la picioarele tale, incat tu ai fost lasat la o parte. Acum e momentul sa-i lasi pe ceilalti pe planul doi si sa te uiti doar la tine: care iti sunt dorintele, spre ce te indrepti? Conecteaza-te din nou la eul tau interior si incepe sa cladesti ceva doar pentru tine, fara a te mai gandi la altii! Ceea ce gandesti, spui si decizi acum conteaza numai pentru binele tau si se materializeaza sub ochii tai!

Horoscop 26 februarie 2017 Pesti

Numara-ti un pic resursele materiale, ca sa descoperi ca stai chiar foarte bine. Azi poti folosi mai des cuvinte cu incarcatura pozitiva in tot ce tine de bani si bunuri, cuvinte precum belsug, abundenta, prosperitate care au rolul de a amplifica si mai mult energia pozitiva a banilor. Ba chiar ar fi bine sa le pui si mai bine in valoare, pentru ca nu are nici un rost sa scoti in evidenta opusul, adica ceea ce nu ai, ci cat de multe ai la dispozitie. Cu cat abordezi cu mai multa incredere o atitudine de invingator prosper care are toate resursele adecvate la indemana, cu atat viata ta se aseaza mai bine pe un teren stabil. Spune acum cu tarie: am tot ce vreau!

