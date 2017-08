Horoscop 27 august. Nativii Pești vor avea parte de o lovitură grea!

Astrele aduc vești proaste pentru nativii Pești, nici pentru celelalte semne zodiacale nu este totul roz. Toate semnele zodiacale vor avea parte de mari surprize, însă nu toate plăcute.

HOROSCOPUL ZILEI - BERBEC

Inainte de a judeca pe cineva, gandeste-te in ce stare psihica este acesta. Nu cumva atitudinea ta e prea agresiva pentru el? Ai in fata o persoana atat de fragila incat trebuie sa te porti cu ea ca si cu o floare: cu tact, cu delicatete, punandu-te mai mult in pielea sa. Inainte de a deschide gura, analizeaza un pic tonul si intentiile pe care vrei sa le transpui in cuvinte. Tie ti-ar placea sa vorbeasca cineva cu tine asa cand nu esti in cea mai buna stare emotionala? Cu siguranta nu, deci ajusteaza-ti si tu replicile pentru a nu face pe cineva sa sufere mai mult decat e cazul. Cu amabilitate, cu duhul blandetii, cu iubire, poti sa-ti transmiti altfel mesajul, chiar daca e vorba de critici!





HOROSCOPUL ZILEI - TAUR

Prudenta se va dovedi a fi salvatoare intr-o situatie in care nu ai voie sa iei decizii bruste si nechibzuite. Asteapta, stai sa se mai adune informatii, analizeaza situatia pe toate fetele, asa cum faci de obicei, pentru ca aceasta atitudine rezervata, suspicioasa, se va dovedi a fi benefica pentru a descoperi la timp eventualele hibe. Ce-i drept, esti puternic influentat si de cei din jur care refuza sa accepte un fapt pana nu au toate argumentele la dispozitie, si la fel faci si tu, ca sa nu te lasi pacalit de aparente. Despica firul in patru, daca e nevoie!

HOROSCOPUL ZILEI - GEMENI

Priveste un pic inapoi, cu luni in urma, pentru ca ai primit atunci o informatie pe care o poti valorifica abia acum. Te-ai intalnit cu o persoana care ti-a promis ca te va ajuta la nevoie, dar nu ai avut ocazia sa apelezi la ea. E vremea sa cauti prin vechile carti de vizita, prin fostele contacte, prin informatiile stocate in memorie pentru a scoate la iveala exact cheia problemei tale de acum. Foloseste-o cu incredere, pentru ca e un sfat bine documentat de la o persoana cu experienta de la care iata, ai avut ceva de castigat sau de invatat. Totul a avut rost, chiar daca nu l-ai inteles la vremea respectiva, ci abia azi.

HOROSCOPUL ZILEI - RAC

Nu esti multumit de ceea ce fac ceilalti pentru tine. Aveai alte asteptari si alte pretentii, dar inainte de a o face pe suparatul, pune-te un pic in pielea lor si gandeste-te ce ai facut si tu, la randu-ti, pentru ei, cu alte ocazii. Poate ti se raspunde cu aceeasi moneda, in acelasi fel in care ai participat si tu candva la problemele altora si acum poti descoperi cu adevarat cat de mult te-a preocupat soarta altora. Multumeste-te cu cat primesti, chiar daca ajutorul sau contributia celor din jur nu se ridica la nivelul asteptat, pentru ca doar atat pot si ei sa faca. Nu pretinde imposibilul!

HOROSCOPUL ZILEI - LEU

Tu stii cel mai bine ca dorintele tale se implinesc, dar nu din senin, ci doar daca pui mana sa le construiesti singur. Detii toate instrumentele necesare in acest sens: si putere de munca, si ambitie, si rabdare, si inspiratie, deci trebuie doar sa alegi momentul sa dai startul unui noi proiect care va duce, in final, la o alta dorinta implinita pe lista ta. Esti increzator in reusita acestui demers, se vede cat de mult vrei sa ajungi acolo, caci nu te opresti pana ce nu se intrevede deja destinatia dorita. Orice proiect ce necesita efort sustinut, timp consumat, o strategie de evolutie dupa un program precis va avea efectele scontate, de aceea te concentrezi trup si suflet catre rezultat. E ceva palpabil, material, deci miroase si a bani!

HOROSCOPUL ZILEI - FECIOARA

Te retragi de buna voie, chiar cu o reala placere de a nu fi vazut si remarcat de nimeni, pentru ca un astfel de moment de izolare are efecte benefice asupra psihicului tau. Sa nu te deranjeze nici ca nu te suna nimeni, nici ca nu-ti vine nici un musafir, nici ca nu faci nimic palpitant, pentru ca e ziua in care te dedici un pic sufletului tau, nevoilor tale cele mai profunde. Stand doar tu de vorba cu tine insuti, vei descoperi ca au ramas puncte restante care se cer echilibrate, semn ca te-ai cam neglijat in ultima perioada, prins intr-un iures de agitatie cotidiana care te-a lasat fara energie. Asculta vocea sufletului tau, pentru ca iti cere ceva. O s-o auzi, daca faci liniste!

HOROSCOPUL ZILEI - BALANTA

Nu esti cea mai placuta companie astazi. Ai dori ca ceilalti sa te rasfete in gesturi de prietenie si in cuvinte de incurajare, pentru ca treci printr-un moment ceva mai dificil. Sufletul tau pare impovarat de temeri si griji, dar norocul tau de azi este exact sansa de a iesi din mediul incarcat negativ. Ca atare pleaca oriunde vezi cu ochii: o calatorie, o plimbare, o iesire in locuri care te pot rupe de problemele tale e de preferat, pentru ca asa poti uita, pentru cateva ore, de framantarile tale. Nu inseamna ca se rezolva, dar te mai poti relaxa si tu un pic!

HOROSCOPUL ZILEI - SCORPION

E frumos afara? Indiferent de conditiile meteorologice din coltul tau de lume, ia-ti inima in dinti si iesi afara. Ai mare nevoie de aer proaspat, de un petic de cer, oricum ar fi el, de o raza furata de soare (printre nori sau nu), de orice iti inspira tie natura vie, pentru ca aceasta e reconectarea cu planeta mama de care ai nevoie in momente de oboseala. Nu ai avut timp pana acum sa te plimbi, dar azi ai si compania potrivita sa o faci, si starea perfecta pentru a trage aer in piept. Ai sa te intorci acasa complet revigorat, cu aerul din interior complet improspatat si care va schimba intregul tonus!

HOROSCOPUL ZILEI - SAGETATOR

Stiai ca ai talente muzicale? Daca da, incearca sa le folosesti mai des in activitatea ta de zi cu zi, daca nu performand neaparat in acest domeniu, atunci macar insotindu-ti toate actiunile de un fond muzical adecvat. De fapt, nu muzica in sine are acum o conotatie speciala pentru tine, ci mai mult versurile cantecelor, ca atare asculta cu mai mare atentie textele! Ca asculti in metrou un cantec sau faci auditie cu intentia de a crea un mediu de lucru mai reconfortant, vei incheia ziua cu un sentiment ciudat: ca acel text auzit iti era dedicat. Vrei de undeva o indrumare sau un raspuns? Atunci asculta ce canta la radio: de acolo vine inspiratia!

HOROSCOPUL ZILEI - CAPRICORN

Te simti bine in lumea larga, chiar si printre oameni complet necunoscuti, pentru ca ceilalti iti inspira deplina siguranta. Vorbesti extrem de usor cu oricine, cunosti oameni pe care ii placi si ii admiri, oameni care iti insufla o personalitate puternica demna de admiratie si respect. Rareori ai asa noroc de a intalni oameni de asemenea calibru, tocmai de aceea vei profita de fiecare moment in care stai in preajma lor. Parca te incarca si pe tine de incredere, de putere, de curaj si, datorita exemplului lor, esti pregatit de orice confruntare de forte.

HOROSCOPUL ZILEI - VARSATOR

Daca pleci la drum, asigura-te ca ti-ai luat suficiente rezerve financiare, pentru ca s-ar putea sa fie calatorii mai costisitoare sau care sa contina aspecte neprevazute ce te vor obliga sa umbli suplimentar la card. Pe de alta parte, visai demult acest moment in care sa mai iesi din mediul obisnuit, indiferent cat te costa, pentru ca rareori iti permiti astfel de bonusuri doar pentru placerea ta. Cand te vei intoarce acasa vei spune ca da, ai cam data iama in bani, dar a meritat fiecare banut cheltuit pentru bucuria ta si a celor dragi.

HOROSCOPUL ZILEI - PESTI

Ceva drag tie se apropie de sfarsit deci trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca nu te vei mai bucura de aceasta senzatie placuta multa vreme. Tot ce-i frumos se incheie, la un moment dat, vei ramane cu amintirile placute, cu trairile acumulate, dar trebuie totusi sa te detasezi si sa treci mai departe fara a te crampona de senzatii. Nimic nu-i vesnic: nici iubirea, nici fericirea, nici vacanta, deci de maine te vei gandi la aceste placeri cu jind, cu dor, cu nostalgie, dar multumit ca ai avut parte de ele.