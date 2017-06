Horoscop 27 iunie 2017. Berbecii cunosc persoane noi

Berbecii cunosc persoane noi, care îi pot ajuta în multe privințe. Citește previziunile pentru 27.06.2017.

Horoscop 27 iunie 2017 Leu

Incearca sa ceri sfatul unei persoane total neimplicate in situatia in care te afli, pentru ca nu va fi influentata de nimeni si nimic! Prins in miezul evenimentelor, tu ai putea privi lucrurile unilateral, doar din punctul tau de vedere, cu simpatii si antipatii personale, or aceasta persoana e impartiala si poate judeca la rece ambele fete ale unei probleme, pentru a oferi mai apoi un verdict lucid si limpede. Asculta-i opinia, pentru ca stie bine ce spune, si accepta-i decizia, chiar daca nu e intru totul pe placul tau. Ai vrut un sfat avizat? Vine, deci primeste-l cu incredere ca e cel mai bun!





Horoscop 27 iunie 2017 Fecioară

Greu de spus daca situatia care te vizeaza astazi direct e un noroc sau un ghinion, de parca ar coexista ambele in acelasi loc. Un eveniment trist contine si o nota optimista sau. invers, o mare reusita are si un pret de platit, ca atare e o zi in care poti cunoaste ambele fete ale medaliei alternativ sau simultan: si binele – si raul, si bucuria – si tristetea, si succesul – si esecul, fara a se exclude unele pe altele. Semn ca tot ce incepe rau se poate transforma in ceva bun, pe nepusa masa, dar si reciproca este valabila: ceea ce te face acum sa zambesti, te poate face mai tarziu sa plangi, deci trateaza situatia moderat!

Horoscop 27 iunie 2017 Balanță

Un singur lucru trebuie evitat atunci cand intri in contact cu diferite categorii de oamenii: discutiile despre bani, pentru ca acestea vor tensiona de fiecare data atmosfera. Nimeni nu e pe acelasi nivel, ci tot se va gasi vreunul care sa comenteze criza in fel si chip, chiar daca in jur se afla si persoane instarite, dar si cu datorii imense in spate. Fii tu cel intelept si ghideaza dialogul intr-o directie care sa-i uneasca pe toti, dar orice ai face tot se va starni pe alocuri si vreo furtuna de opinii.

Horoscop 27 iunie 2017 Scorpion

Esti in fata unui proiect nou care te entuziasmeaza la maximum. Nu esti asa de obicei, nu te aprinzi atat de repede, dar de data aceasta esti extrem de motivat sa te apuci repede de treaba, sa bati fierul cat e cald. Cineva este alaturi e tine si te incurajeaza, ceea ce iti este de mare ajutor, pentru ca ai de multe ori nevoie de o sustinere de pe margine. Visul care se contureaza te incanta, te inflacareaza, te atrage ca un magnet, si cand ai un scop atat de frumos la orizont, cum sa nu tragi tare ca sa-l atingi mai repede?

Horoscop 27 iunie 2017 Săgetător

Au aparut unele animozitati in mediul in care lucrezi si, cat timp acestea nu sunt rezolvate, nimic nu va mai merge. Opreste-te din avant si ocupa-te de acele conflicte care planeaza in aer. Daca le ignori, ele vor ramane tot acolo si intr-o zi vor rabufni mult mai intens, cu riscul de a-ti strica toate planurile. Apar deja semne ca nu te mai intelegi cu unele persoane si trebuie sa stai putin de vorba cu acestea, fata in fata cu calm, pentru a descoperi ce sta la baza neintelegerilor voastre.

Horoscop 27 iunie 2017 Capricorn

Nu te juca asa cu banii de care dispui, pentru ca azi esti cam aerian si esti gata sa inchei tranzactii incomplet analizate, cu un mare factor de risc. Neglijenta cu care manipulezi banii si atitudinea usuratica pe care o abordezi cand vine vorba de afaceri, cheltuieli, plati pot avea ca efect erori neplacute din care umorul nu te poate scoate asa cum ai crede. Cantareste mai atent orice tranzactie financiara, oricat de marunta, numara-ti pana si restul pe care-l primesti la cumparaturi, pentru ca esti pasibil de o paguba. Nu mare, dar suficient cat sa-ti strice ziua.

Horoscop 27 iunie 2017 Vărsător

Nu se pot lega discutii serioase si coerente astazi, pentru ca, ori de cate ori propui un subiect, intervin alte aspecte care distrag atentia tuturor. Copiii vor fi in centrul atentiei, iar cand, intr-un mediu, predomina copiii, cei maturi nu mai pot spera ca pot avea discutii prelungi ca pentru varsta lor. Ai mai multe datorii de onorat in aceeasi zi si vei incerca sa multumesti pe toata lumea, dar ziua se duce in fuga, incat nici nu stii cand a trecut.

Horoscop 27 iunie 2017 Pești

Te gandesti serios la o schimbare de directie in cariera, pentru ca pretentiile tale au crescut si experienta ta s-a extins si ea in ultima vreme, pe parcursul ultimilor ani de studiu. Trebuie sa arati lumii cine esti, ce poti, cat de bine te-ai pregatit in perioada de acumulare de informatii si sa gasesti noua forma de a-ti implini rolul pe pamant prin munca de zi cu zi. Daca apare azi informatia de care aveai nevoie pentru aceasta schimbare de directie, pune-o imediat in practica si porneste spre noul sens care va avea efecte dintre cele mai bune in plan profesional, pe termen lung.

