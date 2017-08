Horoscop 30 august 2017: Ce se întâmplă cu Peștii

Horoscop 30 august 2017. Află care sunt principalele previziuni ale zilei.

Berbec

Ai multe lucruri de facut, agenda e arhi-plina, dar cand incepi sa le iei la bani marunti, iti dai seama ca sunt niste maruntisuri. Ai noroc, sunt floare la ureche pentru tine, deci te poti concentra serios pe parcursul zilei de munca pentru a le sterge pe toate de pe lista. Dupa ce vei scapa de ele, te vei putea gandi si la alte proiecte mai importante, dar deocamdata ar fi bine sa te despovarezi de astfel de aspecte neimportante, altfel le vei duce pe tine in spate ca restante de care tot va trebui odata sa te ocupi. Azi le-ai putea termina pe toate dintr-o suflare.





Taur

Nu prea te poti baza pe sfaturile sau pe ajutorul prietenului care se ofera sa te ajute, pentru ca nu-ti inspira prea multa credibilitate. Ori a mai incercat si altadata sa te ajute si nu i-a iesit, ori stii din experienta proprie ca nu are cu ce te ajuta, ca mai degraba ar merita el ajutat! Este un om fara experienta de viata care promite ceva ce nu poate oferi, ca atare ar fi bine sa te descurci singur, ca sa nu-ti pierzi vremea cu persoane prea tinere, incompetente sau laudaroase. Cauta compania unor oameni inteligenti, suspusi, cu experienta, nu numai pentru ca ei iti vor deschide mai usor unele usi, ci si pentru ca ai si tu multe de invatat de la ei. Cheama un expert la nevoie, nu te baza pe oricine!

Gemeni

Chiar daca nu ai curaj sa spui chiar acum, pe loc, ca planul la care visezi este In totalitate realizabil, nu te lua dupa senzatia de moment. Da, poate exista si animozitati, poate ai dat piept cu suficiente amanari si refuzuri, dar ai sa vezi intr-o zi ca toate aceste piedici de pe parcurs au avut rostul lor. Cui ii plac usile trantite in nas, ai sa spui? Nimanui, dar cand vei ajunge la final vei intelege, ba chiar vei aprecia, ca ti s-au dat atatea hopuri pe parcurs, pentru ca si ele faceau parte din scoala vietii. Ai invatat sa lupti, sa nu renunti, sa crezi cu tarie in succesul final, sa nu abandonezi, altfel cum ai fi aflat ca le poti face pe toate? Nu tot ce pare greu sau rau, la prima vedere, chiar e in dezavantajul tau!

Rac

Meriti tot ce e mai bun, deci ajunge doar sa privesti spre cer si sa ceri ceea ce vrei sa primesti. Vei fi rasplatit din belsug, pentru ca tot ce faci, tot ce reprezinti e felul in care Dumnezeu te-a lasat pe pamant si daca El te iubeste asa, tu de ce te-ai privi cu alti ochi? Ai putea primi azi un semn divin, un fel de miracol sau o strafulgerare de gand extraordinar care iti transmite ca esti o persoana speciala si ca cineva acolo sus te iubeste! Profita de aceasta senzatie superba ca esti ocrotit, ca esti iubit si apreciat, ca esti in siguranta, si indrazneste sa ceri si mai mult. Meriti, pentru ca si tu ai facut atatea lucruri minunate!

Leu

Adu-ti aminte de vremea cand erai copil si comporta-te ca atunci. Elibereaza-te de griji, de frici, de stresul varstei actuale. Simte-te bine, liber sa faci ce vrei, redescopera copilul din tine. Iti dedici timpul lucrurilor frumoase, jucause si simple ale vietii alaturi de cei mici care sunt incantati de atentia pe care le-o acorzi. In fond, in adancul sufletului, ai ramas si tu ca si ei, un copil dornic de distractie si joaca, deci lasa la o parte problemele specifice adultilor. Chiar daca ai in agenda mai multe treburi de om mare, trateaza-le cu un soi de lejeritate si divertisment, ca si cum ar fi floare la ureche si ai sa vezi ce repede le duci la indeplinire.

Fecioara

Ai senzatia ca ti se pun in cale numai piedici de natura legala si, cu atatea interdictii, e greu de crezut ca vei ajunge undeva. Mereu ti se spune ca nu ai voie, ca nu e corect, ca nu e legal ceea ce vrei sa faci, de aceea trebuie sa gasesti o portita de iesire din stransoarea acestor restrictii enervante. Tot vei gasi tu o solutie de a ajunge acolo unde ti-ai propus evitand legile severe impuse de cei puternici, dar nu uita un lucru: a evita legea nu inseamna a o incalca, ci a ajunge totusi la scopurile tale cu mijloace corecte.

Balanta

Adu-ti aminte de cate ori ai asteptat ceva de la viata si ai primit doar pentru ca ai avut incredere in forta visului tau de realizare. Fa la fel si acum, tocmai pentru ca ai deja antecedente foarte bune, si investeste toata forta gandului tau pozitiv intr-o singura directie. Ceea ce pornesti acum va duce usor spre succes datorita modului foarte optimist in care privesti lucrurile, deci hai, la drum cu capul sus, tragandu-ti energia si motivatia din vechile tale succese. Stii bine ca se poate, stii bine ca ai reusit si altadata in situatii similare, deci ajunge doar sa repeti reteta cu aceeasi pasiune vie! Trecutul e sursa energiei tale actuale.

Scorpion

Se iveste o sansa noua la orizont si te atrage din ce in ce mai tare! Esti constient ca nu e usor de dus la capat ceea ce vrei sa incepi, dar merita eforturile. Apuca-te serios de treaba, oricat ar dura si oricat de greu ar fi, pentru ca la capat te asteapta numai rezultate excelente. E o idee brusca ce-ti vine dintr-o inspiratie geniala si te bazezi pe principiul bate fierul cat e cald si incepi sa construiesti ceea ce se naste acum in mintea ta. Cere ajutor la nevoie, asculta sfaturile practice care vin de la altii care poate au trecut si ei prin provocari similare si nu te opri din elan. Accepta schimbarea si mentine ritmul alert pana la capat!

Sagetator

Ai puterea de a spune lumii clar si raspicat ce doresti tu cel mai mult. Nu mai tine in tine, pentru ca uneori lucrurile devin realitate doar daca le transpui in cuvinte, in afirmatii, in declaratii de credinta. Esti acum pus in fata unui astfel de discurs, de parca cineva apare in calea ta si te intreaba foarte ferm: tu ce doresti? Trebuie sa ai forta de a spune cu incredere, nu pentru ca ar sta in puterea acelei persoane sa-ti realizeze dorintele, ci a le recunoaste public, a le spune cu voce tare e semn ca ai incredere in visele tale si daca deja la expui si altora, inseamna ca ai pornit deja spre implinirea lor. A spune ce vrei si sa le lasi doar la nivel de vis, nu e in avantajul tau, deci spune si apoi construieste!

Capricorn

Iti lipseste motivatia, curajul, determinarea, desi exact acestea sunt de obicei atuurile tale forte, dar de data aceasta preferi sa stai cuminte in banca ta. Parca astepti ca scanteia sa vina din alta parte, si spui inainte de orice doar: nu se poate, nu merge, nu ma bag. Pacat, ai face fata de minune daca te-ai mobiliza un pic, dar te lasi cuprins de o oarecare stare de lehamite combinata cu teama de a nu gresi, ceea ce, evident, te opreste din elan. Daca intuitia iti spune sa mai astepti, poate e bine s-o asculti, dar nu da cu piciorul la aceasta actiune. S-ar putea sa detii toate resursele pentru a o incepe in forta, dar esti cam obosit.

Varsator

Incearca sa stai departe de orice factor de risc, pentru ca azi numai indiferenta si detasarea te pot scoate din orice impas. Prefa-te ca nu vezi ispita rea care iti da ghes, pentru ca daca ii pici in plasa, ai avea numai de pierdut. Ca esti atras de o actiune incorecta, ca esti gata sa inseli increderea cuiva sau joci pe doua fronturi, ascuns dupa o masca ce nu ti se potriveste, fii sigur ca faptele incorecte vor iesi repede la iveala si atunci nu vei mai gasi nicio scuza. Abtine-te sa incerci doar ca sa vezi daca merge…

Pesti

Fii atent la toate semnalele care vin catre tine din diverse directii, pentru ca ele pot fi raspunsul la intrebarile tale majore din aceasta perioada. Uneori, indrumarea nu vine sub forma unui indicator pe care scrie cu litere mari PE AICI, ci poate fi si sub forma unei idei sclipitoare, a unei povesti de viata impartasita de cineva, a unui exemplu demn de urmat, a unei informatii aparute ca din senin. Ai putea fi tentat sa le treci cu vederea, dar tocmai pentru ca stii ca cele mai folositoare vesti vin in forme neasteptate, ar trebui sa fii cu ochii in patru si cu urechile palnie la ceea ce vine spre tine azi cu o intensitate aparte. Primeste, asculta, foloseste!

Horoscop 30 august 2017 oferit de Acvaria.