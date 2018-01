HOROSCOP: 5 zodii își găsesc marea dragoste în 2018

În timp ce pentru mai bine de jumătate din semnele astrale 2017 se încheie cu o fericire sentimentală absolută, pentru cealaltă parte a zodiacului lucrurile nu stau tocmai așa. Au avut un an plăcut, însă pe alte planuri, din punct de vedere sentimental reușita nu a fost tocmai de partea lor. Însă, nu este acesta un sfârșit de lume, astfel încât în anul 2018 norocul va fi în totalitate de partea lor și își vor găsi marea dragoste alături de care au șanse enorme de a rămâne!

În opt din doisprezece luni Venus va avea poziții favorabile pentru formarea unei relații de lungă durată, ori chiar veșnică pentru nativii zodiei Berbec. Fiecare sac își are peticul său, iar în anul care vine majoritatea nativilor Berbec vor avea norocul de a se petici pe plan sentimental. Acest lucru o să le ofere, într-adevăr, o viață mult mai frumoasă decât ar putea ei să-și imagineze.

Nativele nascute in zodia Berbecului nu sunt capricioase, si asta pentru ca oricum nu au timp, chiar daca ar simti nevoia unui mic rasfat din cand in cand. Actiunea continua, agitatia, tensiunea se pot numi capriciile femeii Berbec. Daca ar putea, ar practica toate sporturile din lume inventate si chiar si pe cele nedescoperite inca. Si toana lor cea mai mare este ca, de fiecare data, ele sa fie liderul de necontestat.





In dragoste este intransingent si foarte gelos. Se plictiseste in general repede si gelozia poate fi un ingredient necesar pentru a-i mentine treaz interesul. In anumite situatii, izbucneste violent sau se comporta ca un adolescent ofensat si capricios. Nu i se poate pretinde fidelitate.

Semn cardinal, de foc, cu energie yang, Berbecul nu este întâmplǎtor primul semn al zodiacului. El deschide drumuri, inițiazǎ proiecte curajoase, este îndrǎzneț și nu spune niciodatǎ „nu" unei provocǎri.

Berbecul vrea sǎ fie în orice loc în care se întâmplǎ ceva și încearcǎ sǎ ajungǎ primul. Îi place sǎ acționeze sub impulsul momentului, fǎrǎ sǎ se gândeascǎ prea mult înainte. Are entuziasm și curaj din plin, iar dacǎ își pune ceva în minte, este de neoprit.

Acești nativi sunt insistenți, direcți și sinceri. Evident, uneori pot fi lipsiți de tact și chiar brutali, rǎnindu-i foarte ușor pe cei din jur.

Le place sǎ înceapǎ lucruri, dar nu stau prea bine la capitolul finalizare. Odatǎ ce entuziasmul aferent începutului se consumǎ, dispare și motivația de a continua ceea ce au inițiat.

Pot fi conducǎtori excelenți (este în natura lor) și de cele mai multe ori curajul și abnegația lor îi inspirǎ pe ceilalți sǎ-i urmeze. Au idei foarte bune, uneori geniale, dar nu prea știu sǎ coopereze cu cei din jur. Nu au rǎbdare sǎ asculte și, astfel, pot pierde din vedere detalii importante ale unei situații sau probleme.

Exista și Berbeci care se manifestǎ precum niște bulgǎri uriași care se rostogolesc, strivind totul pe unde trec. Nu le place sǎ stea, sǎ lâncezeascǎ. Ei trǎiesc pentru acțiune. Iubind provocǎrile și lupta, se aprind foarte ușor și pot deveni certǎreți, mai ales când ideile și acțiunile nu le sunt sprijinite.

Berbecilor nu le place introspecția și nici nu au timp de așa ceva. Ei se agitǎ continuu, iar mintea lor nu se odihnește niciodatǎ, nici mǎcar când dorm.

Principiul Berbec este animat de dorința descoperirii unor tǎrâmuri necunoscute, fie cǎ este vorba despre un teritoriu, o femeie sau piețe noi de desfacere. Adorǎ sǎ fie tot timpul în acțiune și nu neapǎrat pentru scopul în sine, dar mai ales pentru placerea de a parcurge drumul pana la acest scop.

Dintre cele trei semne de foc (Berbec, Leu si Sǎgetator), Berbecul are cea mai multǎ energie, cea mai puternicǎ forțǎ intuitivǎ și cea mai intensǎ voințǎ de a acționa și de a reuși.

Personalitatea lor dublă le face reușita în iubire o adevărată misiune imposibilă nativilor zodiei Gemeni. Însă, cu toate acestea, norocul va da peste ei în 2018, întrucât Jupiter (planeta iubirii) îi va încânta pe aceștia cu o influență pozitivă sentimentală pe tot parcursul anului, potențialul maxim a acesteia fiind în Iunie, Iulie și puțin din August, perioadă în favoarea începerii unor noi relații sentimentale pentru Gemeni.

Daca nici nativele din zodia Gemenilor nu sunt capricioase, atunci cine? Mofturile lor sunt copilaroase, enervante, dar seducatoare in acelasi timp. De aceea, femeia Gemeni este considerata prototipul femeii-copil a zodiacului, iar persoanele de sex opus vor fi incantate sa le satisfaca toate toanele.

Ele se trezesc din senin ca vor o inghetata la 4 dimineata, chiar daca nu exista in congelator, partenerul de viata va iesi la primul non-stop si va cumpara, ca vor o excursie la munte in mijlocul saptamanii, ca vor luna de pe cer si, ceea ce este cel mai iritant este faptul ca vor in cele mai nepotrivite momente si ca niciodata nu accepta un refuz in a le fi satisfacute straniile doleante.

Spirite vii, niciodata obosite, Gemenii cauta sa cunoasca, sa inteleaga si sa explice toate aspectele vietii. Curiozitatea lor legendara fac din acestia niste persoane foarte interesante si, prin urmare, de multe ori, sunt remarcati ca avand cunostinte multiple. Ca orice pasionat, acest semn poate duce lipsa de concentrare si poate pierde oportunitati frumoase atat amicale cat si profesionale. Gemenii reprezinta un semn de miscare constanta ca o stea cazatoare !

Este, de asemenea, prin excelenta un semn al comunicarii. Foarte bun orator, el stie intotdeauna sa faca fata chiar daca apeleaza la unele subterfugii pentru a-si atinge mai repede scopurile. Cu aceasta personalitate foarte abila, isi deruteaza de multe ori anturajul profesional sau familial! Sub influenta lui Mercur, el stie perfect sa se adapteze in toate circumstantele, ceea ce il poate face sa para superficial.

Pentru Gemeni, prietenia si dragostea sunt valori aproape vitale. Ei stiu sa seduca prin jocuri verbale sau alte atentii. Ei isi doresc mai presus de toate sa ii faca pe ceilaltii sa cunoasca fericirea perfecta si isi petrec majoritatea timpului in cautarea acesteia!

In schimb, acestui semn nu-i place sa se angajeze in viata si este deosebit de pasionat de libertate. Este un semn care stie cum sa se strecoare atunci cand vrea si sa nu ajunga prins intr-o situatie pe care nu o poate controla. Gemenii au nevoie de spatiu, aer proaspat si terenuri de explorat!

Gemenii apreciaza in mod deosebit tot ce este legat de noile tehnologii, jocuri, dar, de asemenea, si dialectica si scris. Pe scurt, tot ceea ce descrie, motiveaza, da iluzie sau se combina cu aparenta.

Egoismul pe care aceștia îl dețin pun bețe-n roate nativilor Leu în a-și găsi jumătatea perfectă. Însă, Uranus are în jurul său o aură de iubire gata să o împărtășească nativilor în anul ce vine! Aceasta se va revărsa peste viața acestora asemeni unor valuri. Lunile cu potențialul maxim de a începe o relație veșnică sunt: mijlocul lui Ianuarie, sfârșitul lui Iulie și începutul lui Septembrie.

Oricat de orgolioasa ar fi femeia din zodia Leului, are de fapt un suflet de copil. Adora sa fie rasfatata in intimitate, sa fie protejata si sa i se satisfaca fiecare mic capriciu jucaus. Sa nu te surprinda daca observi cum devine cea mai fericita femeie din lume doar daca ii fredonezi o piesa la care tine sau daca o trezesti cu micul dejun la pat. Sunt mofturi marunte care pot fi satisfacute si care vor fi recompensate pe masura, asa ca nu sta pe ganduri inainte de indeplini toanele unei native din zodia Leului.

Daca ii oferi motive reale de gelozie, devine flegmatic, recalcitrant sau te scoate din inima lui, dispretuindu-te. Este mult mai sigur ca va parasi fiinta care-i da motive de gelozie. Leul are un simt al exclusivrtatii accentuat si sufera mult daca observa ca sursele tale de bucurie pot fi gasite si in afara lui.

Cu toate că ei încearcă întotdeauna să aibă o viață echilibrată și să se mențină așa întotdeauna, nativii zodiei Balanță nu au reușit să facă acest lucru pe plan sentimental în 2017, deoarece Marte nu a avut tocmai poziții favorabile ori energii pozitive de oferit. Lucrurile se vor schimba în 2018, întrucât bunătatea lor merită răsplătită cu iubire adevărată.

Nativii zodiei nu sunt nici susceptibili, nici suparaciosi. Prin natura lor, nativii inclina spre compromisuri, spre o abordare rationala a lucrurilor. Daca le oferi motive de gelozie, rar izbucnesc violent. Ei cer explicatii si, daca sunt coerente, se calmeaza.