Horoscop pentru anul 2018: Pentru raci, februarie va fi luna perfectă!

Berbecii trebuie sa asculte vocea intuitiei. Spre sfarsitul lunii, trebuie sa faceti o schimbare de imagine.



Taurii vor fi supusi unor provocari sentimentale. Concret, trebuie sa alegeti intre trecut si prezent. Decizia va depinde numai de starea dumneavoastra de spirit.

Gemenii singuri trebuie insa sa stea departe de relatii sentimentale. Cei care au deja o familie, acordati mai multa atentie persoanelor apropiate.





In cazul Racilor, februarie va fi luna perfecta, a fericirii: le va merge bine pe toate planurilor, in dragoste, dar si in cariera.

Leilor nu le sunt recomandate experimentele in plan financiar. Evitati afacerile dubioase. Mai bine aveti grija de aspectul fizic.

Fecioarele pot face tot ce doresc. Toate demersurile si actiunile dumneavoastra vor avea un final fericit.

Pentru Balanta, februarie se anunta dificila – nu luati decizii importante, nu plecati in calatorii si nu schimbati locul de munca. Faceti gimnastica, miscare pentru a scapa de stres.

Scorpionii trebuie sa se astepte la o luna plina de exaltare. Nu ii vor supara nici macar problemele financiare.

Pentru Sagetatori, februarie este perioada perfecta pentru dragoste. Spre sfarsitul lunii plecati in vacanta.

Pe Capricorni ii asteapta o luna de munca sustinuta. Dar si rasplata va fi pe masura.

Varsatorii nu trebuie sa refuze ajutorul rudelor, chiar daca au impresia ca se descurca singuri. Aveti grija de relatii, dar si de munca. Nu uitati sa va mai trageti sufletul, din cand in cand.

Pestii vor fi preocupati in special de aspectul exterior si de sanatate, dar nu trebuie sa neglijeze dorintele partenerilor.