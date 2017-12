Horoscop zilnic 9 decembrie: Scorpionii vor avea o zi extrem de încărcata și obositoare

Berbec

Prima jumatate a zilei este fara eficienta. Schimbarile vor aparea dupa amiaza si vor avea un efect pozitiv, in pofida caracterului lor imprevizibil si a complicatiilor de moment. Cand credeti ca v-ati atins scopul, totul se poate da peste cap in ultimul moment sau amana din motive care nu tin de dumneavoastra. Esential este sa clarificati care va sunt perspectivele. Ar fi bine daca adversarii ar pune cartile pe masa, intr-un joc cinstit.

Taur

Planificati pentru astazi cateva activitati, dar lasati suficient timp si pentru odihna. Trebuie sa actionati cu cap si sa nu exagerati. Trebuie sa va consumati fortele in mod calculat, si mai bine nu incepeti ceva daca nu sunteti sigur ca faceti ceea ce trebuie. In relatii nu incercati sa demonstrati ceva. Daca deveniti prea insistent si nu veti auzi pararea celorlalti, s-ar putea crea o situatie conflictuala.

Gemeni

Indiferent de experienta dumneavoastra de viata si profesionala, astazi aveti sansa sa aflati ceva absolut nou pentru dumneavoastra. Poate fi ceva legat de serviciu, de pasiunile dumneavoastra sau de cineva dintre persoanele apropiate. Cum se spune, omul cat traieste invata!. Astrele va recomanda sa fiti atent, cu urechile ciulite si ochii larg deschisi pentru a nu pierde informatii utile.

Rac

Sfatul astrelor pentru dumneavoastra este unul paradoxal: nu puteti suflet in ceea ce faceti! Chiar daca sunteti entuziasmat de munca prestata, astazi lucrati ca un robot plasat in regim automat, abordand problemele doar din punct devedere tehnic. "Nu va complicati existenta!" este indemnul astrelor. Problema este ca orice tentativa de a va implica trup si suflet nu va fi auzita de nimeni. In schimb, multi vor dori sa va faca viata un calvar.

Leu

Veti gasi cu usurinta un limbaj comun cu ceilalti, veti putea rezolva treburile cu usurinta, inclusiv cele amanate luni de zile. Deci, nu pierdeti timpul! Povestiti tuturor despre ideile dumneavoastra si incercati sa obtineti sprijinul lor. Veti fi placut surprins sa constatati cat de rapid si de usor pot fi promovate unele proiecte.

Fecioara

O zi minunata pentru promovarea ideilor si proiectelor de toate tipurile. Pozitia dumneavoastra este puternica, iar de potential nu duceti lipsa. Dezaluind celorlalti planul dumneavoastra, veti constata cati adepti gasiti. Daca lansati un proiect nou, perspectivele sunt dintre cele mai promitatoare. Cu alte cuvinte, astazi aveti sansa sa realizati ceea ce maine va constitui fundamentul bunastarii dumneavoastra. De aceea, concentrati-va pe chestiuni importante.

Balanta

Aveti serioase probleme in a va exprima gandurile. Daca va fi nevoie sa le expuneti in scris, incoerenta franzelor va starni hohote de ras. In schimb, astazi sunteti dotat cu o indemnare deosebita. In aceste conditii, astrele va sfatuiesc sa va suflecati manecile si apucati-va de treaba. Adica de treburi casnice sau mergeti la sala de sport.

Scorpion

O zi extrem de incarcata si obositoare. Obisnuiti-va cu ideea ca nu veti avea nici un minut de liniste si de odihna. Esential este ca, intrand in panica, sa nu incepeti sa va laudati cu reusitele dumneavoastra. Prin urmare, actionati, dar nu faceti prea multa agitatie in jur. Oricum nu va ajunge energia pentru a rezolva totul.

Sagetator

Luati ce va cuvine fara a astepta ca cineva sa observe meritele dumneavoastra sau sa va iasa in intampinare. Nu are rost, pentru ca nu se va intampla asa. Astazi este ziua celor care se impun prin consecventa, prin originalitate, prin actiuni concrete. Poate unii vor considera ca sunteti enervant cu incapatanarea dumneavoastra, dar nu conteaza! Mergeti inainte, pentru ca proiectele dumneavoastra nu vor ramane neobservate.

Capricorn

O zi minunata, cand va simtit linistit si plin de incredere. Sunteti in armonie cu sine, astfel ca orice probleme se rezolva, practic, fara eforturi deosebite. Unii vor crede ca, de fapt, nu depuneti nici un efort, dar realitatea este alta. Pur si simplu, astazi sunteti capabil sa va organizati perfect timpul: veti lasa pentru alta data treburile care nu sunt urgente, iar pe cele importante le veti duce la bun sfarsit in calm si cu rezultate de invidiat.

Varsator

Sunteti precum Cezar, care reusea sa faca mai multe treburi deodata! Astazi sunteti plin de energie, aveti o minte sprintena si, cel mai important, facet totul repede. Reusiti sa-i uimiti pe toti cu aceste calitati. Seara este de preferat sa o petreceti in compania persoanei iubite.

Pesti

Aveti capacitatea de a simti pontential si beneficii acolo unde altii nu vad nici o perspectiva. Gratie acestei intuitii, fler, veti reusi sa readuceti la viata cele mai incurcate si fara de speranta proiecte si planuri. Gasiti solutii originale, spre invidia unora si admiratia altora. In plan sentimental, astrele va sfatuiesc sa va uitati in jurul dumneavoastra, poate, in sfarsit, veti observa persoana care va admira si ofteaza in tacere sau gesturile timide de tandrete ale acesteia.



