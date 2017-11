Horoscopul banilor pentru 2018: Cine se va îmbogăți anul viitor!

Berbec

Anul care se apropie va aduce un succes incredibil, dar nu fara obstacole. Totusi, optimismul dumneavoastra si increderea in propriile forte va vor ajuta nu numai sa cheltuiti corect banii, dar sa si acoperiti 'gaurile' aparute in ultimul timp. Veti gasi cu usurinta diferite modalitati de a va completa veniturile.

Taur

In anul 2018 va asteapta cheltuieli financiare nemaivazute, care vor creste. In pofida unui flux constant de bani, ei vor pleca la fel de repede precum au venit. Multe planuri bugetare vor fi amenintate. Esential este sa nu cedati si sa gestionati personal situatia financiara, pentru ca numai asa veti evita situatii neplacute, datorii si credite.

Gemeni

Situatia financiara a Gemenilor in 2018 va fi una complicata. Desi veti reusi in tot ceea ce va propuneti, proiectele pe termen lung s-ar putea destrama. Bani veti avea, dar gestionarea lor va fi una defectuoasa, care ar putea avea cu totul alt rezultat. In aceste conditii, trebuie sa economiti mai mult si sa evitati sa dati bani imprumut.

Rac

Prima jumatate a anului viitor va aduce cheltuieli nedorite.Chiar daca situatia creata va va scoate din sarite, veti invata sa aveti mai multa grija de mijloacele dumneavoastra financiare. Primele sase luni veti beneficia de importante venituri obtinute fie din tranzactii imobiliare, fie dintr-o mostenire. La mijlocul anului vor aparea cheltuieli neprevazute legate de casa, de imagine, de vacanta. Trebuie sa refuzat sfaturile altora, sa nu dati bani imprumut si sa nu investiti in proiecte. Daca vreti sa faceti economii, cea mai buna perioada este sfarsitul de an.

Leu

Situatia dumneavoastra financiara s-ar putea imbunatati in 2018. Noul an se v derula sub deviza "cauta utilitate" pentru economiile de care dispuneti. Banii nu trebuie pastrati pur si simplu, ei trebuie sa lucreze. Evitati insa graba, deciziile pripite. Inarmati-va cu rabdare, pentru ca trebuie sa va asteptati la cheltuieli neprevazute.

Fecioara

Anul care vine va aduce o schimbare a situatiei financiare. Contractele cu imobiliare vor aduce profit considerabil. Nu trebuie sa aruncati banii pe fereastra, cheltuind pe placeri trecatoare sau achizitii inutile. Controlati cu mai multa eficienta starea financiara.

Balanta

Va veti bucura de stabilitate financiara numai cand veti invata sa cheltuiti corect. Nu veti reusi, practic, sa amanati nimic, dar tot ce ati castigati si economisit va fi cheltuit in mod rational. Va puteti destinde doar spre sfarsitul anului, cand puteti pleca intr-un concediu bine meritat. Sau puteti cumpara o casa, o masina noua.

Scorpion

Un inceput de an destul de dificil. Trebuie sa munciti din greu si sa strangeti mai mult decat cheltuiti pentru a evita probleme financiare pe viitor. Cel mai grav va fi spre mijlocul anului viitor. Trebuie sa evitati cheltuieli exagerate. In a doua parte a anului viitor, lucrurile se schimba radical, iar banii vor veni, pur si simplu, spre dumneavoastra.

Sagetator

Anul 2018 va fi, pentru dumneavoastra, inutil din punctul de vedere al cheltuirii banilor. Feriti-va pe cat posibil de decizii pripite in conditii de criza financiara. Nu luati imprumut si nu investiti in proiecte dubioase. Toate eforturile trebuie sa se concentreze pe gasirea unor surse suplimentare de venit.

Capricorn

La inceputul anului viitor trebuie sa fiti mai chibzuiti in plan financiar, pentru ca ulterior sa puteti recupera in linsite timpul pierdut. Pentru mijlocl anului se anunta cateva cheltuieli la care nu v-ati asteptat. Oricum, orice investitii se vor dovedi deosebit de avantajoase si de succes. Daca totul va decurge bine, la sfarsitul anului va puteti permite mai multe.

Varsator

Anul 2018 va fi unul fericit din punct de vedere material. Veti avea noroc si succes. Banii pe care ii veti obtine vor acoperi toate cheltuielile, dar nu trebuie sa uitati de castigul salarial.

Pesti

Recomandarea astrelor pentru anul viitor este sa cheltuiti cu grija banii. Totusi, dand cand in cand trebuie sa mai dati drumul la curea si sa va permiteti mici achizitii. O perioada care favorizeaza depunerile, dar orice operatiune trebuie realizata dupa o lunga chibzuinta.